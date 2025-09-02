szeptember 2., kedd

Temesváron két meccs is vár az Olajbányászra

Újabb tesztmérkőzések várnak az NHSZ Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapatára, amely szerdán és csütörtökön a Cupa Timisoara küzdelmeiben fog pályára a temesvári Constantine Jude Sportcsarnokban.

A magyar bajnoki címvédő Szolnoki Olajbányász két edzőmeccset tudott le az elmúlt héten előbb az NB I/B-s Nyíregyházát 112–53-ra, majd az Oroszlányt 86–63-ra győzték le. Az Olaj első ellenfele szerdán 17 órától a szlovák bajnok BK Patrioti Levice lesz a temesvári tornán. A lévai együttesről azt kell tudni, hogy tavasszal megnyerte hazája bajnokságát. Ennek köszönhetően selejtezőt játszhat a hónap végén a Bajnokok Ligája főtáblára jutásért. Soraikban szlovák válogatott kosárlabdázok mellett három amerikai és egy-egy finn és szerb légiós szerepel.

Újabb tesztmérkőzések várnak a Szolnoki Olajbányász legénységére
A Szolnoki Olajbányász csütörtökön a házigazdákkal mérkőzik meg

Csütörtökön ugyancsak 17 órától a házigazda SCM Timisoara csapatával találkozik az Olaj. Az erdélyi csapat a 9. helyen zárt hazája pontvadászatában. A hírek szerint a következő évadban is öt külföldivel, amerikai, montenegrói és szerb játékosokkal fognak felállni.

Az Olaj akárcsak az elmúlt két meccsen a sérüléséből visszatérő Somogyi Ádám és bosnyák válogatottal az Eb szereplő Adin Vrbac nélkül fog játszani a mérkőzéseken. Kedd este pedig lejátszották a torna első meccsét, amelyen a vendég BK Patrioti Levice 88–77-re legyőzte a házigazda SCM Timisoara gárdáját.

Az Olaj hivatalos Facebook oldalának információi szerint a tornára a belépés díjtalan, kapunyitás egy órával a feldobás előtt lesz.

 

