szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lábtoll

2 órája

Kupagyőzelemmel hangoltak az Eb-re az újszásziak

Címkék#bajnokság#Újszászi VVSE#Rab Alexander#mezőny

Az Európa-bajnokságra készülő lábtoll-labdázók utolsó felkészülési versenye az újszászi Reálspedíció Kupa volt, ahol a vendéglátók bizonyultak a legeredményesebbnek, hiszen négy-, míg a pusztaszeriek egy aranyérmet szereztek.

Varga Csaba

A program a vegyes párossal kezdődött, ahol az országos bajnokságnál is népesebb mezőny, húsz duó sorakozott fel. A legjobb négy közé három újszászi és egy cserszegtomaji párosnak sikerült bejutnia, közülük a Kovács Brigitta–Rab Alexander (Újszászi VVSE) az első, Farkas Lilla–Kökény Martin (Újszászi VVSE) a második, Horváth Lili–Palotás Dominik (Cserszegtomaji SK) a harmadik, míg Kovács Evelin–Kurdi Gábor (Újszászi VVSE) a negyedik helyen zárt.

újszászi vvse
Újszászi VVSE: férfi és a női csapatban is az újszásziak álltak a dobogó tetején Fotó: Farkas Lilla

A csapatversenyen a férfiaknál a Hungarian Openen is látványos és eredményes játékot produkáló Kökény Martin, Lakatos Zoltán és Rab Alexander (Újszászi VVSE) összetételű csapat bizonyult a legjobbnak. A második helyen a pusztaszeri, a harmadikon a nagykanizsai, míg a negyediken a cserszegtomaji gárda végzett.

A női mezőnyben a körmérkőzéseket Diós Letícia, Farkas Lilla és Szaszkó Dorka csapata nyerte négy győzelemmel, egyedül a második helyezett cserszegtomaji hölgyek tudtak tőlük szettet rabolni. A bronzérmet az ugyancsak újszászi Ézsiás Fanni, Kiss Bettina, Kovács Brigitta és Kovács Evelin összetételű együttes könyvelhette el.

A verseny egyénivel zárult, ahol a férfiaknál Fehér Zsolt (Pusztaszeri PISZE SE) két szettben győzte le a döntő mérkőzésen Nagy Lászlót (Újszászi VVSE), a harmadik helyen pedig Szabó Ákos (Dunaújvárosi LSE) végzett, aki először állhatott dobogóra a felnőtt mezőnyben.

A női csapat a dobogó tetején
Fotó: Farkas Lilla

A hölgyeknél már a legjobb négy között is kiélezett mérkőzéseknek lehettünk szemtanúi, végül az egyik elődöntőben a Kovács-testvérek találkoztak, akik közül Brigitta volt az eredményesebb, a másik elődöntőben pedig Farkas Lilla Udvari Boglárkát győzte le. A döntőben Farkas Lilla két sima szettben nyert klubtársa Kovács Brigitta ellen.

Összegezve vegyes párosban, férfi és női csapatban és női egyéniben egyaránt az újszászi versenyzők állhattak a dobogó tetejére. A Puszaszeri PISZE SE versenyzője, Fehér Zsolt pedig férfi egyéniben diadalmaskodott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu