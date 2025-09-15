Vármegye I.: döntetlen született az újoncok csatáján, gólzáport hozott a szomszédvári rangadó – galériával

A vármegye I. negyedik hétvégéjén csak hat mérkőzést játszottak a megszokott nyolc helyett a Magyar Kupa fordulója miatt. A lejátszott találkozók azonban így is tartogattak izgalmakat: egy térségi (Jászberény–Jánoshida) és egy szomszédvári (Kenderes–Kisújszállás) derbit is rendeztek, emellett pedig a két újonc (Zagyvarékas–Abádszalók) is összecsapott.

Rentler Milánra (labdával) figyelt a tiszaszentimrei védelem, a Mezőtúr támadója azonban így is be tudott találni a vármegye I. negyedik fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye I., 4. forduló

Zagyvarékas–Abádszalók 2–2 (2–1)

Zagyvarékas, 200 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Zagyvarékas: Ulvicki –FEKETE K., Czibak (Ács, 38.), Nagy S., Suki, Pintér V., Sipos Zs., Aranyos (Polónyi, 53.), ifj. Serbán J., LESTÁK, Szarvák (Pintér I., 81.). Edző: Serbán József.

Abádszalók: Csík – Báder (Csukodi, 59.), MULITER L., Halas M., OLÁH L., Juhász A. (Pataki G., 83.), Horváth Sz., Halas A., Varga S., SZÓLÁDI, Farkas J. (Muliter T., 59.). Edző: Lajos Tibor.

Gólszerzők: Pintér V. (21.), Aranyos (41.), ill. Báder (35.), Halas M. (52.).

Kiállítva: Halas M. (90+5.), Csukodi (90+5.)

Izgalmas mérkőzést hozott a két csapat találkozója, a Zagyvarékas kétszer is megszerezte a vezetést, az Abádszalók azonban mindkétszer ki tudott egyenlíteni.

Serbán József: – Izgalmas mérkőzésen sikerült az Abádszalóknak pontot szereznie nálunk. Nagyon jó mérkőzést játszott a két csapat, sajnos nem sikerült megnyerni, hiába vezettünk kétszer is. Gratulálok az ellenfelünknek, és sok sikert nekik.

Lajos Tibor: – Egy lendületes, helyenként durva mérkőzésen végre megszereztük az első pontunkat, gratulálok a csapatnak, a következő mérkőzésen nagyobb falat „érkezik”, de majd megrágjuk valahogy.

Tudósított: Serbán Lajos

Rákóczifalva–Cserkeszőlő 4–0 (2–0)

Rákóczifalva, 150 néző.

Vezette: Skultéti Csaba.

Rákóczifalva: Császár –KECSKÉS, Telkes-Tóth (Nádházi, 71.), Méhesi (Manzéger, 78.), PÁPAI, Vadas (Ürögdi, 78.), MÁRKUS O., TRECSKÓ (Kovács K., 71.), KOLTAY, Szmutkó, Szabó M. (Münich, 71.). Edző: Komáromi György.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Szabados, Panyik, Hegedűs J. (Kardos, 64.), Bálint K. (Urbán, a szünetben), Márkus Zs. (Zsoldos, a szünetben), Farkas M. (Pereczes, 64.), Viczián (Nagy L., 64.), Vér, Takács J., Varga A. Edző: Sallai Róbert.