﻿Labdarúgás, NB III

Fél tucat gólt lőtt és a tabella élére ugrott a Tiszafüred

Címkék#Tiszafüred VSE#meccs#labdarúgás

Már az első percben vezetett, tíz minutum után pedig már kettővel ment a hazai együttes, ami meghatározta a játék további képét. Gálázott a folytatásban is a pályaválasztó és nagyon úgy tűnt, hogy mégis nagy különbség van a két csapat tudása között. A szünetben már négy volt a különbség, a folytatásban viszont a komoly előny birtokában némiképp visszavett a Tiszafüred. Így is meggyőző fölénnyel nyerte azonban a találkozót és a Kisvárda veresége okán a tabella élére állt.

Jegesi László

Csalóka lehetett a két együttes közötti helyezésbeli különbség a tabellán, minden bizonnyal nincs ekkora differencia tudásukban, legalábbis így sejtették hazai oldalon. A Tiszafüredi VSE nem számított könnyű menetre, nem tévesztette meg őket ellenfelük vártnál gyengébb szereplése. Mivel nagyon jól teljesített az első nyolc fordulóban a hazai gárda, mindenképp szerette volna hazai környezetben folytatni jó sorozatát.

tiszafüredi vse
Forrás: Pesti József Archív / Illusztráció

Tiszafüredi VSE - Termálfürdő FC Tiszaújváros 6-0 (4-0)

Tiszafüred, 300 néző, vezette: Pusztai Gergely (Vilmányi, Balogh B.)
Gólszerzők: Győri B. (1., 10.), Kelemen G. (26.), Horváth M. (32., 71.), Ballók (63.)
Tiszafüred: LISZTES - BALOGH M. (Csesznok 82.), FÜREDI, SZABÓ K. (Kiss B. 71.) - BÖKÖNYI, HORVÁTH M., KARMACSI, KELEMEN  G. (Jáger 82.) - SZERENCSI (TOLNAI 46.), GYŐRI B. (Csősz 64.), BALLÓK. Edző: Dorcsák Zoltán.
Jól kezdett és már az első percben vezetést szerzett a hazai csapat, ami megadta a találkozó alaphangulatát. Hamarosan pedig jött a második is, majd a további helyzetek is, amelyekből újabb két hazai találat is született. Remekelt a Tiszafüred, szemre is tetszetős futballja elnyerte a közönség tetszését is. Az ellenfél csak kevésszer merészkedett át a másik térfélre, akkor sem jelentett igazi veszélyt Lisztes Bence kapujára.
A szünetben cserélt a Tisza tó parti gárda, a lábát fájlaló Szerencsi Miklóst nyugodtan pihentethette edzője a hatalmas előny birtokában. A még további két gólt szerző pályaválasztó csapatába saját nevelésű fiatal reménységek is beálltak, akik szenvedélyes játékukkal hálálták meg a bizalmat. A legutóbbi három mérkőzésén összesen tizenöt találatot jegyzett a vendéglátó, és mindössze egyet kapott. A vetélytárs Kisvárda veresége után pedig a tabella élére ugrott Dorcsák Zoltán gárdája.

Dorcsák Zoltán: Gratulálok a csapatomnak, ilyen arányú győzelmet még egy alkalommal sem arattunk az NB III-ban és zsinórban hat siker sem szerepelt eddig a nevünk mellett. Nem szabad azonban felednünk, hogy három nehéz mérkőzés vár ránk a folytatásban, melyeken szeretnénk továbbra is jól szerepelni.

 

