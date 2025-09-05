Újraválasztották a tiszafüredi sportklub elnökét

Öt évre újraválasztotta elnökének Ujvári Imrét a Tiszafüredi Városi Sportegyesület – tájékoztatott hivatalos felületén a klub. Emlékeztettek: az elmúlt időszakban a TVSE számos sikert szerzett. A fürediek labdarúgócsapata 2020-ban vármegyei bajnok lett, azóta az NB III.-es mezőny tagjaként ér el egyre jobb eredményeket. A sportág utánpótlása jelenleg is erős, emellett fejlődik a kézilabda-szakosztály, és épül a kosárlabda-szekció – előbbiben már két edző dolgozik, utóbbiban felnőtt és utánpótlás csapat egyaránt van.