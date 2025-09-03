Új névvel szerepel a futsalbajnokságban a Tiszaföldvár

A tiszaföldvári együttes címvédőként várja a szeptember 15-én rajtoló NB II-es szezont. A gárda ráadásul immár PFF-Szántó TiSE néven szerepel majd az előttünk álló idényben.

A TiSE címvédőként várja a szeptember 15-én kezdődő szezont

Fotó: Pesti József

Hazai pályán kezdi az új szezont a TiSE

Bozsó Lászlóék a rajton az újonc balassagyarmati Talent SE csapatát fogadják. Az NB II Keleti csoport alapszakasza tehát szeptember 15-én kezd és február 25-én zárul. A bajnokságban több változás is történt az előző idényhez képest már ami az együtteseket illeti, hiszen a már említett Talent SE a Balmazújváros is feljutott. A Kazincbarcika visszalépése miatt a Szent István SE-t kérte fel a szövetség a másodosztályú szereplésre, míg az élvonalból kiesett Rubeola FC is csatlakozott a mezőnyhöz. A Csenger a harmadik vonalba nevezett végül, a Maglód pedig – miután a TiSE nem vállalta a feljutást – az NB I.-ben kezdi meg a következő szezont.