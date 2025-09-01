szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

3 órája

Vármegye I.: a Kenderes nyerte a forduló rangadóját, nem borult a papírforma a második héten – galériával

Címkék#eredmények#vármegye I#labdarúgás

Nem borult a papírforma. A vármegye I. második fordulójában ugyanis azok a csapatok győztek, amelyeket előzetesen is esélyesebbnek lehetett tartani. A forduló rangadóján a Kenderes kétgólos hátrányból nyert a Szajol ellen, de a Kisújszállásnak is fordítani kellett a győzelemhez. A Törökszentmiklós több mint egy félidőt emberelőnyben játszva múlta felül a Jánoshidát, míg a Jászfényszaru otthon tartotta a három pontot a Zagyvarékassal szemben. A MÁV hatot lőtt Tószegen, de a Jászberény is magabiztosan győzött a Cserkeszőlő ellen. Vasárnap a Mezőtúr a Lurkó Focimániát, a Rákóczifalva pedig az Abádszalókot győzte le.

Munkatársunktól

A vármegye I. második fordulójának rangadóján a Kenderes kétgólos hátrányból fordított a Szajol ellen, a MÁV hat gólt lőtt Tószegen, de magabiztos sikert aratott a Jászberény is a Cserkeszőlővel szemben. Nagy meglepetés nem történt a hétvégén, az előzetesen esélyesebbnek kikiáltott csapatok gyűjtötték be a három pontokat.  

Szanku Kristóf, Jászberény, vármegye I.
Szanku Kristóf (labdával) két góllal járult a Jászberény sikeréhez a Cserkeszőlő ellen a vármegye I. második fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye I., 2. forduló

Tószeg–Szolnoki MÁV 1–6 (0–4)

Tószeg, 175 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Tószeg: Szabó B. – STREMPEL, Gyenes, Tóth Á. (BOLDIZSÁR M., 26.), Skultéty, Gál P. (Ocskó, 80.), GAZDAG (Szőke, 66.), Kiss A., Kovács T., Tóth K. (Tóth T., 88.), URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs

Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Pinto (Polyák, 63.), Izsold, IVÁN M. (Annus, a szünetben), KATÓ, DRASKÓCZI (Várhelyi, 71.), Finta, ANTAL G. (Dósa, 63.), Demeter (Ledacs-Kiss), SZABÓ ZS. Edző: Lengyel Béla.

Az első félidőben a Szolnokot támogatta a szél, és ki tudta használni a helyzeteit, ebből négygólos előnyre tett szert. A fordulás után azonban már kiegyenlítettebb küzdelem zajlott, de összességében megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Urbán-Szabó (74.), ill. Skultéty (3. – öngól), Iván M. (23., 42.), Finta (39.), Kató (52.), Annus (57.) 

Kiss Balázs: – Megérdemelten nyert a Szolnok, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban.

Lengyel Béla: – Végig irányítani tudtuk a játékot, korán gólt szereztünk, a második félidőre már négygólos előnnyel tudtunk bemenni. A második játékrészben az volt már csak a kérdés, hogy milyen arányban aratunk győzelmet. Gratulálok a Tószegnek, végig tisztességesen helytállt. Fontos állomás volt számunkra ez a győzelem.

Tudósított: Kiss Balázs

Kenderes–Szajol 4–2 (1–2)

Kenderes, 230 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Kenderes: NAGY I. – PESTI, Karika, TÓTH R., Csikós, OROS, VADÁSZ, BAJNÓK, Váradi, Budai, Dáné. Edző: Csillag Sándor.

Szajol: Haris – Harcsa, CSAJBÓK (Angyal, 67.), KISS ZS., Kacskó, Kómár (Bodnár, 77.), IFJ. SZEDLÁK Z. (Suri, 67.), Kovács R., Benedek N., Szentmiklósi (Donkó, 67.), Kutus. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Bajnók (48., 81.), Pesti (53., 73. – az elsőt tizenegyesből), ill. Csajbók (20. – tizenegyesből), Szentmiklósi (25.).

A mérkőzés díjátadóval kezdődött, hivatalosan is átvette – többek között a családja előtt – az előző szezonban elért gólkirályi címért járó elismerését Bajnók Imre. Jól kezdte a mérkőzést a már korántsem idény eleji formában játszó Szajol, a hazai egyéni hibák miatt kétgólos előnybe is került, a hazaiak szépítő találata még a szünet előtt jött, így a félidőre egygólos vendégelőnnyel mentek az öltözőbe a csapatok. A második játékrészben már a Kenderes dominált, Pesti Zoltán értékesített egy jogosan megítélt büntetőt, majd 2–2 után mindkét csapat a győzelemre játszott, ebből a hazaiak jöttek ki győztesen. Ünneppel indult és ünnepel zárult a mérkőzés a kenderesiek számára.

Csillag Sándor: – Negyven perc után rájöttünk, hogy itt futni is kell, ezután a második félidőben helyenként jól játszva, az ellenfelünket felőrölve fontos győzelmet arattunk. A félidőben azt kértem, hogy tegyük ki a szívünket a pályára, ez megtörtént.

Donkó Krisztián: – Negyven percig fegyelmezetten, a taktikai utasításokat betartva, nagyon jól játszottunk, az ellenfélnek mindössze egy távoli lövése volt. Utána érthetetlen módon lassúak lettünk, nagy területeket hagytunk a Kenderes gyors támadóinak, akik éltek is a lehetőséggel. Onnantól kezdve sok mindennel foglalkoztunk, a játékra kevés figyelmünk maradt, ezért megérdemelten nyertek a hazaiak. Bízom benne, hogy a mai napon egyetlen egy játékosom sem csapta be a társait. 

Tudósított: Mikes Krisztián

Jászberény–Cserkeszőlő 4–1 (3–1)

Jászberény, 100 néző.

Vezette: Szabó József.

Jászberény: Lipcsei – Szanku, JÁSZAI-DEÁK (Gazsi, 84.), Kardos J. (Szaka, 74.), MUHARI (Kohári, 86.), Petrányi (Magyar, 57.), NAGY L., Káposztás, SALI, Pikó, NAGY M. Edző: Menczeles Iván.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Szabados (Urbán, 74.), Takács J., Márkus, Nagy L. (Kardos G., 83.), Szabó-Bogár, Vér (Farkas M., a szünetben), Zsoldos, Varga A., Pereczes (Hegedűs J., a szünetben), Bálint K. (Panyik, 74.). Edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Szanku (15., 83.), Sali (26.), Kardos (30.), ill. Szabó-Bogár (14.)

Korán vezetést szerzett a Cserkeszőlő, de szinte azonnal válaszolt a Jászberény, majd ezt követően ellenfele fölé nőtt, és több lehetősége is volt az első félidőben. A második játékrészben feljavult a vendégek játéka, de összességében megérdemelt hazai siker született.

Jászberény–Cserkeszőlő 4–1 (3–1)

Fotók: Pesti József

Menczeles Iván: – Jó mérkőzés volt, azért is mert a játékvezető végig kézben tartotta. Nem indult jól a meccs számunkra, mert korán gólt kaptunk, de ebből vissza tudtunk jönni, ellenfelünk fölé nőttünk, több lehetőségünk volt. A második félidőben kicsit feljebb jött az ellenfél, de ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk. Nagyon szimpatikus csapat a Cserkeszőlő, amely helyenként jól és szervezetten is játszott. Összességében egy fontos siker volt ez számunkra, erre a meccsre tudunk majd építkezni. Gratulálok a csapatomnak, további sok sikert kívánok az ellenfélnek.

Sallai Róbert: – A hétről hétre visszatérő ötperces rövidzárlatunk az első félidőben sokba került. A másodikban becsülettel dolgoztunk, hogy csökkentsük a hátrányunkat, de döntő szituációkban rendre hibáztunk, a felzárkózás helyett pedig megkaptuk a negyedik gólt. 

Tudósított: Menczeles Iván

Tiszaszentimre–Kisújszállás 2–3 (1–2)

Tiszaszentimre, 100 néző.

Vezette: Kun Sándor.

Tiszaszentimre: Havellant – Szőke, Oláh Zs. (Csonka, a szünetben), FAGHIURA, Bakó, BURAI, VARGA B., Baga, Csécsei (Törőcsik, 89.), Illés P. (Hidvégi, 70.), Gyarmati (Kustyán, 54.). Edző: Szoboszlai Zsolt.

Kisújszállás: Belényesi – Németh G., Monoki, Csukodi D., Németh K., Horváth B., Csukodi Z., VARGA ZS. (Karkusz, 90+3.), Hajdú V. (Domokos A., 60.), KELEMEN (Balogh A., 77.), IMRE Z. Edző: Szívós Gergő.

Gólszerzők: Gyarmati (16.), Baga (79.), ill. Imre Z. (22.), Csukodi D. (24.), Hajdú V. (51.).

Az előző heti bravúr után a lelkes hazai közönség ismét egy jó eredményt várt a Tiszaszentimre csapatától, melyet egy kis szerencsével akár meg is valósíthatott volna, azonban a Kisújszállás meg tudta fordítani az állást, és végül megtartotta előnyét a lefújásig.

Szoboszlai Zsolt: – Az első félidei gyámoltalan játékunk megpecsételte a sorsunkat, melyet a második játékrészben nyújtott teljesítménnyel majdnem sikerült kompenzálni, de sajnos későn ébredtünk, így vereséget szenvedtünk.

Szívós Gergő: – Jól kezdtük a mérkőzést, amit megbeszéltünk, azt teljesítette a csapat, de aztán felvettük az ellenfél játékát, így nehéz dolgunk volt a végére. Gratulálok a csapatnak a három ponthoz.

Tudósított: Szoboszlai Zsolt

Törökszentmiklós–Jánoshida 2–1 (2–0)

Törökszentmiklós, 125 néző.

Vezette: Rabi József Zsolt.

Törökszentmiklós: Kiss Z. – Bába (Polák, 54.), Buru, Héder R., Farkas I. (Földi, 54.), Héder A., Puporka (Asztalos, 75.), Nagy G. (Berényi, 67.), Demeter (Bekker, 75.), Ladányi, Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.

Jánoshida: BENCZE – Nagy K., VARGA K., RIMÓCZI, Németh T., Sipos M., Szokolai (Hegedűs M., 72.), Dankovics, Zombori, GALÓ, Antal G. Edző: Antal Gábor.

Gólszerzők: Puporka (23.), Héder A. (32.), ill. Sipos M. (81. – tizenegyesből).

Kiállítva: Nagy K. (37.).

A Törökszentmiklós nehezen tudta feltörni a betömörülő Jánoshida védelmét, az első félidőben mégis két gólt tudott szerezni, melynek köszönhetően­ megszerezte a győzelmet.

Gusztafik Péter: – Egyedül a három pontnak örülhetünk, nagyon gyorsan változások kellenek mind hozzáállásban, mind helyzetkihasználásban, legközelebb próbálunk majd ezeken javítani. A kiállítás minket zavart meg inkább.

Antal Gábor: – Az antifutballt játszó vendégcsapat majdnem megtréfálta a hazai együttest.

Tudósított: Pap Sándor

Jászfényszaru–Zagyvarékas 1–0 (1–0)

Jászfényszaru, 100 néző.

Vezette: Füleki Csaba.

Jászfényszaru: Kovács T. – Kálmán L., Penczner, Bartalis, Ludasi, CSILLIK, Szekeres A. (Baranyi, a szünetben), Vaszicsku, Tajti, Németh Sz. (Bazsó, 68.), KÖVÉR. Edző: Besenyi Gábor.

Zagyvarékas: Ulvicki – LESTÁK, Major (Czibak, 31.), Suki, Aranyos, Pintér V., SIPOS ZS., Ács (Kiss B., 53.), Nagy S. (Konka, a szünetben), Polónyi, Fekete K. Edző: Serbán József.

Gólszerző: Németh Sz. (25.). 

Rossz időben, gyenge játékkal ugyan, de megszerezte a Jászfényszaru a három pontot.

Besenyi Gábor: – Akadozó játékkal, de hatalmasat küzdve szereztük meg a győzelmet, amit ugye nem kell megmagyarázni, viszont önkritikusnak kell lennünk, és tudjuk, hogy sokat kell még javulnunk. További sok sikert kívánok a Zagyvarékasnak.

Serbán József: – Szeretnék gratulálni az ellenfélnek a győzelemért. Ez a meccs nagyon tanulságos volt számunkra, szeretnénk tanulni belőle és ezáltal fejlődni. A versenyt felvettük a Jászfényszaruval, de most ellenfelünk szerezte meg a három pontot.

Tudósított: Besenyi Gábor

Rákóczifalva–Abádszalók 2–0 (1–0)

Rákóczifalva, 150 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Rákóczifalva: Császár – VADAS, Nádházi (MÜNICH, a szünetben), Méhesi (Kecskés, 75.), Fűzi (70.), PÁPAI, Koltay (Manzéger, 87.), Márkus, Szmutkó, Trecskó, Szabó M. (TELKES-TÓTH, a szünetben). Edző: Komáromi György.

Abádszalók: CSÍK – Muliter L., Halas M. (Báder, 38.), Csukodi Gy. (Szőke I, 65.), OLÁH L., JUHÁSZ A., HORVÁTH Sz., Pataki G. (MULITER T.), Halas A., SZÓLÁDI (FARKAS D.), Farkas J.. Edző: Lajos Tibor.

Gólszerzők: Méhesi M. (2.), Münich (69.).

A hazai csapat az elejéről támadólag lépett fel. Az első 15 perc nyomás után a vendégcsapat magára talált és egy adok-kapok alakult ki. Megérdemelt a hazai csapat három pontja.

Komáromi György: – Jól kezdtük a mérkőzést, sikerült gyorsan előnyhöz jutnunk. Sajnos egy negyed óra elteltével alábbhagyott a lendületünk. Magunkra húztuk az ellenfelet és mondhatni, hogy szerencsével úsztuk meg az első félidőt kapott gól nélkül. A félidőben rendeztük sorainkat és a cseréknek köszönhetően sikerült még egy gólt rúgnunk. Megérdemelt győzelmet arattunk.

Lajos Tibor: – Ezt a vereséget még jobban sajnálom, mint a legutóbbit. Igazán kitettek magukért a srácok. Dolgoztunk ki ziccereket, amiket sajnos kihagytunk, de nem vagyok türelmetlen. nyolc meccset mondtam, mire felvesszük a ritmust. Ehhez képest mezőnyben megvagyunk, már csak a gólok hiányoznak.

Tudósított: Komáromi György

Lurkó Focimánia–Mezőtúr 0–1 (0–0)

Szolnok, 40 néző.

Vezette: Tóth Kristóf Attila.

Lurkó Focimánia: CSONTOS S. – Török T., Dobrosi (Soltész-Nagy, 68.), NÉMETH GY. (Szabadkai, 78.), Máté-Fazekas (Hermann, 59.), Pesti, Szentpéteri (Török B., 89.) VEREB, PÁLOSI, Máté M. Edző: Balázs Béla.

Mezőtúr: Nagy D. – PENTI, LÉGRÁDI, Czakó (Bontovics, 64.) KEŐ (Kántor, 72.), Nagy Cs. (Bojtok, 64.), Gelénesi (Kovács D.), Rentler, Susa Z., Novodomszky, SZŐKE J. Edző: Erdősi Gyula.

Gólszerzők: Kántor L. (79.)

A rutinosabb, jobb erőből álló vendégeknél volt többet a labda, de a hazaiak akarata érvényesült, konkrétan a rutin döntötte el a három pont sorsát.

Balázs Béla: – Elégedett vagyok a teljesítménnyel, csapatként működtünk, fegyelmezetten alázatosan játszottak a srácok, több fiatal is bizonyított, erre a teljesítményre lehet alapozni.

Erdősi Gyula: – Egy agyonnyert mérkőzést tettünk végletekig izgalmassá, mivel ziccerek sokaságát hagytuk ki és naggyá tettük a hazaiak kapusát, ráadásul még tizenegyest is hibáztunk.

Tudósított: Balázs Béla

 

