Vármegye I.: miklósi siker a rangadón, elhunyt játékosa tiszteletére nyert a Kisúj, ismét győzött a MÁV – galériával

Eseménydúsan telt a hétvége a vármegye I.-es bajnokságban, Kovács Tamás mesternégyese a legkiemelkedőbb egyéni teljesítmény, melynek köszönhetően a Tószeg legyőzte az Abádszalókot. A Törökszentmiklós idegenben múlta felül a Mezőtúrt, a Kisújszállás győzelemmel búcsúztatta el elhunyt játékosát, Balogh Attilát, a Szajol pedig egy mezőnyjátékossal a kapujában is lehozta kapott gól nélkül a Rákóczifalva elleni mérkőzést.

Annus Árpád (labdával) két gólt is szerzett a Zagyvarékas ellen a vármegye I. harmadik fordulójában

Fotó: Mészáros János

Vármegye I., 3. forduló

Mezőtúr–Törökszentmiklós 1–3 (1–2)

Mezőtúr, 180 néző.

Vezette: Ábel Péter

Mezőtúr: Nagy D. – Bojtok (Kántor L., 69.), Légrádi, Bontovics (Hegyesi, 84.), Czakó, Nagy Cs., Gelénesi, Rentler (Márki, 87.), Novodomszky, Szőke J. (Gyalog, 76.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – BIRÓ T., BÁBA, Buru (Földi, 76.), Héder R. (Polák, 61.), Farkas I., HÉDER A., Kada (Bekker, 64.), NAGY G., Ladányi (Puporka, 61.), Pongrácz (Lázók, 76.). Edző: Gusztafik Péter.

Gólszerzők: Rentler (6.), ill. Buru (14.), Farkas I. (39.), Ladányi (51.).

Egy csapat volt a pályán, az pedig nem a Mezőtúr volt. A hazai együttes nagyon gyenge produkciót nyújtott. Ennek következtében teljesen megérdemelten vitte el a három pontot a Törökszentmiklós. A hazaiakat Nagy Dominik tartotta meccsben.

Erdősi Gyula: – Hosszú pályafutásom alatt soha nem nyújtottunk még ilyen gyenge produkciót. Amiben az én csapatom mindig erős volt, az az akarat, az alázat és a fegyelem, ezeknek most nyoma sem volt. A játék minden szegmensében fölülmúlt minket a vendégcsapat.

Gusztafik Péter: – Üzengetések helyett inkább foglalkozzunk saját magunkkal. Az eredmény a hazaira nézve volt hízelgő, rengeteg helyzetet kihagytunk, ezen sürgősen változtatnunk kell. További sok sikert a Mezőtúrnak.

Tudósított: Erdősi Gyula

Kisújszállás–Jászberény 3–1 (2–1)

Kisújszállás, 120 néző.

Vezette: Tóth Imre.

Kisújszállás: Belényesi – Csukodi D. (Csala, a szünetben), Németh K., Imre Z., Csukodi Z. (Karkusz, 89.), HAJDU ZS. (Kelemen L., 90+2.), VARGA ZS., Hajdú V., Balajti J., Horváth B. (Balajti T., 61.), Monoki (Puskás, a szünetben). Edző: Szívós Gergő.