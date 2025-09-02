Vármegye II.: kiütéssel kezdte a szezont a Jászárokszállás és a Túrkeve – galériával

Az első osztályból kiesett csapatok közül a Kunszentmárton kikapott, a Tiszagyenda nyert a vármegye II első fordulójában, míg a Jászapáti nem lépett pályára hétvégén. Jól kezdett a Jászárokszállás és a Túrkeve is, hiszen mindkét együttes nagyarányú különbséggel aratott sikert.

Nem tudták megállítani az újszászi védők a Jászárokszállás támadóit a vármegye II. első fordulójában

Fotó: Pesti József

Vármegye II., 1. forduló

Kunhegyes–Jászalsószentgyörgy 2–3 (1–1)

Kunhegyes. 70 néző

Vezette: Járdán Lajos

Kunhegyes: Papp J. (Szabó F., 29.) – Fábián G., Burai (Szabó II. D., 71.), Tyukodi A., Szabó I. D., Fábián B. (Vas, 89.), Kocsis T., Csörögi, Házi M., Házi D. (Lázók, 80.), Maróti. Edző: Rózsa István.

Jászalsószentgyörgy: TÓTH CS. – Széles, Varga I., Kobela, Kónya, TÚRÓCZI G., Kovács A. (Forgó M., 43.), Szabó Z., Thallmayer (Kanalas Zs., 51.), Tóth G., PATAI. Edző: Gazsi István.

Gólszerzők: Kocsis T. (16., 47.), ill. Patai (45., 79.), Forgó M. (88.).

Kiállítva: Szabó D. (60.)

Egy eléggé jó iramú bajnoki mérkőzést láthattak a nézők, ahol parázs jelenetekben sem volt hiány, a hazai csapat jobban akarta a győzelmet, de a kiállítás és a játékvezetői következetesség befolyásolta a mérkőzést.

Rózsa István: – Le a kalappal a játékosaim előtt, akik mindent megtettek és beleadtak. Sajnálom, hogy így alakult, nem ezt érdemeltük volna.

Gazsi István: – Ikszes meccsen a hazai csapattal ellentétben mi kihasználtuk a meccslabdát, és értékes három pontot szereztünk.

Tudósított: Rózsa István

Jászárokszállás–Újszász 7–0 (5–0)

Jászárokszállás. 100 néző

Vezette: Arany László

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 59.), HORNYÁK (FORGÓ M., 59.), Kaszab L. – VARGA L., BÓTA (IVONY, 67.), ÉLIÁS (Süveges, 78.), Penczner (Czuczor, 67.) – NAGY F., RÉDEI. Edző: Csikós Tamás.

Újszász: Gera (Kökény, a szünetben) – Kaló, Rajka, BORBÉLY (Szűcs J., 67.), CSOBAI L., BÉKI (Csobai A., 78.), Rézsó (Vincze M., 82.), Szűcs D., Kanalas (Balogh Á., 59.), Mondok , FEKETE T. Edző: Szűcs József

Gólszerzők: Bóta (3.), Nagy F. (22., 32.), Varga L. (25., 29., 53., 71.).

A hazai csapat lendületes, gólorientált játékkal szórakoztatta a kilátogatókat első hazai bajnoki mérkőzésén, és magabiztos győzelemmel kezdte a szezont.