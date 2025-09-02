szeptember 2., kedd

Labdarúgás

2 órája

Vármegye II.: kiütéssel kezdte a szezont a Jászárokszállás és a Túrkeve – galériával

Címkék#eredmények#Vármegye II#labdarúgás

Többnyire szoros mérkőzésekkel rajtolt a bajnokság. Kivételt képez ez alól a Jászárokszállás hétgólos győzelme az Újszász ellen, illetve a Túrkeve Besenyszöggel szemben aratott sikere. A vármegye II. első fordulójában osztozott a pontokon a Jászboldogháza és a Tiszajenő, míg a Jászalsószentgyörgy, a Tiszagyenda és a Fegyvernek is egy találattal nyert. Az első körben a Jászapáti volt a szabadnapos.

Munkatársunktól

Az első osztályból kiesett csapatok közül a Kunszentmárton kikapott, a Tiszagyenda nyert a vármegye II első fordulójában, míg a Jászapáti nem lépett pályára hétvégén. Jól kezdett a Jászárokszállás és a Túrkeve is, hiszen mindkét együttes nagyarányú különbséggel aratott sikert.

Jászárokszállás, vármegye II., labdarúgás
Nem tudták megállítani az újszászi védők a Jászárokszállás támadóit a vármegye II. első fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye II., 1. forduló

Kunhegyes–Jászalsószentgyörgy 2–3 (1–1)

Kunhegyes. 70 néző

Vezette: Járdán Lajos

Kunhegyes: Papp J. (Szabó F., 29.) – Fábián G., Burai (Szabó II. D., 71.), Tyukodi A., Szabó I. D., Fábián B. (Vas, 89.), Kocsis T., Csörögi, Házi M., Házi D. (Lázók, 80.), Maróti. Edző: Rózsa István.

Jászalsószentgyörgy: TÓTH CS. – Széles, Varga I., Kobela, Kónya, TÚRÓCZI G., Kovács A. (Forgó M., 43.), Szabó Z., Thallmayer (Kanalas Zs., 51.), Tóth G., PATAI. Edző: Gazsi István.

Gólszerzők: Kocsis T. (16., 47.), ill. Patai (45., 79.), Forgó M. (88.).

Kiállítva: Szabó D. (60.)

Egy eléggé jó iramú bajnoki mérkőzést láthattak a nézők, ahol parázs jelenetekben sem volt hiány, a hazai csapat jobban akarta a győzelmet, de a kiállítás és a játékvezetői következetesség befolyásolta a mérkőzést. 

Rózsa István: – Le a kalappal a játékosaim előtt, akik mindent megtettek és beleadtak. Sajnálom, hogy így alakult, nem ezt érdemeltük volna.

Gazsi István: – Ikszes meccsen a hazai csapattal ellentétben mi kihasználtuk a meccslabdát, és értékes három pontot szereztünk.

Tudósított: Rózsa István

Jászárokszállás–Újszász 7–0 (5–0) 

Jászárokszállás. 100 néző

Vezette: Arany László

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 59.), HORNYÁK (FORGÓ M., 59.), Kaszab L. – VARGA L., BÓTA (IVONY, 67.), ÉLIÁS (Süveges, 78.), Penczner (Czuczor, 67.) – NAGY F., RÉDEI. Edző: Csikós Tamás.

Újszász: Gera (Kökény, a szünetben) – Kaló, Rajka, BORBÉLY (Szűcs J., 67.), CSOBAI L., BÉKI (Csobai A., 78.), Rézsó (Vincze M., 82.), Szűcs D., Kanalas (Balogh Á., 59.), Mondok , FEKETE T. Edző: Szűcs József 

Gólszerzők: Bóta (3.), Nagy F. (22., 32.), Varga L. (25., 29., 53., 71.).

A hazai csapat lendületes, gólorientált játékkal szórakoztatta a kilátogatókat első hazai bajnoki mérkőzésén, és magabiztos győzelemmel kezdte a szezont. 

Jászárokszállás–Újszász 7–0 (5–0)

Fotók: Pesti József

Csikós Tamás: – Jó felkészülésen vagyunk túl, hét edzőmérkőzéssel és heti 3–4 foglalkozással. Bizakodva vártuk a bajnoki nyitányt, és mindazt, amit az öltözőben megbeszéltünk, sikerült a mérkőzésen is megvalósítanunk. A győzelmünk ilyen arányban is teljesen megérdemelt volt. Sikerünkkel az egész árokszállási egyesület jobbulást kíván kapusunknak, Kádár Dávidnak, aki a héten sérülést szenvedett, és sajnos elképzelhető, hogy hosszabb időt kell kihagynia. Várunk vissza minél előbb, Dávid, kitartást!

Szűcs József: – Egy teljesen új csapattal, egy új szezont kezdtünk meg. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, de azon leszünk, hogy a hibáinkat kijavítsuk, és az újszászi fiatalokra építve egy jó közösség alakuljon ki. Sok sikert kívánok annak az öt-hat játékosnak, aki magasabb osztályba igazolt tőlünk!

Tudósított: Kiss Jenő

Tiszagyenda–Tiszaszőlős 2–1 (1–0) 

Tiszagyenda. 60 néző

Vezette: Tóth Kristóf Attila

Tiszagyenda: Bikki – Molnár S., Hevesi Tóth, Boros B., Cseh B., RÉZSÓ G., Csík (Ballók M., 86.), Katona L. (Rézsó Á., 51.), Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek. 

Tiszaszőlős: Kalóz – Szabó Z. (55.), Hajnal, Rózsa, Csőke, Czinege, Szilágyi L. (Szabó Z., a szünetben), Botos, Nagy T., Ács B., Pékó. Edző: Madarász Csaba.

Gólszerzők: Rézsó G. (14., 78.), ill. Szabó Z. (55.).

Szezon eleji formában lévő csapatok játékából a jobb helyzetkihasználású örülhetett a mérkőzés végén. 

Boros Benedek: – Hála istennek, a győzelmet nem kell magyarázni. Sok sikert a Szőlős csapatának!

Madarász Csaba: – A kihagyott helyzeteink megbosszulták magukat. A hazai csapat otthon tudta tartani a három pontot. További sok sikert a Gyendának!

Tudósított: Tasi Krisztina

Túrkeve–Besenyszög 6–1 (4–1) 

Túrkeve. 120 néző

Vezette: Huszár József

Túrkeve: Gulyás – Sass (Simon B., 78.), SZEMES (Csáki, 83.), PATKÓS, Balogh Z., NAGY S., SUSZTER, SZŐKE, Pabar (Szórát, 66.), Lisznyai, Bodó (Simon Á., 88.). Edző: Suszter Ferenc.

Besenyszög: Csajbók G. – Takács Á., Csabajda, Nyeső R., Tóth K., Huri, Szekeres T., Gyenge, Csajbók R., Kálló B. (Kozma I., 69.), Suba, Edző: Kocsis Andor. 

Gólszerzők: Suszter (7., 17., 75.), Nagy S. (26., 29.), Bodó P. (60.), ill. Szekeres T. (12.).

A szurkolók igazi futballhangulatot teremtettek, amit a hazaiak egy nagyszerű győzelemmel háláltak meg. 

Suszter Ferenc: – Egész héten sulykoltam a csapatnak, hogy milyen fontos a jó kezdés és ezt sikerült is elérni. Köszönjük a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot!

Kocsis Andor: – Szerettük volna megnehezíteni a hazaiaknak a dolgát, de a sok hiányzó miatt ez nem sikerült. Köszönöm azoknak, akik eljöttek a mérkőzésre.

Tudósított: Suszter Ferenc

Kunszentmárton–Fegyvernek 1–2 (1–0)

Kunszentmárton, 50 néző

Vezette: Arany László

Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R. (Sári, 67.), Szelindi (Rupa, 58.), KÁLLAI K., Mód (Cseh L., 78.), Kiss G., DANKU, KARDOS, Bikki, Rácz R., Kelemen N. Edző: Szólik Róbert.

Fegyvernek: Korpás – Knipfel, Bohács D., Szabó M., Kállai D., Bohács M., Náhóczki, Karikó, Szász, Rézsó (Stalmájer, a szünetben), Molnár M. (Nagy D., 78.), Edző: Bohács Tibor.

Gólszerzők: Rácz R. (2.), ill. Stalmájer (51.), Molnár M. (53.).

Egyenlő feleknek volt a küzdelme. Egyik csapat sem érdemelt vereséget. Nem rúgtuk be a helyzeteinket, és egyéni hibákból kaptuk góljainkat.

Szólik Róbert: – Egy fiatal, most alakuló csapat vagyunk, megyünk tovább előre. Az első meccsből nem szabad semmilyen következtetést levonni.

Bohács Tibor: – Korrekt játékvezetést kapott a mérkőzés. Mélyről jöttünk vissza, de a meccs összképét nézve megérdemelten vittük el a három pontot. Gratulálok a srácoknak, nagyot melózott mindenki!

Tudósított: Szólik Róbert

Jászboldogháza–Tiszajenő 2–2 (1–1)

Jászboldogháza, 50 néző.

Vezette: Medvegy Zsolt

Jászboldogháza: Pádár – Gömöri, Káposztás, Nagy P., Nagy M. (Kóré, 65.), Tóth E. (Tóth B., 83.), Gulyás G. (Kisnémeth, 65.), Bodor, Kerekes, Tóth M. (Trangusz, 75.), Nagy N. Edző: Bodor Máté.

Tiszajenő: Nagy I. – Polgár, Hegyi, Nyuli (Puskás, 80.), Tóth A., Hornyik, Radics, Jágri, Lakatos P., Sáfrány, Fekete T. (Kalmár J., 73.). Edző: Márton Péter.

Gólszerzők: Nagy N. (22.), Kerekes Zs. (69.), ill. Radics M. (33.), Jágri (63.).

Két harcos csapat csatájából igazságos döntetlen született.

Bodor Máté: – A második félidő elején megnyerhettük volna a mérkőzést, de hiányzott az összpontosítás, igazságos a döntetlen.

Márton Péter: – Idény eleji játék, kétszeri vezetés mellett meg kellett volna nyernünk a mérkőzést. További sok sikert kívánok a hazai csapatnak!

Tudósított: Darók Viktor

 

