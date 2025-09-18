Nyolc gólt lőtt a Szajol a Tószegnek

Elhalasztott mérkőzést pótoltak szerdán a vármegye I.-ben. A Tószeg–Szajol párharcot a vendégek Paks elleni kupameccse miatt nem tudták lejátszani, a csapatok megegyezése alapján azonban hamar pótolták a mérkőzést, melyen a szajoliak viszonylag sima győzelmet arattak.

A Szajol Paks elleni kupamérkőzése miatt szerdán találkoztak Donkó Krisztiánék a Tószeggel a vármegye I.-ben

Fotó: Mészáros János

Vármegye I., 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Tószeg–Szajol 3–8 (2–2)

Tószeg, 80 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Tószeg: Szabó B. – Peszeki, Strempel, Gyenes, Tóth Á. (Boldizsár M., 27.), Baté (Kiss M., 55.), Gál, Balogh D., Kovács T. (Király, 80.), Tóth K. (Tóth T., 72.), Szőke. Edző: Kiss Balázs.

Szajol: Haris – Lengyel (SURI, 60.), Kiss Zs., Kacskó, Kómár (Nagy A., 75.), Angyal (Sárkány, 67.), Szedlák, Donkó, BENEDEK N., Harcsa (KUTUS, a szünetben), Csajbók. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Kovács T. (37.), Baté (44.), Tóth T. (83.), ill. Harcsa (4.), Benedek N. (13., 54.), Kiss Zs. (60.), Angyal (66.), Donkó (75., 89.), Sárkány (86.).

Gólzáporos mérkőzést láthattak a hétközi bajnoki fordulóra kilátogatók, amiből nem a hazai csapat jött ki nyertesen.

Kiss Balázs: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak sok lehetősége volt a gólszerzésre. A második játékrészben viszont a sok hiányzó miatt nem tudtunk úgy frissíteni, ahogy azt kellett volna. A végére nem voltunk kellően szervezettek és a Szajol ezt könyörtelenül kihasználta.

Donkó Krisztián: – Az első félidőben rossz felfogásban játszottunk, ez a második játékrészre megváltozott és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Tudósított: Kiss Balázs