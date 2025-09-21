Súlyos vereséget szenvedett a Tiszaföldvár a fővárosban

Egy győzelem mellett hat vereség az eddigi mérlege a Tiszaföldvár SE csapatának az idei szezonban. Az utolsó helyen tanyázó alakulat persze nagyon szeretne végre elmozdulni a sereghajtó pozíciójából, de egyrészt három pontra volt tőle már a következő rivális, másrészt a pontszerzést csak fegyelmezett játékkal érhették volna el a Vasas II. otthonában.

A Tiszaföldvár SE ezúttal a Vasas ellen lépett a pályára

Forrás: Facebook/TISE

Vasas FC II.–Tiszaföldvár SE 6–0 (1–0)

Budapest, Illovszky Stadion, 200 néző, vezette: Virág András Barnabás (Csákó P., Szabó L.)

Tiszaföldvár: Bartók – Burai (Molnár A., 82.), Murár, Nagy S., Lőrincz (Bánki-Horváth, 70.) – Orovecz, Povázsai – Haraszin, Milencovici, Mikó (Szabad, 56.) – PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Jován (30., 68.), Kátai (50.), Haraszin (54. – öngól), Faragó B. (73., 79.)

Már az első félidő elején átadta a területet ellenfelének a Tiszaföldvár, és mélységből indított kontrákkal igyekezett meglepni a házigazdát. Egyetlen helyzetet tudott kidolgozni ebben az időszakban a Vasas II., de a másik oldalon is csak átlövésekkel veszélyeztettek a vendégek. Egy könnyen elkerülhető góllal szerzett vezetést a fővárosi alakulat, előnyét pedig nem tudta növelni a szünetig.

A folytatásban gyorsan jegyzett újabb két találatot (3–0) a hazai gárda, igaz, mindkettő vitatható volt. A tiszazugiaknak sérülések miatt változtatniuk kellett az összetételen is, a kényszerű cserék miatt középső védők nélkül maradt az együttes. Ezt már egyáltalán nem bírta el védelmük, amelynek asszisztálása mellett további három góllal terhelte meg ellenfelük a kapujukat, súlyos vereséget mérve csapatukra.

Korom Tibor: – Mindenekelőtt gratulálok ellenfelünknek a győzelemhez. A végeredmény azonban túlzás, nem volt ekkora különbség a két csapat között. Nagyon sok nehézséggel küszködünk, a védelem és a támadósor összeállítása is komoly gondokat okoz. Remélem, egyszer elindulunk majd felfelé, ám azt is látni kell, hogy ha a következő két meccsünkön nem szerzünk pontokat, tényleg komoly gondban leszünk.