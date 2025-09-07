Kiütéssel nyerte a Tiszafüred az első felvonást a Putnok ellen

A Putnok elleni két felvonásos összecsapás első ütközetére került sor vasárnap délután, jövő szombaton pedig a Magyar Kupában is megmérkőznek majd. A még veretlen borsodi alakulat elleni találkozók mindig nagy csatákat hoztak, ráadásul a riválisok most is közvetlenül egymás mögött helyezkednek el a tabellán. A vendégek keretéből rutinos játékosok távoztak a nyáron, ám helyettük tehetséges fiatalokat sikerült a csapatukba beépíteni. A Tiszafüredi VSE azonban szerette volna a bajnokságban elsőként legyőzni ellenfelét, egyszersmind helyet cserélni vele a tabellán.

Simán nyert a Tiszafüredi VSE a Putnok FC vendéglátójaként

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

NB III., Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE–Putnok FC 5–0 (3–0)

Tiszafüred, 400 néző, vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz D., Vad A.)

Tiszafüred: Lisztes – Balogh M., Füredi, Kiss B. – Bökönyi (Kelemen G., 72.), KOVÁCS M. (Tolnai, 74.), HORVÁTH M. (Karmacsi, 74.), BALLÓK – Szerencsi (Csősz, 74.), GYŐRI B., UJVÁRI (Kovács D., 72.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Ujvári (6., 19.), Győri (47.), Kovács D. (73.), Kiss B. (83.)

Kiállítva: Süttő (a szünetben), Tagai (78.)

Kedvező előjelekkel várta a vasárnapi mérkőzést a házi gárda, hiszen Karmacsi Richárd is felépült, így már csak Farkas Jeromos nem lehetett tagja a keretnek sérülése miatt. Dorcsák Zoltán úgy nyilatkozott a találkozó előtt, hogy szeretnék megtréfálni a Putnokot és elvenni veretlenségüket, amihez persze fegyelmezett játékra lesz szükségük.

Nem tréfált a mester, de játékosai sem, mert még csak hat perc telt el a meccsből, amikor a mestertől bizalmat kapó Ujvari Zsombor bombázott a kapuba egy mintaszerűen végigvitt támadás után (1–0). Még az első játékrész fele sem telt el, amikor megduplázta előnyét a Tisza-tavi gárda: Bökönyi átadását Győri centerezte középre, labdájára pedig az első gól szerzője érkezett ismét jókor (2–0).

Hátrányuk ellenére a vendégek sem játszottak rosszul, szinte végig nagy nyomást helyeztek ellenfelükre. A két együttes vérbeli rangadót vívott egymással, de a Putnok nem talált fogást ellenfelén, akik gyorsan tudtak kijönni az átmenetekből. A félidő hosszabbításában a Tiszafüred ráadásul háromra tudta növelni a különbséget.

A szünetben megfogyatkozott a borsodi csapat, mivel a játékvezető kiállította a magáról megfeledkezett, reklamáló Süttő Attilát.

Fordulás után szinte azonnal ziccerbe került a már létszámfölényben játszó pályaválasztó, de kimaradt a lehetőség, mint ahogy a következő helyzetek is. Később mégis tovább növelte előnyét a vendéglátó együttes, Kovács Dániel első labdaérintéséből talált be az ellenfél kapujába (4–0). Bátran cserélt a hazai tréner, hiszen nem várt, hatalmas fölénnyel vezetett már ekkor csapata. Ma ezek a változtatások is ültek, a hajrában még rátett egy lapáttal és újabb ütést vitt be a Dorcsák legénység a kissé megrogyott, újabb kiállítása révén csak kilenc emberrel futballozó ellenfelének (5–0).