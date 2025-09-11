Életre szóló élményt szereztek a törökszentmiklósi focisták

Különleges élményben részesültek a törökszentmiklósi labdaszedők a Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező mérkőzésen. A Magyar Labdarúgó-szövetség ugyanis fontos feladatot bízott a Törökszentmiklósi FC U16-os focistáira, akik ezáltal ott lehettek a pálya szélén és segítettek a mérkőzés rend szerinti lebonyolítását. Mint Pintér Zoltán, a csapat edzője és kísérője elmondta, az MLSZ ezzel jutalmazta meg az egyesületet, az utánpótlásban végzett kiváló munkájuk miatt. A tréner hozzátette, hogy nagyon nehéz volt kiválasztani azt a 10 játékost, akik részt vehettek a meccsen, a bejutásuk a stadionba viszont gördülékenyen ment.

Törökszentmiklósi labdaszedők segítették a Magyarország–Portugália vb-selejtező lebonyolítását

Forrás: Törökszentmiklósi Football Club Facebook-oldala

– A játékosokhoz nem nagyon tudtunk közel kerülni sem a mérkőzés előtt, sem pedig utána, mivel rengeteg szabályt kellett betartanunk – nyilatkozta hírportálunknak Pintér Zoltán. – A szervezés nagyon profi volt és teljes ellátásban részesültünk, kaptunk külön ruhát a találkozó idejére. Talán a bemelegítéskor kerültünk hozzájuk a legközelebb. Ezek a srácok a mindennapi életben csibészkednek, igazi tinédzserek, de itt nagyon izgatottak voltak, már az odavezető úton folyamatosan arról beszéltek, hogy kikkel találkozhatnak majd. Életre szóló élményt szereztek a gyerekek, hazafele is sorolták azokat a labdarúgókat, akikkel találkozhattak és nagyon örültek ennek az egésznek. Az én részem sem volt egyszerű a mérkőzés alatt is folyamatosan felügyeltem őket, a mérkőzésből szinte alig láttam valamit, de ott volt mellettem néhány méterre Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik is végzett el mellőlem szögletet, szóval nekem is nagyon jó érzés volt ott lenni.

A törökszentmiklósi labdaszedők névsora:

Jenei Csaba, Bagdi Bence, Kinyik Zalán, Faragó Péter, Csík Patrik, Szécsi Imre, Faragó Zsolt, Sándor János Vilmos, Petróczki Gábor, Kovács Milán.