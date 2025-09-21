szeptember 21., vasárnap

Labdarúgás NB III, 8. forduló

3 órája

Tovább menetel a Tiszafüred csapata

Címkék#Tiszafüred VSE#meccs#labdarúgás

Továbbra is jó úton jár a Tiszafüred együttese, a kupatovábbjutás után a bajnokságban is ott folytatták, ahol korábban abbahagyták. Diósgyőrben az első félidő végén szerezte meg a vezetést Dorcsák Zoltán legénysége, majd a szünet után hamar növelte előnyét. Rá egy percre szépített ugyan a hazai gárda, de a vendégek formáját jól példázza, hogy ebből is ők merítettek erőt és további két találattal bebiztosították újabb idegenbeli győzelmüket.

Jegesi László

Jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a harmadik helyet foglalja el a tabellán, és a MOL Magyar Kupában is áll a Tiszafüredi VSE együttese. Nem is lehet más a célja Diósgyőrben sem, mint folytatni remek sorozatát. Sok minden mellettük szól, de az csak a mérkőzés előtt derült ki, hogy kik erősítik majd a DVTK második csapatát az első keretből. Nélkülük nem elég acélos a gárda, az eddigi eredmények legalábbis ezt bizonyítják.

DVTK II. F4R – Tiszafüredi VSE meccs
Nagyot ment a Tiszafüredi VSE, legyőzte a diósgyőri csapatot
Forrás: Pesti József Archív / Illusztráció

DVTK II. F4R–Tiszafüredi VSE 1–4 (0–1)

Diósgyőr, DVTK edzőközpont, 100 néző, vezette: Gindl Szabolcs (Kovács L., Jakab B.)

Tiszafüred: Lisztes – Balogh M. (Kiss B., 79.), FÜREDI, Szabó K. – KOVÁCS D., HORVÁTH M. (Tolnai, 79.), KOVÁCS M. (Karmacsi, 70.), Bökönyi (Csősz, 79.) – SZERENCSI, Győri, Kelemen G. (Ballók, 63.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Szabó B. (54.), ill. Horváth M. (45.), Győri (53.), Kovács M. (64.), Karmacsi (76.)

Fegyelmezetten, védekezve kezdte a mérkőzést a Tiszafüred, egy helyzete és további kisebb lehetőségei is akadtak a gólszerzésre. Ellenfele csupán pontrúgások után tudott veszélyeztetni, amelyeket viszonylag könnyen hatástalanított a vendégek védelme. 

A játékrész hajrájában a vezetést is megszerezte a vendégegyüttes, ami jótékony hatással lehetett a lelkükre és a futballjukra is, hiszen a folytatásban hamar tovább növelték előnyüket (0–2). Abban a pillanatban nagyon simának tűnt már a mérkőzés, de a középkezdést követően tulajdonképpen a semmiből szépített a fiatal diósgyőri gárda, nyílttá téve a mérkőzést. Ezúttal sem esett azonban kétségbe a jó formában lévő Tisza-tó parti alakulat, és Kovács Máté szépségdíjas találatával visszaállította a kétgólos különbséget (1–3). A csereként beálló Karmacsi Richárd góljával pedig le is zárta a találkozót, 1–4. Hiába lőtt a hajrában már kapufát, és voltak helyzetei ellenfelüknek, még csak csökkenteniük sem sikerült hátrányukat az összecsapás végéig.

Dorcsák Zoltán: – Jó és rendkívül fegyelmezett játékunknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk idegenben is.

 

