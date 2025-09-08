szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

2 órája

Vármegye I.: miklósi siker a rangadón, elhunyt játékosa tiszteletére nyert a Kisúj, ismét győzött a MÁV – galériával

Címkék#eredmények#vármegye I#labdarúgás

Eseménydús hétvégén vannak túl a csapatok. A vármegye I. harmadik fordulója előtt érkezett a sokkoló hír, miszerint elhunyt Balogh Attila, a Kisújszállás játékosa. A kisújiak megemlékeztek társukról, ráadásul bravúrgyőzelemmel tisztelegtek előtte. A forduló rangadóján a Törökszentmiklós nyert a Mezőtúr ellen. Kovács Tamás mesternégyesének köszönhetően a Tószeg megszerezte szezonbéli első sikerét. A Szolnoki MÁV és a Jászfényszaru simán felülmúlta ellenfelét, míg a Szajol, a Kenderes és a Jánoshida minimális különbséggel diadalmaskodott.

Munkatársunktól

Eseménydúsan telt a hétvége a vármegye I.-es bajnokságban, Kovács Tamás mesternégyese a legkiemelkedőbb egyéni teljesítmény, melynek köszönhetően a Tószeg legyőzte az Abádszalókot. A Törökszentmiklós idegenben múlta felül a Mezőtúrt, a Kisújszállás győzelemmel búcsúztatta el elhunyt játékosát, Balogh Attilát, a Szajol pedig egy mezőnyjátékossal a kapujában is lehozta kapott gól nélkül a Rákóczifalva elleni mérkőzést.

Annus Árpád, Szolnoki MÁV, vármegye I, labdarúgás
Annus Árpád (labdával) két gólt is szerzett a Zagyvarékas ellen a vármegye I. harmadik fordulójában
Fotó: Mészáros János

Vármegye I., 3. forduló

Mezőtúr–Törökszentmiklós 1–3 (1–2)

Mezőtúr, 180 néző.

Vezette: Ábel Péter

Mezőtúr: Nagy D. – Bojtok (Kántor L., 69.), Légrádi, Bontovics (Hegyesi, 84.), Czakó, Nagy Cs., Gelénesi, Rentler (Márki, 87.), Novodomszky, Szőke J. (Gyalog, 76.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – BIRÓ T., BÁBA, Buru (Földi, 76.), Héder R. (Polák, 61.), Farkas I., HÉDER A., Kada (Bekker, 64.), NAGY G., Ladányi (Puporka, 61.), Pongrácz (Lázók, 76.). Edző: Gusztafik Péter.

Gólszerzők: Rentler (6.), ill. Buru (14.), Farkas I. (39.), Ladányi (51.).

Egy csapat volt a pályán, az pedig nem a Mezőtúr volt. A hazai együttes nagyon gyenge produkciót nyújtott. Ennek következtében teljesen megérdemelten vitte el a három pontot a Törökszentmiklós. A hazaiakat Nagy Dominik tartotta meccsben.

Erdősi Gyula: – Hosszú pályafutásom alatt soha nem nyújtottunk még ilyen gyenge produkciót. Amiben az én csapatom mindig erős volt, az az akarat, az alázat és a fegyelem, ezeknek most nyoma sem volt. A játék minden szegmensében fölülmúlt minket a vendégcsapat.

Gusztafik Péter: – Üzengetések helyett inkább foglalkozzunk saját magunkkal. Az eredmény a hazaira nézve volt hízelgő, rengeteg helyzetet kihagytunk, ezen sürgősen változtatnunk kell. További sok sikert a Mezőtúrnak.

Tudósított: Erdősi Gyula

Kisújszállás–Jászberény 3–1 (2–1)

Kisújszállás, 120 néző.

Vezette: Tóth Imre.

Kisújszállás: Belényesi – Csukodi D. (Csala, a szünetben), Németh K., Imre Z., Csukodi Z. (Karkusz, 89.), HAJDU ZS. (Kelemen L., 90+2.), VARGA ZS., Hajdú V., Balajti J., Horváth B. (Balajti T., 61.), Monoki (Puskás, a szünetben). Edző: Szívós Gergő.

Jászberény: Lipcsei – Magyar B., Nagy L., Nagy M., Szaka (Kiss V., a szünetben), Szanku, Kardos, Pikó (Szappanos, 81.), Muhari Z., Káposztás (Kohári, 81.), Sali. Edző: Menczeles Iván.

Gólszerzők: Varga Zs. (17.), Hajdú V. (23.), Csala (48.), ill. Szanku (36.).

A mérkőzés előtt búcsúbeszéd volt, majd a kezdés előtt gyászszünet Balogh Attila, a hazai csapat játékosa, valamint az utánpótlás edzője végső tiszteletére, aki hét közben hunyt el váratlanul. A mérkőzés első félidejében a hazaiak szervezett, gyors támadásokból két helyzetet értékesítettek. Több helyzet nem adódott, de a vendégek a 35. percben szépítettek. A második játékrész kezdése után a hazaiak növelték előnyüket, ezt követően mindenki Attiláért és a győzelemért harcolt, Vamos tiszteletére. Megérdemelten nyerte meg a mérkőzést a Kisújszállás.

Szívós Gergő: – Őszinte részvétünk a családnak, a csapat és a szakosztály nevében. Ma érte küzdöttünk. Isten veled, Vamos!

Menczeles Iván: – Az elején több lehetőségünk volt, ezeket nem tudtuk kihasználni, de a hazaiak két helyzetüket is értékesítették, majd a félidő végén szépítettünk. A második félidőben is sok lehetőségünk volt, amiket nem tudtunk kihasználni és megint a hazaiak rúgtak gólt. A helyzetkihasználásunk ezúttal egyáltalán nem sikerült.

Tudósított: Majláth Antal

Szajol–Rákóczifalva 1–0 (1–0)

Szajol, 250 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor.

Szajol: Sárkány A. – SZABÓ T., KISS ZS., KACSKÓ, KÓMÁR, Angyal (Csajbók, a szünetben), IFJ. SZEDLÁK Z. (Harcsa, 89.), Kovács R. (Bodnár Zs., 83.), BENEDEK N. (Lengyel A., 84.), Szentmiklósi (Suri, 90+3.), Kutus. Edző: Donkó Krisztián.

Rákóczifalva: Császár – Vadas, Szakali, Márkus, Méhesi, Fűzi (Manzéger, 83.), Pápai (Kecskés, 70.), Szmutkó (Münich, a szünetben), Koltay, Telkes-Tóth (Nádházi, 66.), Trecskó (Kovács K., 66.). Edző: Komáromi György.

Gólszerző: Ifj. Szedlák Z. (35. – tizenegyesből).

A hazai csapat sok helyzetet dolgozott ki, de ezt mind ki is hagyta, ezért végig szoros volt a találkozó.

Donkó Krisztián: – Szerencsére most már tényleg csak egy meccsre kell koncentrálnunk, a jövő heti, Paks elleni Magyar Kupa találkozóra. Az elmúlt mérkőzéseken, így a mostanin is meglátszódott főleg a koncentrációban, hogy a paksi meccsen jár már a fejünk. Ezúttal egy mezőnyjátékos volt a kapusunk, akinek szerencsére egyszer sem lőttek gólt. Gratulálok a csapatomnak!

Komáromi György: – Egy nagyon gyenge színvonalú mérkőzésen akaratban alulmaradtunk a hazai csapattal szemben.

Tudósított: Donkó Krisztián

Abádszalók–Tószeg 3–4 (1–3)

Abádszalók, 100 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Abádszalók: Csík – Farkas J. (Pataki G., 70.), Muliter L., Halas, Csukodi Gy. (Kálmán Zs., 75.), Oláh L. (Fehér E., 83.), Juhász A., Horváth Sz., Varga S., Szóládi, Muliter T. (Báder, 54.). Edző: Lajos Tibor.

Tószeg: Szabó B. – Strempel, Gyenes, Tóth Á. (Kiss M., 88.), Skultéty, Munkácsy (Szőke G., 59.), Balogh D., KOVÁCS T. (Peszeki M., 84.), Tóth K., Boldizsár, URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs.

Gólszerzők: Juhász A. (8.), Oláh L. (70.), Pataki G. (71.), ill. Kovács T. (15., 19., 47., 65.).

A hazai csapatnál volt többet a labda, viszont a vendégek szerezték a gólokat. Az Abádszalók csak a végén tudott lendületet venni a védekező Tószeg ellen.

Lajos Tibor: – Gólokat már rúgtunk, de megint vereség lett a vége. Sajnos csak 20 percet tudtunk úgy focizni, ahogy kellene.

Kiss Balázs: – Álmosan kezdtük a mérkőzést, de a kapott gól után sikerült fordítani még az első félidőben, amihez nagyon kellet, hogy a kapusunknak sikerült újra büntetőt hárítani. Háromgólos vezetésnél, két hiba után nehézzé tettük magunknak a találkozót, de a végén megszereztük a győzelmet.

Tudósított: Lajos Tibor

Szolnoki MÁV–Zagyvarékas 3–0 (1–0)

Szolnok, 600 néző.

Vezette: Szénási Gábor.

Szolnoki MÁV: Ladányi P. – Dudok (Ledacs-Kiss, 83.), Pinto (Várhelyi, 75.), Iván M., Annus, Dósa (Lengyel G., 68.), Kató (Polyák, 68.), Draskóczi, Antal G., Szabó R., Demeter (Antal B., 78.). Edző: Lengyel Béla.

Zagyvarékas: Ulvicki – FEKETE K., Czibak (Pintér I., 78.), Nagy S., Suki L., Pintér V., Aranyos (Ács B., 57.), Sipos, ifj. Serbán J., LESTÁK, Polónyi (Szarvák, 25.). Edző: Serbán József.

Gólszerzők: Annus (20., 54.), Iván M. (65.).

Nagy mezőnyfölényben játszott a Szolnok. Sok helyzetet tudott kialakítani egészen addig, amíg megszerezték a vezetést.

A Zagyvarékas végig szervezetten védekezett még a kapott gól után is, néhány alkalommal pedig veszélyes kontrákat tudott vezetni. A második játékrészében a második rúgott gól után eldőlt a mérkőzés.

Lengyel Béla: – Az történt a mérkőzésen, amire számítottunk. Próbáltuk feltörni a Zagyvarékas nagyon szervezett védekezését, igyekeztünk megelőzni az ellentámadásaikat. A második félidőben már nagyobb fölényt tudtunk kialakítani, mint az elsőben. Nagyobb arányban is győzhettünk volna.

Serbán József: – Gratulálok a vendégcsapatnak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. További sok sikert kívánok!

Tudósított: Lengyel Béla

Jászfényszaru–Lurkó Focimánia 3–0 (0–0)

Jászfényszaru, 150 néző.

Vezette: Nagy Zoltán

Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis (Baranyi, 73.), Ludasi, Csillik, Szekeres (Fonád, a szünetben), Vaszicsku, Tajti (Szabó Á., 83.), Németh N. (Kanalas Á., 83.), Németh Sz. (Bazsó, 68.). Edző: Besenyi Gábor.

Lurkó Focimánia: SÁNDOR B. – Török T. (Bali, 68.), Hermann (Berényi, 63.), Szabadkai, PESTI (Jostwerner, 80.), Dobrosi (Tóth B., 83.), Németh Gy., PÁLOSI, Szentpéteri (Soltész-Nagy, 73.), Vereb, Máté M. Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Penczner (52.), Tajti (60.), Baranyi (78.).

Szép számú közönség előtt a második félidőben már jó játékkal tartotta itthon a hazai csapat a három pontot.

Besenyi Gábor: – Magabiztosan győztünk és lehetett volna akár nagyobb gólkülönbségű győzelem is a végén, de az első félidőben a helyzeteink nagy részét elpuskáztuk. A második félidőben már úgy jöttünk ki a pályára, ahogy kellett, és a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Gratulálok a Lurkó csapatának, és további sok sikert kívánunk nekik a bajnokságban!

Balázs Béla: – Remek körülmények között, egy jó csapattal szemben tartottuk magunkat az első félidőben, de sajnos a második játékrész elején egy fegyelmezetlenségi hibánkat kihasználva gólt kaptunk, ami sajnos megtörte a csapatot, és beigazolódott a papírforma.

Tudósított: Besenyi Gábor

Cserkeszőlő–Kenderes 1–2 (0–2)

Cserkeszőlő, 80 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Szabados, PANYIK, Hegedűs J., Bálint K. (Zsoldos, 74.), Márkus, VICZIÁN, Szabó-Bogár, VÉR, TAKÁCS J., VARGA A. Edző: Sallai Róbert.

Kenderes: NAGY I. – Pesti, Karika, Tóth R., Csikós (Budai, 69.) (Lisznyai, 86.), Oros, VADÁSZ, Bajnók (Baktai, 90+1.), BALLA, Váradi, DÁNÉ. Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Szabados (60.), ill. Bajnók (2.), Varga A. (27. – öngól).

A mérkőzést rosszul kezdő hazaiak szépen lassan átvették a játék irányítását, majd a meccs nagy részén dominálva nagy nyomást gyakoroltak a vendégekre, akik szerencsésen elvitték a három pontot.

Sallai Róbert: – A mérkőzés első percében kapott gólunkat még maga Maradona is megtapsolná, hiszen mennyei érintés volt. Az öngól után folyamatosan átvettük a játék irányítását. Számtalan helyzetet dolgoztunk ki, három kapufát lőttünk és volt, hogy gólvonalról mentett a Kenderes. Az ellenfél kapusa élete egyik legjobb meccsét hozta, mert hihetetlen védéseket produkált, sajnos így nem sikerült itthon tartani a pontokat sem. Gratulálok a csapatomnak hiszen nagyon jó mérkőzést játszottak. Ez a játék biztató lehet a szebb jövő felé.

Csillag Sándor: – Borzasztó nehéz úgy bármit csinálni, bármire felkészülni, amikor az ember egy barátot veszít el, néhány napja tragikus hirtelenséggel. Köszönöm a csapat hozzáállását és odaadását. Keserű és szomorú győzelem ez. Isten veled Vamos, sosem feledünk.

Tudósított: Sallai Róbert

Jánoshida–Tiszaszentimre 1–0 (1–0)

Jánoshida, 100 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Jánoshida: Bencze – Bezzeg, Hegedűs M. (Fazekas Á., 79.), Rimóczi, Sipos M., Dankovics, Eszes E., Zombori, Galó (Eszes M., 76.), Antal G., Németh T.. Edző: Antal Gábor.

Tiszaszentimre: Havellant – SZABÓ J., SZŐKE P., FAGHIURA, Farkas T., BAKÓ, BURAI, Juhász E. (Csonka, 63.), Illés P. (Baga, 30.) (Szoboszlai, 83.), Gyarmati (Weiszhaupt, 76.), Csécsei. Edző: Szoboszlai Zsolt.

Gólszerző: Sipos M. (22.).

Alacsony színvonalú mérkőzésen a látottak alapján a döntetlen sokkal reálisabb eredmény lett volna.

Antal Gábor: – Ezért is három pontot adnak.

Szoboszlai Zsolt: – Hiába játszottunk jól, a befejezések finoman szólva is gyatrára sikerültek és ilyen helyzetkihasználás mellett várható volt, hogy akár egy kapott góllal is vereséget szenvedünk.

Tudósított: Antal Gábor

 

