A rendes játékidő hosszabbításában csikarta ki a továbbjutást a Füred – galériával

Az előző kiírásban a legjobb harminckettőig menetelt a Tiszafüredi VSE legénysége, akkor a Ferencváros ütötte el őket a továbbjutástól. Ilyen irányú célokat fogalmazhattak meg a Tisza tó partján ebben az évben is, ehhez a Putnokkal szemben kellett továbbjutniuk ezúttal. Ellenfelüket kiütéssel győzték le (5–0) múlt vasárnap bajnokin, ám nem volt a mérkőzésen ekkora különbség a két együttes között. Dorcsák Zoltán csapatában mindenki tudta, hogy ez egy másik meccs lesz, amelyben mégis csak szerették volna újra felülmúlni csoportbeli riválisukat.

Szoros mérkőzésen, a hosszabbításban győzött a Tiszafüredi VSE

Fotó: Pesti József

Tiszafüredi VSE – Putnok FC 3–2 (2–1)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Nagy Attila László (dr. Bencze A., Pálfi B.)

Gólszerzők: Szerencsi (34., 93.), Horváth M. (35.), ill. Juhos (14.), Talpalló (90.)

Tiszafüred: Bundzsáklia - Kiss B., FÜREDI, Szabó K. (Balogh M. 87.) - KOVÁCS D., Kovács M. (Csősz 78.), HORVÁTH M., Ballók (Kelemen G. 73.) - SZERENCSI, Győri B. (Tolnai 87.), UJVÁRI (Bökönyi 73.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gyors akció végén a vendégek szerezték meg a vezetést negyed óra elteltével. Többet birtokolta a labdát a hazai együttes, de helyzetei ellenére sokáig nem sikerült egyenlítenie. Tíz perccel a szünet előtt azonban góllá érett fölényük, Szerencsi Miklós pontos lövése utat talált az ellenfél kapujába. Röviddel ezután óriásit változott a játék képe, szinte egy perc sem telt még el az egyenlítő találatot követően és vezetéshez jutott a házigazda. Ujvári Zsombor beadása találta jó helyzetben Horváth Mátét, aki nem hibázta el a ziccert (2–1).

A második félidő putnoki helyzettel kezdődött, majd Budzsáklia tudására is szükség volt, hogy ne egyenlítsen ki az ellenfél. Mezőnyjátékkal folytatódott a mérkőzés, de igazán egyik kapu sem forgott veszélyben. Mindkét csapat cserékkel próbált frissíteni, de csak a hajrá tartogatott már újabb izgalmakat. A rendes játékidő végén egy jól eltalált lövéssel egyenlített a borsodi gárda (2–2), ám az újítani képes pályaválasztó a hosszabbításban végül a maga javára fordította a találkozó állását (3–2) és az előző évhez hasonlóan ismét a legjobb 32 közé jutott.