Tovább menetel a Tiszafüred csapata

Jól kezdte a bajnokságot, jelenleg a harmadik helyet foglalja el a tabellán, és a MOL Magyar Kupában is áll a Tiszafüredi VSE együttese. Nem is lehet más a célja Diósgyőrben sem, mint folytatni remek sorozatát. Sok minden mellettük szól, de az csak a mérkőzés előtt derült ki, hogy kik erősítik majd a DVTK második csapatát az első keretből. Nélkülük nem elég acélos a gárda, az eddigi eredmények legalábbis ezt bizonyítják.

Nagyot ment a Tiszafüredi VSE, legyőzte a diósgyőri csapatot

Forrás: Pesti József Archív / Illusztráció

DVTK II. F4R–Tiszafüredi VSE 1–4 (0–1)

Diósgyőr, DVTK edzőközpont, 100 néző, vezette: Gindl Szabolcs (Kovács L., Jakab B.)

Tiszafüred: Lisztes – Balogh M. (Kiss B., 79.), FÜREDI, Szabó K. – KOVÁCS D., HORVÁTH M. (Tolnai, 79.), KOVÁCS M. (Karmacsi, 70.), Bökönyi (Csősz, 79.) – SZERENCSI, Győri, Kelemen G. (Ballók, 63.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Szabó B. (54.), ill. Horváth M. (45.), Győri (53.), Kovács M. (64.), Karmacsi (76.)

Fegyelmezetten, védekezve kezdte a mérkőzést a Tiszafüred, egy helyzete és további kisebb lehetőségei is akadtak a gólszerzésre. Ellenfele csupán pontrúgások után tudott veszélyeztetni, amelyeket viszonylag könnyen hatástalanított a vendégek védelme.

A játékrész hajrájában a vezetést is megszerezte a vendégegyüttes, ami jótékony hatással lehetett a lelkükre és a futballjukra is, hiszen a folytatásban hamar tovább növelték előnyüket (0–2). Abban a pillanatban nagyon simának tűnt már a mérkőzés, de a középkezdést követően tulajdonképpen a semmiből szépített a fiatal diósgyőri gárda, nyílttá téve a mérkőzést. Ezúttal sem esett azonban kétségbe a jó formában lévő Tisza-tó parti alakulat, és Kovács Máté szépségdíjas találatával visszaállította a kétgólos különbséget (1–3). A csereként beálló Karmacsi Richárd góljával pedig le is zárta a találkozót, 1–4. Hiába lőtt a hajrában már kapufát, és voltak helyzetei ellenfelüknek, még csak csökkenteniük sem sikerült hátrányukat az összecsapás végéig.

Dorcsák Zoltán: – Jó és rendkívül fegyelmezett játékunknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk idegenben is.