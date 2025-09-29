Vármegye I.: kiütötte a Szajolt a MÁV, a Tószegé a forduló meglepetése – galériával

A vármegye I. hatodik fordulójában a hétvége (egyik) rangadójának kikiáltott mérkőzésen a Szolnoki MÁV óriási csapást mért a Szajol együttesére, de a Tószeg Kisújszállás elleni győzelmére is talán többen felkapták a fejüket. A Kenderes egy bombagóllal nyert a Mezőtúr ellen, de a Rákóczifalva és, a Jászberény és a Zagyvarékas is minimális különbséggel aratott sikert.

A vármegye I. hatodik fordulójának egyik legnagyobb meglepetését a zöld mezes Tószeg okozta, amely négy góllal legyőzte a Kisújszállást

Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 6. forduló

Abádszalók–Jászfényszaru 1–4 (0–2)

Abádszalók, 100 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Abádszalók: Csík – MULITER L. (Pataki G., 60.), Halas M. (Kálmán Zs. (66.), Csukodi (Báder, 52.), Oláh L., Muliter T., Juhász A. (Farkas D., 65.), Horváth Sz., Halas A., Varga S., Szóládi. Edző: Lajos Tibor.

Jászfényszaru: Kovács T. – KÁLMÁN L., Penczner, Bartalis, Bazsó (Szekeres, 69.), LUDASI (Kanalas, 88.), Csillik, Kövér, Vaszicsku, Tajti (Szabó B., 88.), NÉMETH SZ. (Baranyi, 69.). Edző: Besenyi Gábor.

Gólszerzők: Farkas D. (86.), ill. Kálmán L. (34.), Tajti (42.), Németh Sz. (51.), Baranyi (87.).

Kiállítva: Bartalis (84.).

A meccs elején és a legvégén volt esélye a hazai együttesnek gólt szerezni, a vendégcsapat a meccs

kétharmadát abszolút uralta, ezáltal pedig megnyerte a mérkőzést.

Lajos Tibor: – Az elején ismét megvolt a ziccerünk, nagyon erős ellenféllel játszottunk így, valószínűleg akkor is kevés lett volna, ha berúgjuk. Ha meg tudtunk volna nyugodni a góltól, akkor beszélhetnénk esetleges pontszerzésről.

Besenyi Gábor: – A helyzeteink alapján nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Gratulálok a csapatomnak a magabiztos győzelemhez, biztos vagyok abban, hogy az Abádszalók még sok mindenkinek kellemetlen perceket okoz majd a bajnokságban. Sok sikert kívánok nekik a folytatáshoz!

Tudósított: Lajos Tibor

Szolnoki MÁV–Szajol 8–0 (5–0)

Szolnok, 600 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Pinto (Várhelyi, 73.), Izsold (Polyák, 64.), IVÁN M., ANNUS (LENGYEL G., 73.), DÓSA (Finta, 64.), DRASKÓCZI, ANTAL G., Demeter (Ledacs-Kiss, 73.), Szabó Zs.. Edző: Lengyel Béla.

Szajol: Haris – Bodnár (Angyal, 57.), Kiss Zs., Kacskó, Kómár, Szedlák, Kovács R. (Harcsa, a szünetben), Benedek N., Kutus, Suri B. (Donkó, a szünetben), CSAJBÓK. Edző: Donkó Krisztián.