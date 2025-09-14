3 órája
A rendes játékidő hosszabbításában csikarta ki a továbbjutást a Füred – galériával
A múlt heti fölényes győzelem után nem is lehetett más a célja a Tiszafürednek, mint a továbbjutás. A vendégek szereztek azonban ezúttal vezetést, de még az első félidőben egy perc alatt sikerült a hazai gárdának fordítania. A második játékrészben csak a hajrá tartogatott izgalmakat, ekkor egyenlített a Putnok, ám a megújulni is képes Tiszafüredi VSE a rendes játékidő hosszabbításában mégis kicsikarta a továbbjutást.
Az előző kiírásban a legjobb harminckettőig menetelt a Tiszafüredi VSE legénysége, akkor a Ferencváros ütötte el őket a továbbjutástól. Ilyen irányú célokat fogalmazhattak meg a Tisza tó partján ebben az évben is, ehhez a Putnokkal szemben kellett továbbjutniuk ezúttal. Ellenfelüket kiütéssel győzték le (5–0) múlt vasárnap bajnokin, ám nem volt a mérkőzésen ekkora különbség a két együttes között. Dorcsák Zoltán csapatában mindenki tudta, hogy ez egy másik meccs lesz, amelyben mégis csak szerették volna újra felülmúlni csoportbeli riválisukat.
Tiszafüredi VSE – Putnok FC 3–2 (2–1)
Tiszafüred, 300 néző, vezette: Nagy Attila László (dr. Bencze A., Pálfi B.)
Gólszerzők: Szerencsi (34., 93.), Horváth M. (35.), ill. Juhos (14.), Talpalló (90.)
Tiszafüred: Bundzsáklia - Kiss B., FÜREDI, Szabó K. (Balogh M. 87.) - KOVÁCS D., Kovács M. (Csősz 78.), HORVÁTH M., Ballók (Kelemen G. 73.) - SZERENCSI, Győri B. (Tolnai 87.), UJVÁRI (Bökönyi 73.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Gyors akció végén a vendégek szerezték meg a vezetést negyed óra elteltével. Többet birtokolta a labdát a hazai együttes, de helyzetei ellenére sokáig nem sikerült egyenlítenie. Tíz perccel a szünet előtt azonban góllá érett fölényük, Szerencsi Miklós pontos lövése utat talált az ellenfél kapujába. Röviddel ezután óriásit változott a játék képe, szinte egy perc sem telt még el az egyenlítő találatot követően és vezetéshez jutott a házigazda. Ujvári Zsombor beadása találta jó helyzetben Horváth Mátét, aki nem hibázta el a ziccert (2–1).
A második félidő putnoki helyzettel kezdődött, majd Budzsáklia tudására is szükség volt, hogy ne egyenlítsen ki az ellenfél. Mezőnyjátékkal folytatódott a mérkőzés, de igazán egyik kapu sem forgott veszélyben. Mindkét csapat cserékkel próbált frissíteni, de csak a hajrá tartogatott már újabb izgalmakat. A rendes játékidő végén egy jól eltalált lövéssel egyenlített a borsodi gárda (2–2), ám az újítani képes pályaválasztó a hosszabbításban végül a maga javára fordította a találkozó állását (3–2) és az előző évhez hasonlóan ismét a legjobb 32 közé jutott.
Dorcsák Zoltán: Az volt a célunk, hogy a vasárnapi fölényes győzelmünk után valahogy sikerüljön felülmúlni ezúttal is a csoportbeli riválisunkat a Putnok csapatát. Ez végül sikerült, mert a hajrában a bekapott egyenlítő gól után is tudtunk újítani, amelyhez gratulálok a fiúknak.
Tiszafüredi VSE – Putnok meccsFotók: Pesti József
