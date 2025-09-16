szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A labdák megmaradtak, a festék viszont lekopott: mozgalmasan telt a hétvége vármegye II.-ben – galériával

Címkék#eredmények#Vármegye II#labdarúgás

Három csapat sem lépett pályára hétvégén. A vármegye II. harmadik fordulójában ugyanis elmaradt Kunhegyes és a Tiszaszőlős mérkőzése, miután utóbbi lemondta a találkozót. A legnagyobb különbségű győzelmet a Fegyvernek aratta, de magabiztosan nyert a Túrkeve és a Tiszajenő is. A Jászalsószentgyörgy az Újszászt, a Jászárokszállás pedig a Besenyszögöt győzte le hazai környezetben. Ebben a körben a Jászboldogháza volt a szabadnapos.

Szoljon.hu

A vármegye II harmadik fordulójában elmaradt a Kunhegyes és a Tiszaszőlős meccse, ám ettől függetlenül nem telt unalmasan a hétvége. A Jászárokszállás játékosai várhatóan az edzéseken nemcsak a labdákat kergetik majd a héten az edzéseken, hanem újrafestik a kapufát – fogalmazott viccesen Csikós Tamás edző arra utalva, hogy a mérkőzésen annyiszor eltalálták azt, hogy lekopott róla a festék.  Csőke Bence, a Jászapáti trénere pedig kis túlzással csak azzal lehetett elégedett a Túrkeve elleni meccs után, hogy az összes labdát visszahozták, amit elvittek. Komolyra fordítva a szót, több magabiztos győzelem is született hétvégén, a már említett Túrkeve a Jászapátit, a Fegyvernek a Tiszagyendát, a Tiszajenő pedig a Kunszentmártont múlta felül viszonylag simán.

vármegye II, labdarúgás, Tiszagyenda, Fegyvernek
A hazaiak kapuja előtt zajlottak főleg az események a Tiszagyenda–Fegyvernek találkozó a vármegye II. harmadik fordulójában
Fotó: Pesti József


Vármegye II., 3. forduló

Jászárokszállás–Besenyszög 3–2 (2–0)

Jászárokszállás, 120 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák (Czuczor, 56.), Kovács T. (Görbe, 90.), Hornyák  (Kresmarik, 56.), Kaszab, Varga L., Bóta (Forgó, 86.), Éliás, Penczner, Nagy F., Rédei (Major L., 82.).

Besenyszög: Bezzeg – Kálló (Patonai, 60.), Bodnár, Huri, Csabajda (Donkó, 87.), Tóth K. (Tóth J., a szünetben), SZEKERES T., CSAJBÓK G., BOLL, CSAJBÓK R.,Tálas. Edző: Kocsis Andor.

Gólszerzők: Hornyák (4.), Nagy F. (33.), Éliás (76.), ill. Boll (52.), Szekeres (67.).

Száz helyzet, száz kapufa, de a vége százszor szép.

Csikós Tamás: – Figyelem csapat! A heti edzésen nem csak a labdát kergetjük, hanem az ecsetet is. Olyan szorgalmasan találtuk el a kapufát, hogy szinte lepergett a festék róla. Most rajtunk a sor, hogy visszaadjuk neki a régi fényét. Gratulálok a csapatnak.

Kocsis Andor: – Az első félidőben nem jelentettük gondot a hazai kapura, a második játékrészben sikerült egyenlíteni. Kivédtünk egy tizenegyest, de az ellentámadásból gólt kaptunk. A hazaiak győzelme megérdemelt.

Tudósított: Kiss Jenő

Kunszentmárton–Tiszajenő 1–4 (1–1)

Kunszentmárton, 50 néző.

Vezette: Seletye Róbert.

Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R. (Bóbis, 80.), Polecsák, Cseh (Hegyi, 80.), Kállai K., Kiss G., Danku (Sári, 37.), Kardos Á, Bikki (Kardos M., 64.), Rácz R., Kelemen N. Edző: Szólik Róbert.

Tiszajenő: NYULI B. – Polgár, Hegyi, Kozák N. (Zsidai, 81.), TÓTH A. (Polgár, 84.), Hornyik, Radics, NYULI R., Jágri, Sáfrány, Kalmár J. (Nyuli, 78.). Edző: Márton Péter.

Gólszerzők: Polecsák (45.), ill. Tóth A. (28.,48.,53.,68.).

Viszonylag kevés helyzettel zajlott a mérkőzés. A szerencsés gólok megpecsételték a hazai csapat sorsát.

Szólik Róbert: – Sajnos az ellenfél számára szerencsés gólokat kaptunk, egyébként véleményem szerint ezen találatokat leszámítva közel két azonos csapat találkozott. Továbbra is a helyzetkihasználással vannak problémáink.

Márton Péter: – Hajtós mérkőzésen mindkét csapatnál több lehetőség volt, de mi tudtuk felül kerekedni. Gratulálok a hazai együttesnek.

Tudósított: Szólik Róbert

Tiszagyenda–Fegyvernek 0–5 (0–2)

Tiszagyenda, 100 néző.

Vezette: Nagy Alex.

Tiszagyenda: BIKKI – Molnár S., Hevesi Tóth, Cseh, Rézsó G., Csík, Rézsó Á., Ballók M. (Boros B., 58.), Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.

Fegyvernek: KORPÁS – Kállai D., BOHÁCS D. (Nagy D., 61.), Knipfel (Pápai, a szünetben), Szász, Szabó M. (Czakó, 83.), BOHÁCS M., RÉZSÓ ZS., KARIKÓ (Náhóczki, 75.), Domán (Ballók, 63.), MOLNÁR M. Edző: Bohács Tibor.

Gólszerzők: Szász (44.), Molnár M. (45.), Szabó M. (63.), Pápai (74.), Náhóczki (77.).

Szomszédvárak rangadóján a magabiztosan játszó Fegyvernek megérdemelten vitte el a három pontot.

Boros Benedek: – Szeretnék gratulálni Fegyverneknek, teljesen megérdemelt a győzelmük. Ami minket illet, az eredmény teljesen tükrözi az elmúlt két hét munkáját.

Bohács Tibor: – Nagyon nehéz a Tiszagyendától pontokat elvinni, ez most nekünk sikerült. Örülünk, hogy az öltözőben hangzottak a fejekben maradtak és a srácok kivitték a pályára. Gratulálok az egész csapatnak, ez egy szép győzelem volt. További sok sikert tiszagyendai barátainknak.

Tudósított: Tasi Krisztina

Nem unatkoztak a hétvégén a vármegye II. csapatai

Fotók: Pesti József

Túrkeve–Jászapáti 4–0 (1–0)

Túrkeve, 100 néző.

Vezette: Arany László.

Túrkeve: GULYÁS G. – SZEMES, Gonda, Patkós, Balogh Z., Suszter (Szórát, 86.), SZŐKE, Nagy S. (Molnár V.,77.), Pabar (VÉKONY, 64.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Jászapáti: Nagypál – Béres, Borbás, Illés, Menyhárt, Rácz, Kiss G. (Balog N., 60.), Donkó, Varga P. (Varga M., 58.), Somodi, Serfőző. Edző: Csőke Bence.

Gólszerzők: Szemes (44.), Suszter (48.), Nagy S. (73.), Szórát (90+2.).

Kiállítva: Balogh Z. (69.).

A hazaiak megfelelő mentalitással vágtak bele a mérkőzésbe, így teljesen megérdemelten nyertek ilyen arányban is.

Suszter Ferenc: – Gratulálok a csapatom teljesítményéhez, hiszen emberhátrányban is mi rúgtuk a gólokat, így elégedett lehetek.

Csőke Bence: – Úgy nézett ki a mérkőzésünk, ahogy az egész hetünk. Nem a Túrkeve nyert, hanem a Jászapáti vesztett, de pozitívum, a nyolc labda, amiket vittünk azt mind hazahoztuk.

Tudósított: Suszter Ferenc

Jászalsószentgyörgy–Újszász 3–1 (2–1)

Jászalsószentgyörgy, 150 néző.

Vezette: Nagy Zoltán.

Jászalsószentgyörgy: Tóth Cs. – Varga I., Thallmayer (Bathó 58.), Kobela, Kónya, TÚRÓCZI, Kanalas Zs., Kovács A. (Széles, a szünetben), Tóth G., Patai (Forgó, a szünetben), Darók (Szabó Z., 81.). Edző: Gazsi István.

Újszász: Gera – Kaló (Kanalas, 58.), CSOBAI L, Rézsó (Csobai A., 82.), Kaló, Fodor (Mihók, 22.), VIRÁG A., SZŰCS D., Almási (Balogh Á., 88.), Mondok, Fekete T.. Edző: Szűcs József.

Gólszerzők: Kanalas (7., 90+4.), Thallmayer (41.), ill. Csobai L. (31.).

Végig szakadó esőben, mélytalajú pályán a hazai csapat kiszenvedte a győzelmet.

Gazsi István: – Megmutattuk, hogy nagyon rossz játékkal hogyan lehet három pontot szerezni.

Szűcs József: – Úgy érzem, hogy kezdünk egy csapat lenni. A dobogót kitűző Jászalsószentgyörgy ellen egy pontra rászolgáltunk volna.

Tudósított: Gazsi István

Kunhegyes–Tiszaszőlős 3–0 (elmaradt)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu