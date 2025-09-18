szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

59 perce

Nyolc gólt lőtt a Szajol a Tószegnek

Címkék#vármegye I#Szajol KLK#tószeg kse#labdarúgás

Elhalasztott mérkőzést pótoltak. A vármegye I. negyedik fordulójából későbbre ütemezett mérkőzésén, szerdán a Tószeg és a Szajol találkozott, melyen utóbbi győzött magabiztosan.

Szoljon.hu

Elhalasztott mérkőzést pótoltak szerdán a vármegye I.-ben. A Tószeg–Szajol párharcot a vendégek Paks elleni kupameccse miatt nem tudták lejátszani, a csapatok megegyezése alapján azonban hamar pótolták a mérkőzést, melyen a szajoliak viszonylag sima győzelmet arattak.

Szajol, vármegye i., labdarúgás
A Szajol Paks elleni kupamérkőzése miatt szerdán találkoztak Donkó Krisztiánék a Tószeggel a vármegye I.-ben
Fotó: Mészáros János

Vármegye I., 4. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Tószeg–Szajol 3–8 (2–2)

Tószeg, 80 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Tószeg: Szabó B. – Peszeki, Strempel, Gyenes, Tóth Á. (Boldizsár M., 27.), Baté (Kiss M., 55.), Gál, Balogh D., Kovács T. (Király, 80.), Tóth K. (Tóth T., 72.), Szőke. Edző: Kiss Balázs.

Szajol: Haris – Lengyel (SURI, 60.), Kiss Zs., Kacskó, Kómár (Nagy A., 75.), Angyal (Sárkány, 67.), Szedlák, Donkó, BENEDEK N., Harcsa (KUTUS, a szünetben), Csajbók. Edző: Donkó Krisztián.

Gólszerzők: Kovács T. (37.), Baté (44.), Tóth T. (83.), ill. Harcsa (4.), Benedek N. (13., 54.), Kiss Zs. (60.), Angyal (66.), Donkó (75., 89.), Sárkány (86.).

Gólzáporos mérkőzést láthattak a hétközi bajnoki fordulóra kilátogatók, amiből nem a hazai csapat jött ki nyertesen.

Kiss Balázs: – Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak sok lehetősége volt a gólszerzésre. A második játékrészben viszont a sok hiányzó miatt nem tudtunk úgy frissíteni, ahogy azt kellett volna. A végére nem voltunk kellően szervezettek és a Szajol ezt könyörtelenül kihasználta.

Donkó Krisztián: – Az első félidőben rossz felfogásban játszottunk, ez a második játékrészre megváltozott és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést.

Tudósított: Kiss Balázs

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu