Futsal

55 perce

Új névvel szerepel a futsalbajnokságban a Tiszaföldvár

Címkék#NB II#névváltoztatás#PFF-Szántó TiSE#futsal

Nevet változtat a tiszaföldvári futsalcsapat. A szeptember 15-én rajtoló szezonban immár PFF-Szántó TiSE névvel szerepelnek Bozsó Lászlóék.

Kovács Levente

A tiszaföldvári együttes címvédőként várja az NB II-es futsalcsapat a szeptember 15-én rajtoló szezont. A gárda ráadásul immár PFF-Szántó TiSE néven szerepel majd az előttünk álló idényben.

TiSE, futsal, NB II
A TiSE címvédőként várja a szeptember 15-én kezdődő szezont
Fotó: Pesti József

Hazai pályán kezdi az új szezont a TiSE

Bozsó Lászlóék a rajton az újonc balassagyarmati Talent SE csapatát fogadják. Az NB II Keleti csoport alapszakasza tehát szeptember 15-én kezd és február 25-én zárul. A bajnokságban több változás is történt az előző idényhez képest már ami az együtteseket illeti, hiszen a már említett Talent SE a Balmazújváros is feljutott. A Kazincbarcika visszalépése miatt a Szent István SE-t kérte fel a szövetség a másodosztályú szereplésre, míg az élvonalból kiesett Rubeola FC is csatlakozott a mezőnyhöz. A Csenger a harmadik vonalba nevezett végül, a Maglód pedig – miután a TiSE nem vállalta a feljutást – az NB I.-ben kezdi meg a következő szezont.

