Kosárlabda

1 órája

Az Olaj nyerte a bajnokcsapatok csatáját

Címkék#SCM Timisoara#Szolnoki Olajbányász#győzelem

Harmadik tesztmeccsét is megnyerte az NHSZ-Szolnoki Olajbányász kosárcsapata, miután 74–70-re legyőzte a szlovák bajnok, BK Patrioti Levice legénységét a romániai Temesváron zajló nemzetközi tornán.

Varga Csaba

A háromcsapatos torna kedd esti nyitómérkőzésén a Levice 88–77-re verte a házigazda SCM Timisoara gárdáját. Szerdán pedig már magyar bajnok Szolnoki Olajbányásszal találta magát szembe a felvidéki együttes, amely a hónap végén a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt.

szolnoki olajbányász
Ryland Holt (labdával) és Auston Barnes is sokat tettek a Szolnoki Olajbányász győzelméért Temesváron
Fotó: Darius Petru

A Szolnoki Olajbányász nagyot hajrázott

Ahogy várható volt végig szoros meccset vívtak a felek, az első húsz percben még a lévaiak álltak jobban, 32–35. A fordulást követően a fej-fej halad a két rivális. A záró negyedben azonban tíz ponttal meglógott a lévai együttes, az utolsó három perc azonban egyértelműen a szolnokiaké volt, akik fordítottak és 74–70-re nyertek. Vedran Bosnic együttese: Pallai 16/9, Barnes 16/6, Krnjajszki 12/3, Skeens 9, Darthard 8/6, Holt 8/3, Rudner 3/3, Molnár M. 2, Horváth Á. összeállításban lépett pályára a mérkőzésen. További jó hír, hogy az eddig sérüléssel bajlódó Somogyi Ádám is társaival tartott az erdélyi városba, de játékára nem került sor.

A piros-feketék csütörtökön magyar idő szerint 16 órától a házigazdák csapata, a SCM Timisoara ellen zárják a tornát.

 

