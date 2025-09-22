1 órája
Vármegye I.: megszerezte első pontjait a Lurkó és a Cserke, már nem hibátlan a Miklós – galériával
Több sorozat is megszakadt hétvégén. A vármegye I. ötödik fordulójában ugyanis megszerezte első pontjait a Cserkeszőlő és a Lurkó Focimánia is, előbbi a Tószeget, utóbbi a Tiszaszentimrét múlta felül. A címvédő Törökszentmiklósnak pedig a hibátlan szériája szakadt meg, miután gól nélküli döntetlent játszott a Jászfényszaruval. A kör másik rangadóján a Jászberény a Mezőtúrt győzte le, a Kenderes a Jánoshida otthonában nyert nagy nehezen, míg a Szajol magabiztosan tartotta otthon a három pontot a Zagyvarékassal szemben. Vasárnap a Kisújszállás és a Rákóczifalva mérkőzés utolsó percei kaotikusra sikerültek, míg a MÁV simán nyert Abádszalókon
Nincs több pont nélküli csapat a vármegye I.-ben, miután a Lurkó Focimánia és a Cserkeszőlő is megszerezte első győzelmét az ötödik fordulóban. A hétvége egyik rangadóján a Jászfényszaru és a Törökszentmiklós döntetlent játszott egymással, míg a másikon a Jászberény idegenben nyert a Mezőtúr ellen. A Kisújszállás és a Rákóczifalva találkozójának végén csak kapkodták a fejüket a nézők, ugyanis az utolsó öt percben négy gólt is született.
Vármegye I., 5. forduló
- Szajol–Zagyvarékas 4–0 (1–0)
Szajol, 200 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Szajol: HARIS – Sárkány (BENEDEK N., 22.), KISS ZS., KACSKÓ, KÓMÁR, Angyal (Bodnár, 71.), SZEDLÁK, Kovács R., KUTUS, Harcsa (Suri, 78.), Csajbók (Lengyel, 78.). Edző: Donkó Krisztián.
Zagyvarékas: Ulvicki – Fekete K., Nagy S. (Pintér I., 78.), Suki (Konka, 54.), Kanálos, Pintér V., Aranyos (Czibak, 61.), ifj. Serbán J., Lesták, Polónyi, Ács (Major, 78.). Edző: Serbán József.
Gólszerzők: Benedek N. (26., 60.), Szedlák (57., 87. – a másodikat tizenegyesből).
Kiállítva: Fekete K. (60.).
Az első húsz perc a vendégeké volt, utána viszont feljavultak a hazaiak, és megérdemelten nyertek.
Donkó Krisztián: – Őszintén mondom, nem tudtam meccs előtt, hogy mire számítsak, hisz a vendégeknél öt olyan játékos volt a kezdőben, aki az elmúlt két évben szerepelt NB III.-ban. Az ellenfél az elején nekünk esett, volt is helyzete, de utána gyorsan rendezni tudtuk sorainkat, és fegyelmezett játékkal nyertük meg a mérkőzést.
Serbán József: – Gratulálok a Szajol csapatának, további sok sikert kívánok nekik!
Tudósított: Donkó Krisztián
- Cserkeszőlő–Tószeg 2–0 (1–0)
Cserkeszőlő, 150 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Cserkeszőlő: Tóth L. – Panyik, Hegedűs J. (Bálint K., 53.), ZSOLDOS, Viczián (Pereczes, 87.), KARDOS (Nagy L., 83.), Szabó-Bogár (Farkas M., 79.), Vér, Szentesi, VARGA A., Takács J. Edző: Sallai Róbert.
Tószeg: Szabó B. – Munkácsy, Strempel, Tóth Á. (Gál P., 82.), Gazdag (Szőke, 70.), Skultéty, Balogh D., Kovács T., Tóth K. (Tóth T., 76.), Boldizsár M., Urbán-Szabó. Edző: Kiss Balázs.
Gólszerzők: Takács J. (41.), Viczián (77.).
A mérkőzés során a hazai csapat többet kezdeményezett, több helyzetet alakított ki, mint a vendégek és ebből kettőt gólra tudott váltani, így fontos három pontot tartott otthon.
Sallai Róbert: – Sokat dolgoztunk a győzelemért, lényegesen több minőségi helyzetünk volt, mint a vendégcsapatnak. A legfőbb célunkat teljesítettük, megszereztük a három pontot.
Kiss Balázs: – Ha holnapig játsszuk a mérkőzést, akkor se tudtunk volna kapuba találni. Az előre ívelt labdáikkal nem tudtunk mit kezdeni, ebből kaptuk a két gólt is.
Tudósított: Sallai Róbert
- Jánoshida–Kenderes 0–2 (0–0)
Jánoshida, 100 néző.
Vezette: Szabó József.
Jánoshida: Bencze – Nagy K., Bezzeg (Hegedűs M., 80.), Rimóczi, Kozák, Sipos M., Szokolai (Major, 74.), Dankovics, Eszes, Zombori, Antal G. Edző: Antal Gábor.
Kenderes: Jakab K. – PESTI, Karika, Tóth R. (Simon G., 88.), CSIKÓS, OROS, VADÁSZ, BALLA, Váradi, Baktai, (Lisznyai, 86.), DÁNÉ. Edző: Csillag Sándor.
Gólszerzők: Pesti (71.), Tóth R. (84.).
A végig nagy mezőnyfölényben játszó vendégcsapat, ha nehezen is, de megszerezte a három pontot.
Antal Gábor: – Nem sok hiányzott a bravúr pontszerzéshez, de sajnos két hiba miatt ez nem sikerült.
Csillag Sándor: – Felállt védelem ellen talán most játszottuk a legjobban, bár az utolsó passzokkal és az utolsó döntésekkel voltak gondok, de a pálya felbillent, a győzelmünk megérdemelt volt. Gratulálok az ellenfél kapusának, aki remekül védett és az enyéimnek is, mindenki odatette magát. Csak így tovább!
Tudósított: Antal Gábor
- Lurkó Focimánia–Tiszaszentimre 3–2 (1–0)
Szolnok, 40 néző.
Vezette: Tóth Kristóf Attila.
Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy (Balázs B., 73.), TÖRÖK, HERMANN (Vinczi, 85.), Szabadkai, Pesti, Dobrosi (Tóth B., 74.), Szentpéteri, Vereb, Máté M. (Jostwerner, 57.), Berényi (Sándor T., 79.). Edző: Balázs Béla.
Tiszaszentimre: Havellant – Juhász E., SZŐKE, Oláh Zs. (Törőcsik, 52.), FAGHIURA, FARKAS T., BAKÓ, Baga (Hidvégi 80.), Gyarmati, Illés, Weiszhaupt. Edző: Szoboszlai Zsolt.
Gólszerzők: Hermann (32. – tizenegyesből), Berényi (51.), Tóth B. (81.), ill. Gyarmati (56. – tizenegyesből), Baga (71.).
Többnyire a hazaiak akarata érvényesült a mérkőzésen, de kétgólos vezetés után kicsit kiengedtek, a vendégek ezt kihasználva ki is egyenlítettek. A Lurkó tudott frissíteni, majd újra vezetést szerzett, és ezzel megszerezte első győzelmét.
Balázs Béla: – A nyáron megfiatalodott csapatból további rutinos játékosokat nélkülözve tudtunk kiállni. A srácok jól álltak bele a mérkőzésbe, és az eddigitől eltérő játékstílusban is bizonyítottak. A jó hozzáállás és a fejlődés visszaigazolása ez a három pont.
Szoboszlai Zsolt: – Az első félidőt átaludtuk, ezáltal egy kétgólos hátrányt szedtünk össze. A második félidőben nagyobb erőket mozgósítottunk, aminek eredményeképpen visszahoztuk magunkat a mérkőzésbe, de az elmaradt piros lap miatt sajnos vereséget szenvedtünk.
Tudósított: Szoboszlai Zsolt
- Jászfényszaru–Törökszentmiklós 0–0
Jászfényszaru, 150 néző.
Vezette: Ábel Péter.
Jászfényszaru: KOVÁCS T. – KÁLMÁN L., (Szekeres, 90.), PENCZNER, Bartalis (Fonád, 71.), Ludasi, Csillik, VASZICSKU, Tajti (Baranyi, 71.), Németh N., Németh Sz. (Bazsó, 73.), KÖVÉR. Edző: Besenyi Gábor.
Törökszentmiklós: Kiss Z. – BIRÓ (Földi, 90+1.), BÁBA, Buru, HÉDER R., Farkas I. (Polák, 78.), Puporka, Nagy G., LÁZÓK, Ladányi, Pongrácz (Poczai, 73.). Edző: Gusztafik Péter.
Kiállítva: Németh N. (62.).
Kellemes időben két jól felkészített csapat találkozott, ahol igazságos döntetlen született.
Besenyi Gábor: – Az első félidőben közelebb álltunk a vezetés megszerzéséhez az ellenfelünknél, de a kiállítás után már csak a döntetlen megőrzésére koncentráltunk. Hatalmas taktikai harc folyt a pályán. Gratulálok a Törökszentmiklósnak, és további sok sikert kívánok a folytatásra!
Gusztafik Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést, ezt követően kiegyenlített játék folyt a 90 perc során. A megyei első osztályhoz képest nagy intenzitású meccset játszott a két csapat, érzésem szerint igazságos döntetlen született. Sok sikert a Jászfényszarunak!
Tudósított: Besenyi Gábor
Jászfényszaru–Törökszentmiklós meccsFotók: Pesti József
- Mezőtúr–Jászberény 1–3 (0–1)
Mezőtúr, 80 néző.
Vezette: Szabó Péter.
Mezőtúr: Nagy D. – Penti (Gyalog, 14.), Légrádi, Bontovics, Czakó (Salamon, 85.), NAGY CS., GELÉNESI, Rentler, Novodomszky (Bojtok, 55.), Szőke (Márki, 79.), Palatinusz. Edző: Erdősi Gyula.
Jászberény: LIPCSEI – NAGY L., Nagy M., Kiss V., SZANKU, Jászai-Deák (Káposztás, 90+2.), Kardos (Magyar, 75.), MUHARI (Szaka, 85.), SALI, Pikó, Petrányi. Edző: Menczeles Iván.
Gólszerzők: Légrádi (84. – tizenegyesből), ill. Muhari (11.), Szanku (50.), Sali (65.).
Kiállítva: Petrányi (73.).
Alacsony színvonalú mérkőzést játszottak a csapatok. Iramban még meg is volt a hazai együttes, viszont sokkal nagyobb hibákat követett el, gyermeteg gólokat ajándékozott ellenfelének, így megérdemelt vendéggyőzelem született.
Erdősi Gyula: – Amíg nem tudunk 90 percig koncentrálni a pályán és igazán alázattal futballozni, addig nagyon kevés pontunk lesz. Még így is a döntetlen benne lett volna a mérkőzésben, ha ilyen hibákat nem vétünk, elöl pedig jobb döntéseket hozunk.
Menczeles Iván: – Egy jó mérkőzést sikerült játszanunk. Az ellenfél hosszú indításokkal próbálkozott, ezeket tudtuk semlegesíteni. Az emberhátrány ellenére még több helyzetünk volt, amiket nem sikerült gólra váltani. A helyzetek 30 százalékát rúgtuk be, ebben még fejlődnünk kell. Összességében uraltuk az egész meccset. Magabiztosan nyertünk, hoztuk a papírformát.
Tudósított: Erdősi Gyula
- Kisújszállás–Rákóczifalva 1–4 (0–0)
Kisújszállás, 80 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Kisújszállás: Belényesi – Csukodi D., Németh K. (Hajdu Zs., a szünetben), Imre Z., Csukodi Z. (Domokos A., 63.), Varga Zs. (Kelemen L., 90+3.), Hajdú V., Balajti T. (Csala, a szünetben), Balajti J. (Németh G., 84.), Horváth B., Monoki. Edző: Szívós Gergő.
Rákóczifalva: CSÁSZÁR – Kecskés, Münich (NÁDHÁZI, 63.), TELKES-TÓTH (Szakali, 80.), Szmutkó (Manzéger, 84.), KOLTAY, Márkus, VADAS, PÁPAI, Trecskó, Szabó M.. Edző: Komáromi György.
Gólszerzők: Csala (90+1), ill. Koltay (72., 90+2.), Nádházi (90+3.), Manzéger (90+6. – tizenegyesből).
Gyenge hazai teljesítmény a sokat futó és jól játszó vendégekkel szemben. Az utolsó percekben megverették magukat a hazaiak.
Szívós Gergő: – Magunkba kell nézni, nem elég a cipőt kiküldeni a pályára.
Komáromi György: – Jól kezdtük a mérkőzést. Az első félidőben helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, de a befejezéseknél mindig hiba csúszott a gépezetbe. A második játékrészben sikerült a vezetést megszereznünk, de a meccset csak a legvégén tudtuk megnyerni.
Tudósított: Majláth Antal
- Abádszalók–Szolnoki MÁV 0–3 (0–1)
Abádszalók, 120 néző.
Vezette: Rajcsányi Sándor.
Abádszalók: Csík – Báder (Pataki, 54.), Muliter L., Oláh L. (Kálmán Zs., 70.), Muliter T., Juhász A. (Farkas D., 81.), Horváth Sz., Halas, Varga S., Szőke (Farkas J., 19.), Szóládi (Oláh A., 85.). Edző: Lajos Tibor.
Szolnoki MÁV: LADÁNYI – Pinto, IVÁN M., Annus (Ledacs-Kiss, 65.), Dósa (Várhelyi, 82.), Draskóczki (Dékány, 86.), Finta (Dudok, a szünetben), Antal G., Szabó R., Demeter, Polyák. Edző: Lengyel Béla.
Gólszerzők: Iván M. (46., 54., 84. – az elsőt és a harmadikat tizenegyesből).
Az első félidőben majdnem egyenrangú volt a két csapat, a második játékrészben viszont elfáradtak a hazaiak, így megérdemelt volt a Szolnok győzelme.
Lajos Tibor: – Az első ziccer a mi nevünkhöz fűződött, sajnos nem tudtuk berúgni. Az első félidőben kaptunk két tizenegyest. Egy nagyon képzett csapat ellen nem szégyen kikapni. Gratulálok a Szolnoknak.
Lengyel Béla: – Próbáltunk minél hamarabb vezetést szerezni, de az első egy-két lehetőséget elpuskáztuk. Ezek után az Abádszalók egyre bátrabban támadott, egy-egy előre rúgott labdával még lehetőségeik is akadtak. A szünetre már egy–nullás előnnyel mentünk be, ami előre vetítette azt, hogy győzelemmel tudjuk abszolválni a mérkőzést. A második félidőben megszereztük a második gólunkat, gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. El kell ismerni, hogy nem nyújtottunk jó teljesítményt, többre lesz szükség a következő mérkőzéseken. Az első félidőben súlyos sérülést szenvedett szalóki játékosnak mielőbbi gyógyulást kívánunk.
Tudósított: Lajos Tibor
