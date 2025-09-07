Fontos meccsek várnak csapatainkra a hétvégén

Az NB III. hetedik fordulójában két a Tiszafüredi VSE és a Tiszaföldvár SE hazai pályán látja vendégül ellenfelét, míg a Martfűi LSE Budapestre utazik, hogy megküzdjön az ESMTK csapatával.

A Tiszafüredi VSE stabil védekezésére a Putnok ellen is szükség lesz

Fotó: Pesti József / MW-archív

NB III Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE (4.)–Putnok FC (3.)

Tiszafüred, vasárnap 16 óra

A sors fintora, hogy a Hatvan után ezúttal a Putnokkal is kétszer meccsel egy héten belül a Tiszafüred gárdája, hiszen előbb most vasárnap a bajnokságban, majd jövő szombaton a Magyar Kupában. A hevesiek elleni összecsapásokból győztesen, kapott gól nélkül jöttek ki a mindkét fronton. A borsodiak fiatal együttesével szemben azért nehezebb feladata lesz Dorcsák Zoltán csapatának, de jelenlegi formájuk és az előző szezonban egymás ellen elért eredményeik is bizakodással tölthetik el az érdekelteket. Remélhetőleg az is a javukra szolgál majd, hogy mindkét találkozóra hazai pályán kerül sor, ami általában kedvező hatással van a Tisza-tavi gárdára. Érdekesség, hogy a jelenlegi helyezésükkel megegyezően végeztek a tavalyi bajnokságban is a felek, csak akkor tíz pont választotta el őket egymástól, most viszont akár helyet is cserélhetnek egymással a vendéglátó együttes sikere esetén. Mindketten győzelemmel zárták az előző fordulót, jó formában várják kettejük összecsapását. Farkas Jeromos kivételével mindenki csapata rendelkezésére áll hazai oldalon.

NB III Délkeleti csoport

ESMTK (4.)–Martfűi LSE (13.)

Budapest, ESMTK stadion, vasárnap 16 óra

Rossz idők járnak mostanság a Martfű csapatára – a listavezető Gyulával és a Honvéddal szembeni vereségeket még el lehetett fogadni, a BKV Előre elleni hazai fiaskó azonban már nem ebbe a kategóriába tartozott. Ellenfelük maximálisan kihasználta védekezésük baklövéseit, ráadásul a martfűi együttes tagjai nem tudtak tiszta fejjel futballozni, játékukból hiányzott az átütőerő és a megfelelő alázat. Vasárnap sem lesz pedig egyszerű feladatuk az ESMTK-nál, a pályaválasztó ugyanis a gyenge szezonkezdet után az utóbbi három meccsét már megnyerte és bizonyára most sem adná alább a három pontnál. Rendezni kell a sorokat Martfűn, szervezettebben játszani, a saját térfelükön eladott labdákat ezúttal sem engedhetnek meg maguknak. Fegyelmezett, koncentrált játékkal van csak esélye a pontszerzésre Koncz Zsolt csapatának.