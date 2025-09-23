Nem bírta el alapemberei hiányát a Tiszaföldvár

Sérülések, betegségek, családi elfoglaltság és eltiltás miatt tizenegy játékosát volt kénytelen nélkülözni a PFF-Szántó TiSE csapatának hétfőn. Közülük Szabó Tamásra ráadásul három hónapig nem számíthat az együttes eltiltás miatt. Az ellenfél az a Rubeola volt, amelyik az előző szezonban még az NB I.-ben szerepelt.

Kétgólos vereséget szenvedett a TiSE a Rubeola csapatától

Forrás: TiSE / Facebook

NB II Keleti csoport, 2. forduló

Rubeola FC–PFF-Szántó TiSE 2–0 (0–0)

Veresegyház, vezette: Szilágyi Norbert (Balla L., Császár K.)

Tiszaföldvár: Ulvicki – Sipos M., Bódai, Balla, Benedek Zs. Csere: Császár (kapus), Boros, Madarassy, Polák, Zsíros, Bozsó. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Bencze (23.), Kasza (40.).

Ifista korú játékosokkal kiegészülve tudott tehát csak felállni hétfőn a TiSE, azonban a mérkőzésén képén ez nem látszódott meg. Szinte végig a tiszaföldváriak uralták a meccset, helyzeteket dolgoztak ki, azonban ezeket nem sikerült értékesíteni, míg a Rubeola főleg visszább húzódott és főleg a védekezésre koncentrált. így gól nélkül telt az első félidő.

A második játékrész elején egy megingást követően a hazaiak megszerezték a vezetést. Ez nem rendítette meg Bozsó Lászlóékat, akik ezt követően sem játszottak alárendelt szerepet. Kapufát is szereztek, sőt egy hatméterest is elpuskáztak, a pest vármegyeiek pedig beálltak védekezni. A találkozó legvégén pedig kigyűlt a hat szabálytalansága a Tiszaföldvárnak, így a tízméteresből a Rubeola megszerezte második találatát, amivel beállította a mérkőzés végeredményét, 2–0.

Bozsó László: – A 17 fős keretből hat ember állt rendelkezésre, ezért ifistákkal kiegészülve utaztunk el a mérkőzésre. Fiataljaink nagyon szépen helytálltak és köszönöm nekik a segítséget. Mindezek ellenére mégis a mi akaratunk érvényesült inkább a mérkőzésen, még akkor is, ha ez az eredményen sajnos nem mutatkozott meg. Bízom benne, hogy a következő meccsre már nagyobb létszámmal tudunk elmenni és visszatérünk majd a győztes útra.

További eredmények: Gyöngyös–Balmazújváros 4–3, Talent 2019 SE–NNC Frogs Lajosmizse 6–1, Dunakeszi–Kincsem Futsal 3–3, MEAFC Miskolc–Szent István SE 7–4.