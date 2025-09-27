szeptember 27., szombat

﻿Labdarúgás NB III., 9. forduló

1 órája

Többféle cél, ugyanazon remények harmadosztályú csapatainknál

Címkék#NB III#meccs#labdarúgás

Míg Tiszafüred szép helyen teljesít, addig a martfűi és a földvári csapat a kiesés ellen folytatja a harcot. Mutatjuk az NB III. 9. fordulójának beosztását.

Gedei Szilárd

Nyolc forduló elteltével egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy az Észak-Keleti csoportban a Tiszafüredi VSE az élmezőnybeli pozíciókért, míg a Dél-Keletiben a Martfűi LSE és a Tiszaföldvár SE a kiesés ellen harcol majd a folytatásban. A következő körben a Tisza tó parti gárdának van látszólag a legkönnyebb dolga a hátsó régióban tanyázó Tiszaújváros ellenében, míg odaát a tiszazugi együttesek sokkal nehezebb feladat előtt állnak, de pontokra így is nagy szükségük van a középmezőnyhöz tartozó ellenfeleikkel szemben.

Tiszafüredi VSE (2.) – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Termálfürdő FC Tiszaújváros ellen lép a pályára a Tiszafüredi VSE
Forrás: Pesti József Archív / Illusztráció

Észak-Keleti csoport

Tiszafüredi VSE (2.) – Termálfürdő FC Tiszaújváros (15.)

  • Tiszafüred, vasárnap 16 óra

Tovább menetel a Tiszafüred, a legutóbbi fordulóban Diósgyőrben is győztesen vonultak le a pályáról Dorcsák Zoltán játékosai. Ilyen kiváló szereplésre, a jelenlegi második helyezésre talán maguk a főszereplők sem számítottak a nyári nagy változások után, mindenesetre tény, hogy a csapat az utóbbi évek – a tavalyihoz hasonló – legjobb nyitányát produkálta, beleszámítva a kupaszereplést is. A jó folytatás lehetősége adva van számukra, hiszen a jelen állás szerinti utolsó előtti helyezett lesz a vendégük vasárnap délután. Elbizakodottak azonban nem lehetnek, hiszen a korábbi években többször is volt példa arra, hogy elherdáltak pontokat a Tisza tó partiak olyankor is, amikor futott a szekér. Vendégeik soha ilyen gyengén nem kezdtek korábban, az is igaz viszont, hogy több jó csapattal is meccseltek az elmúlt időszakban. Nem téveszti meg őket a Termál vártnál gyengébb teljesítménye, nem számítanak könnyű mérkőzésre. Annál is inkább, mert továbbra sem áll rendelkezésre Farkas Jeromos, de Kovács Máté és Ujvári Zsombor is biztosan kihagyja ezt a találkozót, Szerencsi Miklós pályára lépése pedig bizonytalan.

Dél-Keleti csoport

III. ker. TVE (7.) – Martfűi LSE (14.)

  • Budapest, III. ker. TVE Sporttelep, vasárnap 16 óra

A MOL Magyar Kupában a legjobb harminckettő közé jutott ugyan a Martfű együttese, de a bajnoki küzdelmekben ugyanott folytatta, ahol a korábbi fordulóban abbahagyta. Azaz újabb vereséget szenvedett, immár az ötödiket sorban, ráadásul hazai pályán maradt alul a csapat a Hódmezővásárhely ellen. Játékvezetői tévedés, szerencsétlen gólok, egyéni védekezési hibák is közrejátszottak a súlyos vereségben (1-5), de a csalódást okozó eredmény akkor is tény. Erősnek kell maradniuk - fogalmazott ekképp edzőjük Koncz Zsolt - a következő mérkőzések ugyanis könnyen eldönthetik, lefelé vagy felfelé indul a gárda tovább. Mostani ellenfelük masszív középcsapatnak számít jelenleg, legutóbbi két mérkőzését döntetlenre adta. A vendégeknél nem csak a forma, játékosaik állapota sem kielégítő. Hunya Krisztián, Varga Tamás, Gerhát Dávid sérülés, a legutóbb visszatérő Kriska Norbert, valamint Székely Dávid eltiltás okán nem tarthatnak csapatukkal. Bogdán Bence és a Kinyig Milán játéka is kérdéses, Kalmár Ferenc viszont remélhetőleg felépül a mérkőzésig. Nélkülük is próbálják azonban össze kapni magukat, volt már rá példa, hogy egy hasonlóan nehéz helyzet összerántotta a társaságot, remélik, hogy ez most is megtörténhet.

Tiszaföldvár SE (16.) – Dunaharaszti MTK (8.)

  • Kunszentmárton, vasárnap 16 óra

Továbbra is vereségeket szenved rendre a Tiszaföldvár csapata, az eredménytelen játék utoljára már nagy zakóval is párosult. Az eddigi szoros meccsek után a Vasas otthonában nagy gólkülönbséggel kapott ki Korom Tibor együttese, ez a trauma pedig lelkileg is visszavetheti a gárdát. Nem szabad azonban belekeseredniük a gyenge szereplésbe, mert az beláthatatlan következményekkel járhat a folytatást illetően. Az edzőjük nagyon reménykedik abban, hogy egyszer véget ér ez a rossz sorozat, és az ismert nehézségeik ellenére megtalálja az eredményesebb szerepléshez vezető utat csapata. Akár már most Kunszentmártonban az eddig közepesen szereplő, ám eddigi eredményei alapján bárkire veszélyes Dunaharaszti ellen.

 

