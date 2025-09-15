41 perce
Vármegye I.: döntetlen született az újoncok csatáján, gólzáport hozott a szomszédvári rangadó – galériával
Ezúttal csak hat mérkőzést játszottak a hétvégén a Magyar Kupa fordulója miatt. A vármegye I. negyedik körében két meccset (Tószeg–Szajol és Szolnoki MÁV–Jászfényszaru) is későbbre halasztottak emiatt, de a lejátszott találkozók is tartogattak izgalmakat. Az újoncok csatáján például végül osztozott a pontokon a Zagyvarékas és az Abádszalók, de a Kenderes–Kisújszállás szomszédvári derbi is gólzáporosra sikerül. A Rákóczifalva, a Jászberény és a Törökszentmiklós is négy találattal múlta felül ellenfelét, viszont a Mezőtúr is magabiztosan nyert Tiszaszentimrén.
A vármegye I. negyedik hétvégéjén csak hat mérkőzést játszottak a megszokott nyolc helyett a Magyar Kupa fordulója miatt. A lejátszott találkozók azonban így is tartogattak izgalmakat: egy térségi (Jászberény–Jánoshida) és egy szomszédvári (Kenderes–Kisújszállás) derbit is rendeztek, emellett pedig a két újonc (Zagyvarékas–Abádszalók) is összecsapott.
Vármegye I., 4. forduló
Zagyvarékas–Abádszalók 2–2 (2–1)
Zagyvarékas, 200 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Zagyvarékas: Ulvicki –FEKETE K., Czibak (Ács, 38.), Nagy S., Suki, Pintér V., Sipos Zs., Aranyos (Polónyi, 53.), ifj. Serbán J., LESTÁK, Szarvák (Pintér I., 81.). Edző: Serbán József.
Abádszalók: Csík – Báder (Csukodi, 59.), MULITER L., Halas M., OLÁH L., Juhász A. (Pataki G., 83.), Horváth Sz., Halas A., Varga S., SZÓLÁDI, Farkas J. (Muliter T., 59.). Edző: Lajos Tibor.
Gólszerzők: Pintér V. (21.), Aranyos (41.), ill. Báder (35.), Halas M. (52.).
Kiállítva: Halas M. (90+5.), Csukodi (90+5.)
Izgalmas mérkőzést hozott a két csapat találkozója, a Zagyvarékas kétszer is megszerezte a vezetést, az Abádszalók azonban mindkétszer ki tudott egyenlíteni.
Serbán József: – Izgalmas mérkőzésen sikerült az Abádszalóknak pontot szereznie nálunk. Nagyon jó mérkőzést játszott a két csapat, sajnos nem sikerült megnyerni, hiába vezettünk kétszer is. Gratulálok az ellenfelünknek, és sok sikert nekik.
Lajos Tibor: – Egy lendületes, helyenként durva mérkőzésen végre megszereztük az első pontunkat, gratulálok a csapatnak, a következő mérkőzésen nagyobb falat „érkezik”, de majd megrágjuk valahogy.
Tudósított: Serbán Lajos
Rákóczifalva–Cserkeszőlő 4–0 (2–0)
Rákóczifalva, 150 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Rákóczifalva: Császár –KECSKÉS, Telkes-Tóth (Nádházi, 71.), Méhesi (Manzéger, 78.), PÁPAI, Vadas (Ürögdi, 78.), MÁRKUS O., TRECSKÓ (Kovács K., 71.), KOLTAY, Szmutkó, Szabó M. (Münich, 71.). Edző: Komáromi György.
Cserkeszőlő: Tóth L. – Szabados, Panyik, Hegedűs J. (Kardos, 64.), Bálint K. (Urbán, a szünetben), Márkus Zs. (Zsoldos, a szünetben), Farkas M. (Pereczes, 64.), Viczián (Nagy L., 64.), Vér, Takács J., Varga A. Edző: Sallai Róbert.
Gólszerzők: Koltay (16., 41.), Szmutkó (60.), Márkus O. (75.).
Kiállítva: Szabados (83.).
A hazai csapat a meccs elejétől fogva támadólag lépett fel, és ilyen arányban is megérdemelt sikert aratott.
Komáromi György: – Kiváló játékvezetés mellett az első perctől kezdve tudtunk dominálni, és úgy gondolom, hogy ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk, gratulálok a csapatomnak.
Sallai Róbert: – Megvertük magunkat, csak egy ellenfél volt, saját magunk.
Tudósított: Komáromi György
Kenderes–Kisújszállás 5–3 (3–1)
Kenderes, 150 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Kenderes: Nagy I. – PESTI, Karika (Eri, 84.), TÓTH R. (Baktai, 80.), CSIKÓS (Lisznyai, 85.), Oros (Csillag, 90+2.), VADÁSZ, Bajnók, Balla, VÁRADI, Dáné. Edző: Csillag Sándor.
Kisújszállás: Belényesi – Monoki, Csukodi D., Németh K., Horváth B., Csukodi Z., BALAJTI T. (Puskás, 63.), CSALA, Hajdú V., BALAJTI J., Imre Z. Edző: Szívós Gergő.
Gólszerzők: Pesti (11., 45+1. – a másodikat tizenegyesből), Oros (14.), Tóth R. (54.), Csikós (82.), ill. Csala (3., 88.), Csukodi Z. (57.).
A rutinosabb és jobb játékerőt képviselő hazaiak végig kézben tartva a mérkőzést magabiztos győzelmet arattak. Végre nem unalomba fulladó Kenderes–Kisújszállás rangadót láthattak a nézők. Tóth Roland 54. percben szerzett csodálatos találatát valószínűleg egyik csapat szurkolója sem felejti el soha.
Csillag Sándor: – A kapott gólok számát mindenképpen sokallom, dolgozunk még ezen, de amíg elöl többet rúgunk, addig nagy gond nincs. A szezon előtt sokan orrnehéznek gondolták a csapatot, de leszünk mi szívesen a megye I. osztály Paksa.
Szívós Gergő: – Gratulálok a Kenderes győzelméhez, tanulunk a hibáinkból, és dolgozunk tovább.
Tudósított: Mikes Krisztián
Jászberény–Jánoshida 4–0 (2–0)
Jászberény, 100 néző.
Vezette: Simon Ádám.
Jászberény: Lipcsei – NAGY L., NAGY M. (Bathó, 87.), SZANKU, Jászai-Deák (Szaka, 64.), Kardos (Kiss V., 64.), MUHARI, Pikó, Káposztás, Sali (Szappanos, 80.), Petrányi (Magyar, 54.). Edző: Menczeles Iván.
Jánoshida: Bencze – Nagy K., Rimóczi, Kozák, Eszes, Sipos M., Szokolai (Karczagi, 77.), Dankovics, Zombori, Galó, Antal G. (Fazekas Á., 54.). Edző: Antal Gábor.
Gólszerzők: Szanku (38., 70.), Kardos (40.), Muhari (79.).
Nagy fölényben játszott a Jászberény a mérkőzésen, a Jánoshida főleg a védekezésre próbált koncentrálni, ezáltal megnehezítette a hazaiak dolgát, amely végül ilyen különbséggel is megérdemelten győzött.
Menczeles Iván: – Úgy érzem, hogy ezen a meccsen ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, bár a helyzetkihasználással megint voltak gondjaink, de legalább a védekezésben nem hibáztunk. Fiatal csapatunknak még bőven van javítanivalója, de a lényeg, hogy győzelemmel tudtuk megünnepelni elnökünk 50. születésnapját.
Antal Gábor: – Amatőr kapott gólokkal sajnos nem tudunk előrelépni. Teljesen megérdemelt hazai győzelem született.
Tudósított: Menczeles Iván
Tiszaszentimre–Mezőtúr 1–3 (0–0)
Tiszaszentimre, 130 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Tiszaszentimre: Havellant – Juhász E. (Csonka, 63.), SZŐKE P., OLÁH ZS. (Törőcsik, 86.), FAGHIURA, Bakó, BURAI, SZABÓ J., Baga (Weiszhaupt, 80.), GYARMATI, Illés P. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Mezőtúr: NAGY D. – Penti, LÉGRÁDI, Bontovics (Bojtok, 70.), Czakó (Márki, 86.), Nagy Cs. (Kántor, a szünetben), Gelénesi, Rentler, Novodomszky, Szőke J. (Gyalog, 86.), PALATINUSZ. Edző: Erdősi Gyula.
Gólszerzők: Oláh Zs. (68.), ill. Gelénesi (55.), Rentler (62.), Novodomszky (78.).
Igazi testvércsapatként látta vendégül a szentimrei csapat Mezőtúr együttesét, de 90 percen keresztül ez a barátság megszűnt, ami egy látványos és küzdelmes mérkőzést hozott, melynek végén a vendégcsapat örülhetett.
Szoboszlai Zsolt: – A helyzetkihasználásunk továbbra is katasztrofális, és sajnos ez az eredményeinken is meglátszik. Köszönjük a szép számú és lelkes szurkolóink biztatását, és továbbra is azon dolgozunk, hogy ezt pontokkal köszönjük meg nekik.
Erdősi Gyula: – Egy nagyon lelkes Tiszaszentimre fogadott bennünket, és csak a három pontnak tudunk örülni. Lelkesedésben majdnem felülmúlt minket a hazai csapat.
Tudósított: Szoboszlai Zsolt
Vármegye I.: Tiszaszentimre–MezőtúrFotók: Pesti József
Törökszentmiklós–Lurkó Focimánia 4–0 (2–0)
Törökszentmiklós, 100 néző.
Vezette: Horváth Béla.
Törökszentmiklós: Kiss Z. – BÍRÓ T., BÁBA, BURU, Héder R., Farkas I. (Tarjányi, 71.), Héder A. (Tiba, 78.), Polák (Puporka, 53.), LÁZÓK, Ladányi (Földi, 81.), Pongrácz (Poczai, 61.). Edző: Gusztafik Péter.
Lurkó Focimánia: CSONTOS – Soltész-Nagy (Tóth B., 80.), Török T., Németh Gy., Hermann, Pesti (Szabadkai, 64.), Dobrosi (Vereb, 64.), Balázs B., Szentpéteri (Jostwerner, 64.), Máté M., Berényi (Sándor T., 84.). Edző: Balázs Béla.
Gólszerzők: Bába (8.), Buru (30., 90.), Farkas I. (71.).
Végig a Törökszentmiklós akarata érvényesült, a vendégek szervezett védekezését nehezen tudták feltörni a hazaiak, de ilyen arányban is megérdemelt sikert arattak.
Gusztafik Péter: – Most is szeretnénk csak magunkkal foglalkozni, külön öröm számomra és az egyesület számára is, hogy 11 saját nevelésű játékos kapott szerepet a mérkőzésen. Ezután a mérkőzés után nem lesz egyszerű hetünk, mielőbbi felépülést kívánok Héder Attilának.
Balázs Béla: – Rossz felfogásban, görcsösen léptünk pályára, nemhogy nem nyertünk párharcokat, sokszor fel se vállaltuk azokat! Ez a meccs rámutatott arra, hogy sok mindenben erősödnünk kell, főleg mentálisan, de ez egy fiatal csapatnál természetes. Kapusposzton viszont ismét bizonyította Csontos Sanyika, hogy lehet rá számítani, nagy szerepe volt abban, hogy „csak” ennyit kaptunk.
Tudósított: Gusztafik Péter
Az elhalasztott mérkőzések közül a Tószeg–Szajol párharcot szeptember 17-én 16 órakor, a Szolnoki MÁV–Jászfényszaru találkozót 14.30-kor rendezik.
