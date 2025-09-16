2 órája
A labdák megmaradtak, a festék viszont lekopott: mozgalmasan telt a hétvége vármegye II.-ben – galériával
Három csapat sem lépett pályára hétvégén. A vármegye II. harmadik fordulójában ugyanis elmaradt Kunhegyes és a Tiszaszőlős mérkőzése, miután utóbbi lemondta a találkozót. A legnagyobb különbségű győzelmet a Fegyvernek aratta, de magabiztosan nyert a Túrkeve és a Tiszajenő is. A Jászalsószentgyörgy az Újszászt, a Jászárokszállás pedig a Besenyszögöt győzte le hazai környezetben. Ebben a körben a Jászboldogháza volt a szabadnapos.
A vármegye II harmadik fordulójában elmaradt a Kunhegyes és a Tiszaszőlős meccse, ám ettől függetlenül nem telt unalmasan a hétvége. A Jászárokszállás játékosai várhatóan az edzéseken nemcsak a labdákat kergetik majd a héten az edzéseken, hanem újrafestik a kapufát – fogalmazott viccesen Csikós Tamás edző arra utalva, hogy a mérkőzésen annyiszor eltalálták azt, hogy lekopott róla a festék. Csőke Bence, a Jászapáti trénere pedig kis túlzással csak azzal lehetett elégedett a Túrkeve elleni meccs után, hogy az összes labdát visszahozták, amit elvittek. Komolyra fordítva a szót, több magabiztos győzelem is született hétvégén, a már említett Túrkeve a Jászapátit, a Fegyvernek a Tiszagyendát, a Tiszajenő pedig a Kunszentmártont múlta felül viszonylag simán.
Vármegye II., 3. forduló
Jászárokszállás–Besenyszög 3–2 (2–0)
Jászárokszállás, 120 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák (Czuczor, 56.), Kovács T. (Görbe, 90.), Hornyák (Kresmarik, 56.), Kaszab, Varga L., Bóta (Forgó, 86.), Éliás, Penczner, Nagy F., Rédei (Major L., 82.).
Besenyszög: Bezzeg – Kálló (Patonai, 60.), Bodnár, Huri, Csabajda (Donkó, 87.), Tóth K. (Tóth J., a szünetben), SZEKERES T., CSAJBÓK G., BOLL, CSAJBÓK R.,Tálas. Edző: Kocsis Andor.
Gólszerzők: Hornyák (4.), Nagy F. (33.), Éliás (76.), ill. Boll (52.), Szekeres (67.).
Száz helyzet, száz kapufa, de a vége százszor szép.
Csikós Tamás: – Figyelem csapat! A heti edzésen nem csak a labdát kergetjük, hanem az ecsetet is. Olyan szorgalmasan találtuk el a kapufát, hogy szinte lepergett a festék róla. Most rajtunk a sor, hogy visszaadjuk neki a régi fényét. Gratulálok a csapatnak.
Kocsis Andor: – Az első félidőben nem jelentettük gondot a hazai kapura, a második játékrészben sikerült egyenlíteni. Kivédtünk egy tizenegyest, de az ellentámadásból gólt kaptunk. A hazaiak győzelme megérdemelt.
Tudósított: Kiss Jenő
Kunszentmárton–Tiszajenő 1–4 (1–1)
Kunszentmárton, 50 néző.
Vezette: Seletye Róbert.
Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R. (Bóbis, 80.), Polecsák, Cseh (Hegyi, 80.), Kállai K., Kiss G., Danku (Sári, 37.), Kardos Á, Bikki (Kardos M., 64.), Rácz R., Kelemen N. Edző: Szólik Róbert.
Tiszajenő: NYULI B. – Polgár, Hegyi, Kozák N. (Zsidai, 81.), TÓTH A. (Polgár, 84.), Hornyik, Radics, NYULI R., Jágri, Sáfrány, Kalmár J. (Nyuli, 78.). Edző: Márton Péter.
Gólszerzők: Polecsák (45.), ill. Tóth A. (28.,48.,53.,68.).
Viszonylag kevés helyzettel zajlott a mérkőzés. A szerencsés gólok megpecsételték a hazai csapat sorsát.
Szólik Róbert: – Sajnos az ellenfél számára szerencsés gólokat kaptunk, egyébként véleményem szerint ezen találatokat leszámítva közel két azonos csapat találkozott. Továbbra is a helyzetkihasználással vannak problémáink.
Márton Péter: – Hajtós mérkőzésen mindkét csapatnál több lehetőség volt, de mi tudtuk felül kerekedni. Gratulálok a hazai együttesnek.
Tudósított: Szólik Róbert
Tiszagyenda–Fegyvernek 0–5 (0–2)
Tiszagyenda, 100 néző.
Vezette: Nagy Alex.
Tiszagyenda: BIKKI – Molnár S., Hevesi Tóth, Cseh, Rézsó G., Csík, Rézsó Á., Ballók M. (Boros B., 58.), Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.
Fegyvernek: KORPÁS – Kállai D., BOHÁCS D. (Nagy D., 61.), Knipfel (Pápai, a szünetben), Szász, Szabó M. (Czakó, 83.), BOHÁCS M., RÉZSÓ ZS., KARIKÓ (Náhóczki, 75.), Domán (Ballók, 63.), MOLNÁR M. Edző: Bohács Tibor.
Gólszerzők: Szász (44.), Molnár M. (45.), Szabó M. (63.), Pápai (74.), Náhóczki (77.).
Szomszédvárak rangadóján a magabiztosan játszó Fegyvernek megérdemelten vitte el a három pontot.
Boros Benedek: – Szeretnék gratulálni Fegyverneknek, teljesen megérdemelt a győzelmük. Ami minket illet, az eredmény teljesen tükrözi az elmúlt két hét munkáját.
Bohács Tibor: – Nagyon nehéz a Tiszagyendától pontokat elvinni, ez most nekünk sikerült. Örülünk, hogy az öltözőben hangzottak a fejekben maradtak és a srácok kivitték a pályára. Gratulálok az egész csapatnak, ez egy szép győzelem volt. További sok sikert tiszagyendai barátainknak.
Tudósított: Tasi Krisztina
Nem unatkoztak a hétvégén a vármegye II. csapataiFotók: Pesti József
Túrkeve–Jászapáti 4–0 (1–0)
Túrkeve, 100 néző.
Vezette: Arany László.
Túrkeve: GULYÁS G. – SZEMES, Gonda, Patkós, Balogh Z., Suszter (Szórát, 86.), SZŐKE, Nagy S. (Molnár V.,77.), Pabar (VÉKONY, 64.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.
Jászapáti: Nagypál – Béres, Borbás, Illés, Menyhárt, Rácz, Kiss G. (Balog N., 60.), Donkó, Varga P. (Varga M., 58.), Somodi, Serfőző. Edző: Csőke Bence.
Gólszerzők: Szemes (44.), Suszter (48.), Nagy S. (73.), Szórát (90+2.).
Kiállítva: Balogh Z. (69.).
A hazaiak megfelelő mentalitással vágtak bele a mérkőzésbe, így teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is.
Suszter Ferenc: – Gratulálok a csapatom teljesítményéhez, hiszen emberhátrányban is mi rúgtuk a gólokat, így elégedett lehetek.
Csőke Bence: – Úgy nézett ki a mérkőzésünk, ahogy az egész hetünk. Nem a Túrkeve nyert, hanem a Jászapáti vesztett, de pozitívum, a nyolc labda, amiket vittünk azt mind hazahoztuk.
Tudósított: Suszter Ferenc
Jászalsószentgyörgy–Újszász 3–1 (2–1)
Jászalsószentgyörgy, 150 néző.
Vezette: Nagy Zoltán.
Jászalsószentgyörgy: Tóth Cs. – Varga I., Thallmayer (Bathó 58.), Kobela, Kónya, TÚRÓCZI, Kanalas Zs., Kovács A. (Széles, a szünetben), Tóth G., Patai (Forgó, a szünetben), Darók (Szabó Z., 81.). Edző: Gazsi István.
Újszász: Gera – Kaló (Kanalas, 58.), CSOBAI L, Rézsó (Csobai A., 82.), Kaló, Fodor (Mihók, 22.), VIRÁG A., SZŰCS D., Almási (Balogh Á., 88.), Mondok, Fekete T.. Edző: Szűcs József.
Gólszerzők: Kanalas (7., 90+4.), Thallmayer (41.), ill. Csobai L. (31.).
Végig szakadó esőben, mélytalajú pályán a hazai csapat kiszenvedte a győzelmet.
Gazsi István: – Megmutattuk, hogy nagyon rossz játékkal hogyan lehet három pontot szerezni.
Szűcs József: – Úgy érzem, hogy kezdünk egy csapat lenni. A dobogót kitűző Jászalsószentgyörgy ellen egy pontra rászolgáltunk volna.
Tudósított: Gazsi István
Kunhegyes–Tiszaszőlős 3–0 (elmaradt)
