A labdák megmaradtak, a festék viszont lekopott: mozgalmasan telt a hétvége vármegye II.-ben – galériával

A vármegye II harmadik fordulójában elmaradt a Kunhegyes és a Tiszaszőlős meccse, ám ettől függetlenül nem telt unalmasan a hétvége. A Jászárokszállás játékosai várhatóan az edzéseken nemcsak a labdákat kergetik majd a héten az edzéseken, hanem újrafestik a kapufát – fogalmazott viccesen Csikós Tamás edző arra utalva, hogy a mérkőzésen annyiszor eltalálták azt, hogy lekopott róla a festék. Csőke Bence, a Jászapáti trénere pedig kis túlzással csak azzal lehetett elégedett a Túrkeve elleni meccs után, hogy az összes labdát visszahozták, amit elvittek. Komolyra fordítva a szót, több magabiztos győzelem is született hétvégén, a már említett Túrkeve a Jászapátit, a Fegyvernek a Tiszagyendát, a Tiszajenő pedig a Kunszentmártont múlta felül viszonylag simán.

A hazaiak kapuja előtt zajlottak főleg az események a Tiszagyenda–Fegyvernek találkozó a vármegye II. harmadik fordulójában

Fotó: Pesti József



Vármegye II., 3. forduló

Jászárokszállás–Besenyszög 3–2 (2–0)

Jászárokszállás, 120 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák (Czuczor, 56.), Kovács T. (Görbe, 90.), Hornyák (Kresmarik, 56.), Kaszab, Varga L., Bóta (Forgó, 86.), Éliás, Penczner, Nagy F., Rédei (Major L., 82.).

Besenyszög: Bezzeg – Kálló (Patonai, 60.), Bodnár, Huri, Csabajda (Donkó, 87.), Tóth K. (Tóth J., a szünetben), SZEKERES T., CSAJBÓK G., BOLL, CSAJBÓK R.,Tálas. Edző: Kocsis Andor.

Gólszerzők: Hornyák (4.), Nagy F. (33.), Éliás (76.), ill. Boll (52.), Szekeres (67.).

Száz helyzet, száz kapufa, de a vége százszor szép.

Csikós Tamás: – Figyelem csapat! A heti edzésen nem csak a labdát kergetjük, hanem az ecsetet is. Olyan szorgalmasan találtuk el a kapufát, hogy szinte lepergett a festék róla. Most rajtunk a sor, hogy visszaadjuk neki a régi fényét. Gratulálok a csapatnak.

Kocsis Andor: – Az első félidőben nem jelentettük gondot a hazai kapura, a második játékrészben sikerült egyenlíteni. Kivédtünk egy tizenegyest, de az ellentámadásból gólt kaptunk. A hazaiak győzelme megérdemelt.

Tudósított: Kiss Jenő

Kunszentmárton–Tiszajenő 1–4 (1–1)

Kunszentmárton, 50 néző.

Vezette: Seletye Róbert.

Kunszentmárton: Gömöri – Tóth R. (Bóbis, 80.), Polecsák, Cseh (Hegyi, 80.), Kállai K., Kiss G., Danku (Sári, 37.), Kardos Á, Bikki (Kardos M., 64.), Rácz R., Kelemen N. Edző: Szólik Róbert.