TVSE

Újraválasztották a tiszafüredi sportklub elnökét

Címkék#TVSE#Tiszafüredi Városi Sportegyesület#elnök

Öt évig ismét Ujvári Imre a Tiszafüredi Városi Sportegyesület elnöke.

Rózsa Róbert
Újraválasztották a tiszafüredi sportklub elnökét

Ujvári Imrét újraválasztották a TVSE elnöki posztján

Fotó: Facebook.com / Tiszafüredi VSE

Öt évre újraválasztotta elnökének Ujvári Imrét a Tiszafüredi Városi Sportegyesület – tájékoztatott hivatalos felületén a klub. Emlékeztettek: az elmúlt időszakban a TVSE számos sikert szerzett. A fürediek labdarúgócsapata 2020-ban vármegyei bajnok lett, azóta az NB III.-es mezőny tagjaként ér el egyre jobb eredményeket. A sportág utánpótlása jelenleg is erős, emellett fejlődik a kézilabda-szakosztály, és épül a kosárlabda-szekció – előbbiben már két edző dolgozik, utóbbiban felnőtt és utánpótlás csapat egyaránt van.

 

