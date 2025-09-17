Győzelemmel kezdte a szezont a TiSE

A Tiszaföldvár csapata kisebb átalakuláson ment keresztül a nyáron, többek között nevet is váltott az együttes, és ebben a szezonban már PFF-Szántó TiSE néven indultak. A keretben is történtek változások, Ficsor Richárd a Maglódhoz távozott, Vincze Patrik pedig Ausztriába igazolt. Érkezett viszont Kalmár Ferenc, Varga Tamás, Bogdán Bence, Pilán Márkó és Zima Dániel. Előbbi három nagypályán a Martfűnél, míg utóbbi kettő Szarvason játszik.

Két góllal nyert a TiSE az NB II. Keleti csoport első fordulójában

Forrás: TiSE/Facebook

A földváriak az első fordulóban pedig az NB III.-ból feljutott balassagyarmati Talent 2019 SE együttesével találkoztak. Címvédőként előzetesen azt gondolhatná az ember, hogy könnyű feladat egy újonccal találkozni, de nógrádiak nem adták könnyen magukat.

NB II Keleti csoport, 1. forduló

PFF-Szántó TiSE–Talent 2019 SE 4–2 (0–1)

Tiszaföldvár, vezette: dr. Tapodi Péter (Kiss D., Minda G.)

Tiszaföldvár: Ulvicki – Szabó T., Székely D., Balla, Hevesi-Tóth. Csere: Császár (kapus), Benedek Zs., Kalmár F., Bódai, Kasik, Polák, Sipos M., Pilán, Bozsó. Edző: Bozsó László.

Gólszerzők: Pilán (26.), Kalmár F. (34.), Kasik (35.), Székely D. (37.), ill. Kántor (11.), Varga Á. (25.).

Kiállítva: Szabó T. (15.)

A TiSE egy kellően felkészített, szervezett és jól védekező ellenféllel találta magát szemben. Már a meccs elejétől kezdve a tiszaföldváriak domináltak, több helyzetet is kidolgoztak, a vezetést azonban mégis a balassagyarmatiak szerezték meg, amelyet meg is tartottak a szünetig. A fordulás után pedig ismét a vendégek találtak be, melyre a Tiszaföldvár új igazolása, Pilán Márkó szinte azonnal reagált. Az első hazai gól megtörte a jeget, és ezt követően még háromszor eredményesek voltak Bozsó Lászlóék, akik ezáltal végül 4–2-re megnyerték az első mérkőzést.

További eredmények: Kincsem Futsal–Rubeola 4–2, Balmazújváros–Dunakeszi 3–3, MEAFC-Miskolc–Gyöngyös 3–1, Szent István SE–NNC Frogs Lajosmizse 8–7.

Bozsó László: – A játékkal, a motivációval és hozzáállással nem volt elégedett voltam. Végig az volt az érzésem, hogy megnyerjük a mérkőzést. Sok helyzetet dolgoztunk ki, több kapufánk is volt. Az új játékosok szerencsére hamar beilleszkedtek és gólokkal járultak hozzá a sikerhez. A célunk ezúttal sem más, minthogy megvédjük a bajnoki címünket, pont emiatt pedig mindenki minket akar majd legyőzni idén. Az egyik legfontosabb viszont, hogy Szabó Tamás és Székely Dávid révén két új gyermekkel bővült a PFF-család és győzelemmel tudtuk megünnepelni a születésüket.