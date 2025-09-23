szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

2 órája

Nem bírta el alapemberei hiányát a Tiszaföldvár

Címkék#NB II#PFF-Szántó TiSE#futsal

Megsínylette alapemberei hiányát a Tiszaföldvár. A futsal NB II. Keleti csoport második fordulójában a PFF-Szántó TiSE tizenegy játékosát volt kénytelen nélkülözni, ennek köszönhetően pedig nem volt egyszerű dolga az NB I.-ből kiesett Rubeola ellen.

Kovács Levente

Sérülések, betegségek, családi elfoglaltság és eltiltás miatt tizenegy játékosát volt kénytelen nélkülözni a PFF-Szántó TiSE csapatának hétfőn. Közülük Szabó Tamásra ráadásul három hónapig nem számíthat az együttes eltiltás miatt. Az ellenfél az a Rubeola volt, amelyik az előző szezonban még az NB I.-ben szerepelt.

TiSE, futsal, NB II.
Kétgólos vereséget szenvedett a TiSE a Rubeola csapatától
Forrás: TiSE / Facebook

NB II Keleti csoport, 2. forduló

Rubeola FC–PFF-Szántó TiSE 2–0 (0–0)

Veresegyház, vezette: Szilágyi Norbert (Balla L., Császár K.)

Tiszaföldvár: Ulvicki – Sipos M., Bódai, Balla, Benedek Zs. Csere: Császár (kapus), Boros, Madarassy, Polák, Zsíros, Bozsó. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Bencze (23.), Kasza (40.).

Ifista korú játékosokkal kiegészülve tudott tehát csak felállni hétfőn a TiSE, azonban a mérkőzésén képén ez nem látszódott meg. Szinte végig a tiszaföldváriak uralták a meccset, helyzeteket dolgoztak ki, azonban ezeket nem sikerült értékesíteni, míg a Rubeola főleg visszább húzódott és főleg a védekezésre koncentrált. így gól nélkül telt az első félidő.

A második játékrész elején egy megingást követően a hazaiak megszerezték a vezetést. Ez nem rendítette meg Bozsó Lászlóékat, akik ezt követően sem játszottak alárendelt szerepet. Kapufát is szereztek, sőt egy hatméterest is elpuskáztak, a pest vármegyeiek pedig beálltak védekezni. A találkozó legvégén pedig kigyűlt a hat szabálytalansága a Tiszaföldvárnak, így a tízméteresből a Rubeola megszerezte második találatát, amivel beállította a mérkőzés végeredményét, 2–0.

Bozsó László: – A 17 fős keretből hat ember állt rendelkezésre, ezért ifistákkal kiegészülve utaztunk el a mérkőzésre. Fiataljaink nagyon szépen helytálltak és köszönöm nekik a segítséget. Mindezek ellenére mégis a mi akaratunk érvényesült inkább a mérkőzésen, még akkor is, ha ez az eredményen sajnos nem mutatkozott meg. Bízom benne, hogy a következő meccsre már nagyobb létszámmal tudunk elmenni és visszatérünk majd a győztes útra.

További eredmények: Gyöngyös–Balmazújváros 4–3, Talent 2019 SE–NNC Frogs Lajosmizse 6–1, Dunakeszi–Kincsem Futsal 3–3, MEAFC Miskolc–Szent István SE 7–4.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu