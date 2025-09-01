Vármegye I.: a Kenderes nyerte a forduló rangadóját, nem borult a papírforma a második héten – galériával

A vármegye I. második fordulójának rangadóján a Kenderes kétgólos hátrányból fordított a Szajol ellen, a MÁV hat gólt lőtt Tószegen, de magabiztos sikert aratott a Jászberény is a Cserkeszőlővel szemben. Nagy meglepetés nem történt a hétvégén, az előzetesen esélyesebbnek kikiáltott csapatok gyűjtötték be a három pontokat.

Szanku Kristóf (labdával) két góllal járult a Jászberény sikeréhez a Cserkeszőlő ellen a vármegye I. második fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye I., 2. forduló

Tószeg–Szolnoki MÁV 1–6 (0–4)

Tószeg, 175 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Tószeg: Szabó B. – STREMPEL, Gyenes, Tóth Á. (BOLDIZSÁR M., 26.), Skultéty, Gál P. (Ocskó, 80.), GAZDAG (Szőke, 66.), Kiss A., Kovács T., Tóth K. (Tóth T., 88.), URBÁN-SZABÓ. Edző: Kiss Balázs

Szolnoki MÁV: Ladányi – Dudok, Pinto (Polyák, 63.), Izsold, IVÁN M. (Annus, a szünetben), KATÓ, DRASKÓCZI (Várhelyi, 71.), Finta, ANTAL G. (Dósa, 63.), Demeter (Ledacs-Kiss), SZABÓ ZS. Edző: Lengyel Béla.

Az első félidőben a Szolnokot támogatta a szél, és ki tudta használni a helyzeteit, ebből négygólos előnyre tett szert. A fordulás után azonban már kiegyenlítettebb küzdelem zajlott, de összességében megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Urbán-Szabó (74.), ill. Skultéty (3. – öngól), Iván M. (23., 42.), Finta (39.), Kató (52.), Annus (57.)

Kiss Balázs: – Megérdemelten nyert a Szolnok, sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban.

Lengyel Béla: – Végig irányítani tudtuk a játékot, korán gólt szereztünk, a második félidőre már négygólos előnnyel tudtunk bemenni. A második játékrészben az volt már csak a kérdés, hogy milyen arányban aratunk győzelmet. Gratulálok a Tószegnek, végig tisztességesen helytállt. Fontos állomás volt számunkra ez a győzelem.

Tudósított: Kiss Balázs

Kenderes–Szajol 4–2 (1–2)

Kenderes, 230 néző.

Vezette: Ábel Péter.

Kenderes: NAGY I. – PESTI, Karika, TÓTH R., Csikós, OROS, VADÁSZ, BAJNÓK, Váradi, Budai, Dáné. Edző: Csillag Sándor.

Szajol: Haris – Harcsa, CSAJBÓK (Angyal, 67.), KISS ZS., Kacskó, Kómár (Bodnár, 77.), IFJ. SZEDLÁK Z. (Suri, 67.), Kovács R., Benedek N., Szentmiklósi (Donkó, 67.), Kutus. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Bajnók (48., 81.), Pesti (53., 73. – az elsőt tizenegyesből), ill. Csajbók (20. – tizenegyesből), Szentmiklósi (25.).