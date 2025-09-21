Súlyos vereséget szenvedett a Tiszaföldvár a fővárosban

Egy győzelem mellett hat vereség az eddigi mérlege a Tiszaföldvár SE játékosainak az idei szezonban. Az utolsó helyen tanyázó alakulat persze nagyon szeretne végre elmozdulni a sereghajtó pozíciójából, de egyrészt három pontra van tőle már a következő rivális, másrészt a pontszerzést csak fegyelmezett játékkal érhetik el a Vasas otthonában. Továbbra is sok a sérült Korom Tibor együttesénél, de a fővárosi gárda sem túl acélos eddig ebben a bajnokságban.

A Tiszaföldvár SE ezúttal a Vasas ellen lépett a pályára

Forrás: Facebook/TISE

Vasas FC II. – Tiszaföldvár SE 6–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Stadion, 200 néző, vezette: Virág András Barnabás (Csákó Patrik, Szabó Laura)

Gólszerzők: Jován (30., 68.), Kátai (50.), Haraszin (54. öngól), Faragó B. (73., 79.)

Tiszaföldvár: Bartók - Burai (Molnár A. 82.), Murár, Nagy S., Lőrincz (Bánki-Horváth P. 70.) - Orovecz, Povázsai - Haraszin, Milencovici, Mikó (Szabó V. 56.) - PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Már az első félidő elején átadta a területet ellenfelének a Tiszaföldvár, és mélységből indított kontrákkal igyekezett meglepni a házigazdát. Egyetlen helyzetet tudott kidolgozni ebben az időszakban a Vasas, de a másik oldalon is csak átlövésekkel veszélyeztettek a vendégek. Egy könnyen elkerülhető góllal szerzett vezetést a fővárosi alakulat, előnyét pedig nem tudta növelni a szünetig.

A folytatásban gyorsan jegyzett újabb két találatot (3–0) a hazai gárda, igaz, mindkettő vitatható volt. A tiszazugiaknak sérülések miatt változtatniuk kellett az összetételen is, a kényszerű cserék miatt középső védők nélkül maradt az együttes. Ezt már egyáltalán nem bírta el védelmük, amelynek asszisztálása mellett további három góllal terhelte meg ellenfelük a kapujukat, súlyos vereséget mérve csapatukra.

– Mindenekelőtt gratulálok ellenfelünknek a győzelemhez. A végeredmény azonban túlzás, nem volt ekkora különbség a két csapat között. Nagyon sok nehézséggel küszködünk, a védelem és a támadósor összeállítása is komoly gondokat okoz. Remélem egyszer elindulunk majd felfelé, ám azt is látni kell, hogy ha a következő két meccsünkön nem szerzünk pontokat, tényleg komoly gondban leszünk – nyilatkozta Korom Tibor.