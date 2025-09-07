szeptember 7., vasárnap

Labdarúgás / NB III.

26 perce

Most sem termett babér a Tiszaföldvár számára

Címkék#Tiszaföldvár SE#Szeged-Csanád Grosics AK II#NB III#labdarúgás

Szegény embert még az ág is húzza, hiszen az NB III. Délkeleti csoportjában induló, több sebből vérző Tiszaföldvár SE újabb két játékosa sérült meg még az első félidőben. A kényszerű cseréket követően már hétre nőtt a hiányzók száma, de így is mindent elkövetett a hazai gárda, hogy legalább egy pontot megszerezzen a találkozón. Nem sikerült, a hajráig tartott ki csak a pályaválasztó legénysége, az ekkor kapott góllal ismét pont nélkül maradt az együttes.

Jegesi László

Mindössze egy mérkőzést nyert meg eddig a hatból a Tiszaföldvár SE legénysége, így továbbra is az utolsó helyen szerénykedik a tabellán. A nehézségeik ellenére – sérülések, létszám problémák is sújtják a csapatot – győzelemre, de legalább pontszerzésre készültek, esetleges sikerük következtében akár előrébb is léphettek volna a sereghajtó pozíciójából. Vendégeik nem voltak ismeretlenek számukra, hisz a hazaiak keretének többsége tőlük igazolt át nyáron. Tétje, és presztízse is volt tehát a mérkőzésnek, melynek továbbra is, a tiszazugiak hazai pályájaként, Kunszentmárton adott otthont.

tiszaföldvár se
Ezúttal sem tudta "otthon" tartani a bajnoki pontokat a Tiszaföldvár SE
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

NB III., Délkeleti csoport

Tiszaföldvár SE–Szeged-Csanád Grosics AK. II. 0–1 (0–0)

Kunszentmárton, 100 néző, vezette: Borbényi Miklós Bence (Szabó F. Sz., Győri L.M.)

Tiszaföldvár: SZALONTAI – Berta (Szécsi, 24., Molnár A., 81.), Murár, Nagy S., LŐRINCZ – Povázsai, Haraszin – Szabó N. (Bánki-Horváth P., 16.), Milencovici, Mikó – PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerző: Ilyés (77.)

Már az első félidőben két kényszerű cserét is végre kellett hajtania a hazai edzőnek, ami nagyban befolyásolta a mérkőzés összképét. Ráadásul több játékos szerepelt ellenfelük NB II-es csapatának első keretéből, akik közül a Szolnokon is megfordult Molnár-Farkas Tamás kapus emelkedett ki igazán.

Az első félidő hajrájában büntetőhöz jutott a Szeged-Csanád, de Szalontai kapus jó érzékkel hárította a tizenegyest. A folytatásban továbbra is mindent elkövetett a Tiszaföldvár, hogy otthon tartsa legalább az egyik pontot, de a vendégek negyed órával a vége előtt keresztülhúzták számításaikat és belőtték a győztes gólt.

Korom Tibor, a Tiszaföldvár SE vezetőedzője: – Úgy gondolom, reális cél volt, hogy egy pontot szerezzünk ezen a mérkőzésen. Nem sikerült, de a pályán levőket ezért nem hibáztathatom, abszolút helytálltak. Ezer sebből vérzik a csapatom, ennek ellenére a Grosics csak egy szerencsés gólnak köszönhetően tudta elvinni a három pontot.

 

