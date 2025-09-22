Vármegye I.: megszerezte első pontjait a Lurkó és a Cserke, már nem hibátlan a Miklós – galériával

Nincs több pont nélküli csapat a vármegye I.-ben, miután a Lurkó Focimánia és a Cserkeszőlő is megszerezte első győzelmét az ötödik fordulóban. A hétvége egyik rangadóján a Jászfényszaru és a Törökszentmiklós döntetlent játszott egymással, míg a másikon a Jászberény idegenben nyert a Mezőtúr ellen. A Kisújszállás és a Rákóczifalva találkozójának végén csak kapkodták a fejüket a nézők, ugyanis az utolsó öt percben négy gólt is született.

Nagyot küzdött egymással a Jászfényszaru és a Törökszentmiklós, kettejük mérkőzésén azonban nem született gól a vármegye I. ötödik fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye I., 5. forduló

Szajol–Zagyvarékas 4–0 (1–0)

Szajol, 200 néző.

Vezette: Skultéti Csaba.

Szajol: HARIS – Sárkány (BENEDEK N., 22.), KISS ZS., KACSKÓ, KÓMÁR, Angyal (Bodnár, 71.), SZEDLÁK, Kovács R., KUTUS, Harcsa (Suri, 78.), Csajbók (Lengyel, 78.). Edző: Donkó Krisztián.

Zagyvarékas: Ulvicki – Fekete K., Nagy S. (Pintér I., 78.), Suki (Konka, 54.), Kanálos, Pintér V., Aranyos (Czibak, 61.), ifj. Serbán J., Lesták, Polónyi, Ács (Major, 78.). Edző: Serbán József.

Gólszerzők: Benedek N. (26., 60.), Szedlák (57., 87. – a másodikat tizenegyesből).

Kiállítva: Fekete K. (60.).

Az első húsz perc a vendégeké volt, utána viszont feljavultak a hazaiak, és megérdemelten nyertek.

Donkó Krisztián: – Őszintén mondom, nem tudtam meccs előtt, hogy mire számítsak, hisz a vendégeknél öt olyan játékos volt a kezdőben, aki az elmúlt két évben szerepelt NB III.-ban. Az ellenfél az elején nekünk esett, volt is helyzete, de utána gyorsan rendezni tudtuk sorainkat, és fegyelmezett játékkal nyertük meg a mérkőzést.

Serbán József: – Gratulálok a Szajol csapatának, további sok sikert kívánok nekik!

Tudósított: Donkó Krisztián

Cserkeszőlő–Tószeg 2–0 (1–0)

Cserkeszőlő, 150 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik, Hegedűs J. (Bálint K., 53.), ZSOLDOS, Viczián (Pereczes, 87.), KARDOS (Nagy L., 83.), Szabó-Bogár (Farkas M., 79.), Vér, Szentesi, VARGA A., Takács J. Edző: Sallai Róbert.

Tószeg: Szabó B. – Munkácsy, Strempel, Tóth Á. (Gál P., 82.), Gazdag (Szőke, 70.), Skultéty, Balogh D., Kovács T., Tóth K. (Tóth T., 76.), Boldizsár M., Urbán-Szabó. Edző: Kiss Balázs.