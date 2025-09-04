Kupagyőztes lett az Olaj Temesváron

Emlékeztetőül a Szolnoki Olajbányász szerdán este óriási csatában 74–70-re verte a szlovák bajnok, a közelgő BL-selejtezőben is érdekelt Levice gárdáját. A torna zárómeccsén már egy kis különbségű vereség is elég lett volna az Olaj-tornagyőzelméhez.

A Szolnoki Olajbányász csapata veretlenül lett tornagyőztes Temesváron

Fotó: Nagy Balázs

A Szolnoki Olajbányász veretlenül zárta a nemzetközi tornát

A magyar bajnoki címvédő piros-feketék azonban veretlenül akarták letudni a tornát. Pallai Tamásék hamar a gázra léptek és percről-percre növelték előnyüket és félidőben már 50–32-re vezettek. A térfélcsere után azonban feljött az erdélyi gárda és szorossá tette az összecsapást, a végén azonban négy pontot megőrzött előnyéből az Olajbányász, 90–86-os győzelmet aratott, és ezzel veretlenül nyerte meg a nemzetközi tornát. Vedran Bosnic vezetőedző együttese: Pallai 20/9, Barnes 18/6, Krnjajszki 18/6, Skeens 13, Holt 10/6, Molnár M. 6, Horváth Á. 5/3, Darthard, Rudner, Somogyi összetételben lépett pályára a találkozón.

Az Olajbányász legközelebbi tesztmeccse már hazai pályán lesz, jövő kedden 18 órától az ugyancsak BL-főtáblás román CM Oradea csapatát fogadják.