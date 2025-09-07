szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Fontos meccsek várnak csapatainkra a hétvégén

Címkék#tiszaföldvár se#NB III#martfűi lse#Tiszafüredi VSE

A múlt heti erőltetett menet után ezúttal már csak a hétvégén lépnek pályára NB III-as csapataink, a hetedik forduló küzdelmeit bonyolítják ekkor. Az Északkeleti csoportban a Tiszafüredi VSE legénysége a negyedik helyen várja a Putnok elleni rangadót és akár helyet is cserélhet riválisával a tabellán győzelem esetén. A Délkeletiben a Martfűi LSE-re és a Tiszaföldvár SE csapataira is nagyon ráférne a pontszerzés, de előbbinek az ESMTK a otthonában bravúrra lenne szüksége, míg utóbbi hazai pályán fogadja a szintén nem könnyű ellenfélnek látszó Szeged második gárdáját.

Jegesi László

Az NB III. hetedik fordulójában két a Tiszafüredi VSE és a Tiszaföldvár SE hazai pályán látja vendégül ellenfelét, míg a Martfűi LSE Budapestre utazik, hogy megküzdjön az ESMTK csapatával.

tiszafüredi vse, nb iii, labdarúgás
A Tiszafüredi VSE stabil védekezésére a Putnok ellen is szükség lesz
Fotó: Pesti József / MW-archív

NB III Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (4.)–Putnok FC (3.)

Tiszafüred, vasárnap 16 óra

A sors fintora, hogy a Hatvan után ezúttal a Putnokkal is kétszer meccsel egy héten belül a Tiszafüred gárdája, hiszen előbb most vasárnap a bajnokságban, majd jövő szombaton a Magyar Kupában. A hevesiek elleni összecsapásokból győztesen, kapott gól nélkül jöttek ki a mindkét fronton. A borsodiak fiatal együttesével szemben azért nehezebb feladata lesz Dorcsák Zoltán csapatának, de jelenlegi formájuk és az előző szezonban egymás ellen elért eredményeik is bizakodással tölthetik el az érdekelteket. Remélhetőleg az is a javukra szolgál majd, hogy mindkét találkozóra hazai pályán kerül sor, ami általában kedvező hatással van a Tisza-tavi gárdára. Érdekesség, hogy a jelenlegi helyezésükkel megegyezően végeztek a tavalyi bajnokságban is a felek, csak akkor tíz pont választotta el őket egymástól, most viszont akár helyet is cserélhetnek egymással a vendéglátó együttes sikere esetén. Mindketten győzelemmel zárták az előző fordulót, jó formában várják kettejük összecsapását. Farkas Jeromos kivételével mindenki csapata rendelkezésére áll hazai oldalon.

NB III Délkeleti csoport

ESMTK (4.)–Martfűi LSE (13.)

Budapest, ESMTK stadion, vasárnap 16 óra

Rossz idők járnak mostanság a Martfű csapatára – a listavezető Gyulával és a Honvéddal szembeni vereségeket még el lehetett fogadni, a BKV Előre elleni hazai fiaskó azonban már nem ebbe a kategóriába tartozott. Ellenfelük maximálisan kihasználta védekezésük baklövéseit, ráadásul a martfűi együttes tagjai nem tudtak tiszta fejjel futballozni, játékukból hiányzott az átütőerő és a megfelelő alázat. Vasárnap sem lesz pedig egyszerű feladatuk az ESMTK-nál, a pályaválasztó ugyanis a gyenge szezonkezdet után az utóbbi három meccsét már megnyerte és bizonyára most sem adná alább a három pontnál. Rendezni kell a sorokat Martfűn, szervezettebben játszani, a saját térfelükön eladott labdákat ezúttal sem engedhetnek meg maguknak. Fegyelmezett, koncentrált játékkal van csak esélye a pontszerzésre Koncz Zsolt csapatának.

Tiszaföldvár SE (16.)–Szeged-Csanád Grosics Ak. II. (9.)

Kunszentmárton, vasárnap 16 óra

Négy vereség után a múlt szerdán végre megszerezte első győzelmét a Tiszaföldvár a Csepel ellen, majd négy nap múlva újra kikapott. Első sikerük után Korom Tibor edző abbéli reményét fejezte ki, hogy végre elindul csapata felfelé a tabellán. Nem így történt, de Dabason ezért a játékosok elsősorban önmagukat okolhatják, hiszen uralták a mérkőzés nagy részét, és rászolgáltak volna legalább a döntetlenre. A kishitűség a legfőbb oka annak, hogy rendre pont nélkül maradnak, ezt kell mielőbb levetkőzni, hogy eredményesebb legyen a csapat. Itt az újabb alkalom, ellenfelük pedig az a Szeged II., amelyet jól ismernek, keretük zöme tőlük érkezett a nyáron. A sérülések miatt nem a legjobb előjelekkel készül a Földvár, ettől függetlenül meg szeretnék nyerni a presztízscsatának minősülő találkozót. Vendégeik eredménylistája meglehetősen vegyes képet mutat, bravúros győzelmek mellett bosszantó vereségek is szerepelnek lajstromukon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu