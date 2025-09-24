Kupagyőzelemmel hangoltak az Eb-re az újszásziak

A program a vegyes párossal kezdődött, ahol az országos bajnokságnál is népesebb mezőny, húsz duó sorakozott fel. A legjobb négy közé három újszászi és egy cserszegtomaji párosnak sikerült bejutnia, közülük a Kovács Brigitta–Rab Alexander (Újszászi VVSE) az első, Farkas Lilla–Kökény Martin (Újszászi VVSE) a második, Horváth Lili–Palotás Dominik (Cserszegtomaji SK) a harmadik, míg Kovács Evelin–Kurdi Gábor (Újszászi VVSE) a negyedik helyen zárt.

Újszászi VVSE: férfi és a női csapatban is az újszásziak álltak a dobogó tetején Fotó: Farkas Lilla

A csapatversenyen a férfiaknál a Hungarian Openen is látványos és eredményes játékot produkáló Kökény Martin, Lakatos Zoltán és Rab Alexander (Újszászi VVSE) összetételű csapat bizonyult a legjobbnak. A második helyen a pusztaszeri, a harmadikon a nagykanizsai, míg a negyediken a cserszegtomaji gárda végzett.

A női mezőnyben a körmérkőzéseket Diós Letícia, Farkas Lilla és Szaszkó Dorka csapata nyerte négy győzelemmel, egyedül a második helyezett cserszegtomaji hölgyek tudtak tőlük szettet rabolni. A bronzérmet az ugyancsak újszászi Ézsiás Fanni, Kiss Bettina, Kovács Brigitta és Kovács Evelin összetételű együttes könyvelhette el.

A verseny egyénivel zárult, ahol a férfiaknál Fehér Zsolt (Pusztaszeri PISZE SE) két szettben győzte le a döntő mérkőzésen Nagy Lászlót (Újszászi VVSE), a harmadik helyen pedig Szabó Ákos (Dunaújvárosi LSE) végzett, aki először állhatott dobogóra a felnőtt mezőnyben.

Fotó: Farkas Lilla

A hölgyeknél már a legjobb négy között is kiélezett mérkőzéseknek lehettünk szemtanúi, végül az egyik elődöntőben a Kovács-testvérek találkoztak, akik közül Brigitta volt az eredményesebb, a másik elődöntőben pedig Farkas Lilla Udvari Boglárkát győzte le. A döntőben Farkas Lilla két sima szettben nyert klubtársa Kovács Brigitta ellen.

Összegezve vegyes párosban, férfi és női csapatban és női egyéniben egyaránt az újszászi versenyzők állhattak a dobogó tetejére. A Puszaszeri PISZE SE versenyzője, Fehér Zsolt pedig férfi egyéniben diadalmaskodott.