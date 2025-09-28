Az utolsó pillanatban veszítette el mérkőzést a Tiszaföldvár

Mindössze egy győzelmet tudott felmutatni eddig a Tiszaföldvár SE, vereségeiket azonban többnyire szoros csatában szenvedték el eddig. Legutóbb azonban nagy zakót szabott rájuk a Vasas második csapata, és ebből kibújni sokkal nehezebb feladat volt. Mégis ezt kellett tenniük, nem keseredhettek bele a sikertelenségbe ha bent akarnak maradni a harmadik vonalban. A Dunaharaszti elleni derbi nem ígérkezett sétagaloppnak, túl kellett azonban lépniük az eddigi szereplésükön és megpróbálni végre újra győztesen levonulni a pályáról.

A Tiszaföldvár SE ezúttal a Dunaharaszti MTK ellen lépett pályára

Forrás: Facebook/TISE

Tiszaföldvár SE - Dunaharaszti MTK 2-3 (1-2)

Kunszentmárton, 150 néző, vezette: Borbényi Miklós Bence (Csákó, Vozár)

Gólszerzők: Pataki Z. (7., 61. mindkettőt 11-esből), ill. Mucsi (15., 18.), Bata (95.)

Tiszaföldvár: Szalontai - Szabad, Nagy S., Murár, Lőrincz - Oravecz, POVÁZSAI - Haraszin, MILENCOVICI (Bánki-Horváth P. 82.), Mikó (Szabó N. 71.) - PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Jól játszott és hamar vezetést szerzett az első félidőben a Tiszaföldvár csapata. Játékban ugyan többet nyújtott ebben az időszakban a hazai gárda, két elkerülhető góllal azonban három perc alatt fordítani tudott a Dunaharaszti. Támadásban maradt ezt követően is a vendéglátó, de ekkor még nem volt képes kiegyenlíteni. Fordulás után egy újabb büntetővel egalizált Korom Tibor csapata, ezt követően pedig felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Egyértelmű volt, hogy mindkét alakulat győzni szeretett volna, erre inkább a pályaválasztónak volt nagyobb esélye. Három helyzetet is kidolgozott, azonban egyiket sem sikerült gólra váltania. Az ellenfél felívelések után igyekezett veszélyt jelenteni Szalontai Bálint kapujára, kevés sikerrel. Az utolsó pillanatokban egy véleményes büntetővel mégis vezetéshez jutott ismét, amelyet már megőrzött a lefújásig.

Korom Tibor: Sajnálom, hogy ezúttal sem sikerült nyernünk, pedig a lehetőségeink megvoltak hozzá. Újra előjöttek azonban a hibák, az utolsó pillanatban véleményem szerint könnyű síppal befújt tizenegyes a pontszerzéstől is megfosztott bennünket.