3 órája
Vármegye I.: kiütötte a Szajolt a MÁV, a Tószegé a forduló meglepetése – galériával
Ezen a hétvégén is születtek érdekes eredmények. A vármegye I. hatodik fordulójának rangadóján a Szolnoki MÁV nyolc góllal győzte le a Szajolt, de a legnagyobb meglepetést talán így is a Tószeg okozta, amely négy találattal múlta fel a Kisújszállást. A Jászfényszaru is simán nyert Abádszalókon, míg a Rákóczifalva, a Kenderes és a Jászberény is minimális különbséggel nyert szombaton. Vasárnap a Törökszentmiklós magabiztos különbséggel diadalmaskodott, a Zagyvarékas pedig a Cserkeszőlővel szemben tartotta otthon a három pontot.
A vármegye I. hatodik fordulójában a hétvége (egyik) rangadójának kikiáltott mérkőzésen a Szolnoki MÁV óriási csapást mért a Szajol együttesére, de a Tószeg Kisújszállás elleni győzelmére is talán többen felkapták a fejüket. A Kenderes egy bombagóllal nyert a Mezőtúr ellen, de a Rákóczifalva és, a Jászberény és a Zagyvarékas is minimális különbséggel aratott sikert.
Vármegye I., 6. forduló
Abádszalók–Jászfényszaru 1–4 (0–2)
Abádszalók, 100 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Abádszalók: Csík – MULITER L. (Pataki G., 60.), Halas M. (Kálmán Zs. (66.), Csukodi (Báder, 52.), Oláh L., Muliter T., Juhász A. (Farkas D., 65.), Horváth Sz., Halas A., Varga S., Szóládi. Edző: Lajos Tibor.
Jászfényszaru: Kovács T. – KÁLMÁN L., Penczner, Bartalis, Bazsó (Szekeres, 69.), LUDASI (Kanalas, 88.), Csillik, Kövér, Vaszicsku, Tajti (Szabó B., 88.), NÉMETH SZ. (Baranyi, 69.). Edző: Besenyi Gábor.
Gólszerzők: Farkas D. (86.), ill. Kálmán L. (34.), Tajti (42.), Németh Sz. (51.), Baranyi (87.).
Kiállítva: Bartalis (84.).
A meccs elején és a legvégén volt esélye a hazai együttesnek gólt szerezni, a vendégcsapat a meccs
kétharmadát abszolút uralta, ezáltal pedig megnyerte a mérkőzést.
Lajos Tibor: – Az elején ismét megvolt a ziccerünk, nagyon erős ellenféllel játszottunk így, valószínűleg akkor is kevés lett volna, ha berúgjuk. Ha meg tudtunk volna nyugodni a góltól, akkor beszélhetnénk esetleges pontszerzésről.
Besenyi Gábor: – A helyzeteink alapján nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Gratulálok a csapatomnak a magabiztos győzelemhez, biztos vagyok abban, hogy az Abádszalók még sok mindenkinek kellemetlen perceket okoz majd a bajnokságban. Sok sikert kívánok nekik a folytatáshoz!
Tudósított: Lajos Tibor
Szolnoki MÁV–Szajol 8–0 (5–0)
Szolnok, 600 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Pinto (Várhelyi, 73.), Izsold (Polyák, 64.), IVÁN M., ANNUS (LENGYEL G., 73.), DÓSA (Finta, 64.), DRASKÓCZI, ANTAL G., Demeter (Ledacs-Kiss, 73.), Szabó Zs.. Edző: Lengyel Béla.
Szajol: Haris – Bodnár (Angyal, 57.), Kiss Zs., Kacskó, Kómár, Szedlák, Kovács R. (Harcsa, a szünetben), Benedek N., Kutus, Suri B. (Donkó, a szünetben), CSAJBÓK. Edző: Donkó Krisztián.
Gólszerzők: Annus (8., 28., 67.), Iván M. (28.,35.), Antal G. (42.), Izsold (54.), Lengyel G. (78.).
A hazaiak mezőnyfölényével indult a mérkőzés, ennek köszönhetően hamar megszerezte a vezetést, fölényét pedig tudta tartani az első félidőben, melynek végén már öt góllal vezetett. A második játékrészben az volt a kérdés, hogy milyen arányban tud nyerni a hazai csapat.
Lengyel Béla: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, amire készültünk, azt sikerült megvalósítani. Sok helyzetet dolgoztunk ki, aminek nagyjából a felét sikerült gólra váltani.
Donkó Krisztián: – Totális csőd volt a csapat ezúttal. Labdabirtoklásánál mindig a másikra vártunk, nem mertünk felvállalni sem passzt, sem cselt. Csapatvédekezésnél minden egyes alkalommal négy-öt emberünk kóválygott a pályán. Ezt egy megye kettes csapat ellen sem engedhetjük meg, nemhogy egy ilyen nagyszerű csapat ellen, mint a MÁV. Sajnos el kell ismernem, hogy a különbség akár a duplája is lehetett volna. Gratulálok a Szolnoknak és kívánom nekik, hogy jövőre NB III.-ban szerepeljenek, mert nem ebbe az osztályba valók.
Tudósított: Lengyel Béla
Tószeg–Kisújszállás 4–0 (2–0)Fotók: Nagy Balázs
Tószeg–Kisújszállás 4–0 (2–0)
Tószeg, 100 néző.
Vezette: Szénási Gábor.
Tószeg: KIRÁLY – Tóth K., STREMPEL, Tóth Á., GAZDAG (Gyenes, 81.), Balogh D., KISS A. (Ocskó, 85.), KOVÁCS T. (Tóth T., 84.), MUNKÁCSY, SZŐKE G., Urbán-Szabó Edző: Kiss Balázs.
Kisújszállás: Belényesi – Monoki, Csukodi D., Németh K., Horváth B., Csukodi Z., Hajdu Zs., Varga Zs., Hajdú V. (Balajti T., a szünetben), Balajti J., Imre Z. Edző: Szívós Gergő.
Gólszerzők: Kiss. A. (19.), Kovács T. (45., 69., 80.).
A helyzeteket maximálisan kihasználva a hazai csapat magabiztos győzelmet aratott.
Kiss Balázs: – A szezon eddigi legjobb hozzáállásával és teljesítményével sikerült egy nagyszerű győzelmet szerezni. Az egész csapat magabiztos volt és extra teljesítményt nyújtott. Sok sikert a Kisújszállásnak!
Szívós Gergő: – Elnézést kérek a minket elkísérő és az otthonról biztató szurkolóktól. Másodjára hagytuk cserben a címert.
Tudósított: Kiss Balázs
Rákóczifalva–Jánoshida 2–1 (0–0)
Rákóczifalva, 150 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Rákóczifalva: Császár – VADAS (Manzéger, 88.), Kecskés, Nádházi (Münich, 68.), Méhesi (Szakali, 77.), Szmutkó, Koltay (Szabó M., 88.), MÁRKUS, TELKES-TÓTH, PÁPAI, Trecskó. Edző: Komáromi György.
Jánoshida: Bencze – Bezzeg, Major R., Rimóczi, Kozák, Sipos M., Szokolai, Dankovics, Zombori, Galó, Antal G. (Németh T., 38.). Edző: Antal Gábor.
Gólszerzők: Márkus (67.), Pápai J. (87.), ill. Szokolai (84. – tizenegyesből).
Kiállítva: Rimóczi (75.).
A hazai csapat a mérkőzés elejétől fogva támadólag lépett fel egy jól tömörülő ellenféllel szemben. A helyzetek alapján megérdemelt győzelmet aratott a Rákóczifalva.
Komáromi György: – Ami ezen a napon a legfontosabb számunkra az az, hogy szombaton hajnalban bővült a Rákóczifalva SE csapata egy pici lánnyal. Ezúton is szeretnék boldogságot és egészséget kívánni Vadas Dorkának és családjának az egyesület nevében. Gratulálok a csapatnak a teljesítményhez és a győzelemhez!
Antal Gábor: – Fegyelmezetlenség miatt nem sikerült pontot szerezni. A mérkőzés legnagyobb helyzete még így is a miénk volt, de ezzel sem sikerült élnünk.
Tudósított: Komáromi György
Kenderes–Mezőtúr 1–0 (1–0)
Kenderes, 150 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Kenderes: Nagy I. – Pesti, KARIKA, Tóth R., Csikós (Budai, 85.), Oros (Lisznyai, 90+2.), VADÁSZ, Bajnók (Baktai, 80.), BALLA, VÁRADI, DÁNÉ. Edző: Csillag Sándor.
Mezőtúr: Tőke – Penti, Légrádi, Czakó, RUPA (Gyalog, 87.), Kántor, Nagy Cs. (Bojtok, 54.), Gelénesi, SUSA, Novodomszky (Szőke J., a szünetben), Palatinusz (Salamon, 69.). Edző: Erdősi Gyula.
Gólszerzők: Csikós (37.).
Már a meccs elején látszott, hogy két, taktikailag jól felkészített csapat játszik egymás ellen. A Kenderes volt a kezdeményezőbb és mezőnyfölényük a 37. percben góllá érett. Csikós Lajos elemi erejű lövését Tőke Imre nem tudta hárítani. A második félidőben a Mezőtúr feljebb tolta védekezését, így nyíltabb lett a játék, de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. A végig kiélezett, izgalmas mérkőzésen végül megérdemelt hazai győzelem született.
Csillag Sándor: – Taktikus mérkőzés volt, az egyszer biztos, ahogy abban is biztos vagyok, hogy fogunk mi ennél jobban is játszani. Hátul stabilak voltunk, elöl sajnos nem sikerült lezárni a mérkőzést, de a három pontot jó csapatmunkával megszereztük. Büszke vagyok mindenkire.
Erdősi Gyula: – Sajnos ismét védekezési hibából szerzett vezetést a hazai csapat. Igaz, Csikós bombagólt rúgott, de előtte kapitális hibát vétettünk. A második félidőt jól kezdtük, ott bennünk lett volna az egyenlítő találat is, de mivel nem jött össze, így csak gratulálni tudok a KVSE győzelméhez.
Tudósított: Mikes Krisztián
Jászberény–Lurkó Focimánia 2–1 (1–0)
Jászberény, 150 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Jászberény: Lipcsei – Nagy L., Nagy M., Szaka (Hájos, 90.), Szanku, Jászai-Deák, Kardos, Muhari (Kohári, 90.), Pikó, Káposztás (Szappanos, 90.), Sali (Magyar B.). Edző: Balázs Béla.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy, Török T., Németh Gy., Hermann (Sándor T., 79.), SZABADKAI, Tóth B., Dobrosi (Vinczi., 79.), VEREB, MÁTÉ M., Berényi (Jostwerner, 71.). Edző: Balázs Béla.
Gólszerzők: Szanku (32., 75.), ill. Sándor T. (89.).
Sportszerű mérkőzést játszott a két csapat. A Jászberény dominált főleg, de jól zárt a Lurkó Focimánia védelme, ettől függetlenül a hazai csapat már az első félidőben megszerezte a vezetést. A második játékrészben növelték az előnyüket a hazaiak, a meccs végén ugyan szépítettek a vendégek, de a berényiek győzelme megérdemelt volt.
Menczeles Iván: – Végig hatalmas mezőnyfölényben játszottunk egy nagyon fiatal és szervezett csapat ellen, amelynek rendkívül nehéz volt feltörni a védelmét. Több lehetőséget dolgoztunk ki, amiből kettőt sikerült gólra váltani, így megnyertük a mérkőzést, ennek ellenére bosszúsak vagyunk az egy kapott gólért, amit egy védelmi hiba előzött meg. Sportszerű mérkőzés volt, egy jó játékvezetés mellett. Jó hangulatban megyünk a Törökszentmiklós elleni rangadóra.
Balázs Béla: – Egy nálunk jóval előrébb tartó csapat otthonában szoros mérkőzést tudtunk játszani. Szervezettek voltunk, a két kapott gól ellenére a támadásoknál voltak inkább aggasztó hibák, ha jobb döntéseket hozunk a befejezéseknél, akár meglepetést is okozhattunk volna.
Tudósított: Menczeles Iván
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Tiszaszentimre–Törökszentmiklós 0–4 (0–0)
Tiszaszentimre, 100 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Tiszaszentimre: Havellant – Szabó J. (Weiszhaupt, 80.), Juhász E. (Baga, a szünetben), SZŐKE, Oláh Zs., FAGHIURA, Bakó, BURAI (Csonka, 84.), Illés P., Gyarmati (Varga B., 63.), Csécsei (KOTA, 28.). Edző: Szoboszlai Zsolt.
Törökszentmiklós: Kiss Z. – Biró T., Bába, Buru (Bekker, 73.), FARKAS I. (Ladányi A., 73.), Polák (LADÁNYI D., 51.), Puporka (Földi, 73.), NAGY G., Lázók, Demeter, Pongrácz (Héder R., 59.). Edző: Gusztafik Péter.
Gólszerzők: Farkas I. (52.), Ladányi D. (58., 69.), Puporka (72.).
A tavalyi bajnokcsapat látogatott Szentimrére, ami nem sok jót ígért a hazai csapat számára, de amíg a lelkesedés megvolt, addig pariban volt a hazai csapat az egyik bajnokesélyessel, a végén azonban simán nyertek a vendégek.
Szoboszlai Zsolt: – Ötven percig remekül helytálltunk, aztán sajnos elfogyott az erő, de még így is ha nulla–kettőnél a ziccerünket berúgjuk, visszajöhettünk volna a meccsbe. Gratulálok a vendégcsapatnak a győzelemhez!
Gusztafik Péter: – Nehezen tudtunk alkalmazkodni a pálya talajához, de a második félidőre jól jött ki a csapat, ez gólokban is megmutatkozott. További sok sikert kívánok a hazaiaknak!
Tudósított: Szoboszlai Zsolt
Zagyvarékas–Cserkeszőlő 2–1 (1–0)
Zagyvarékas, 60 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Zagyvarékas: Ulvicki – Major (Szarvák, 64.), Czibak, Suki, Pintér V., Aranyos (Nagy S., 83.), Sipos Zs., ifj. Serbán J., Polónyi, Konka, Ács. Edző: Serbán József.
Cserkeszőlő: TÓTH L. – Panyik, FARKAS M. (Kardos, 90.), Zsoldos, Nagy L., Szabó-Bogár, Vér (Viczián, a szünetben), Szentesi, VARGA A., Takács J., Szabados (Pereczes, 14.) (Bálint K., 64.). Edző: Sallai Róbert.
Gólszerzők: Suki (9.), Pintér V. (64.), ill. Szabó-Bogár (69.).
Egy jó iramú mérkőzés volt, mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei.
Serbán József: – Szeretnék gratulálni a csapatnak, itthon tudtuk tartani a három pontot.
Sallai Róbert: – Egy kritikán aluli, labdarúgásra alkalmatlan pályán küzdöttünk a körülményekkel és önmagunkkal. Természetesen nem erre fogom a vereségünket, de nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nem tudtunk játékot kialakítani. Az első félidőben akaratgyenge játékot mutattunk, a második játékrészben mindent megtettünk a jó eredmény elérése érdekében, de a szimpatikus vesztes sorsára jutottunk.
Tudósított: Serbán József
Fél tucat gólt lőtt és a tabella élére ugrott a Tiszafüred
Az utolsó pillanatban veszítette el mérkőzést a Tiszaföldvár