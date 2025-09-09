1 órája
Vármegye II.: gól nélküli döntetlennel kezdett a Jászapáti, nyolcat lőtt a Jászalsószentgyörgy – galériával
Nem unatkoztak hétvégén a csapatok. A vármegye II. második fordulójában, a Jászalsószentgyörgy nyolc góllal verte a Jászboldogházát, Kanalas Zsolt pedig négy találatot vállalt ebből. A Tiszagyenda ötöt, a Jászárokszállás négyet rúgott idegenben. A Jászapáti gól nélküli döntetlennel indított a másodosztályban a Kunszentmártonnal szemben, a Fegyvernek a második félidőben fordította meg a mérkőzést a Túrkeve ellen, az Újszász pedig minimális különbséggel múlta felül a Kunhegyest. Ezen a hétvégén a Tiszajenő volt a szabadnapos.
A Jászalsószentgyörgy nyolcat, a Tiszagyenda ötöt lőtt ellenfelének a vármegye II második fordulójában, de a Jászárokszállás is magabiztosan, négygólos különbséggel nyert. A szentgyörgyiek játékosa, Kanalas Zsolt mesternégyes szerzett, amellyel a hétvége egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta. Az első osztályból kiesett csapatok közül kettő, a Jászapáti és a Kunszentmárton egymással találkozott, ütközetük azonban nem hozott találatot.
Vármegye II., 2. forduló
Besenyszög–Tiszagyenda 1–5 (0–1)
Besenyszög, 30 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Besenyszög: BEZZEG – CSABAJDA (Donkó, 78.), NYESŐ, Tóth K. (Kozma, 66.), Huri, Bodnár, Szekeres, CSAJBÓK G., Gyenge, Csajbók R. (Kálló B., a szünetben), Tálas (Berki, a szünetben). Edző: Kocsis Andor.
Tiszagyenda: Bikki – MOLNÁR S., Hevesi Tóth (Rézsó L., 81.), Boros B., CSEH B., RÉZSÓ G. (Schiff, 81.), Csík, Rézsó Á. (Katona L., 66.), Sipos D., Ballók, Tasi. Edző: Boros Benedek.
Gólszerzők: Nyeső (89.), ill. Rézsó G. (22., 55.), Cseh B. (64. – tizenegyesből), Boros B. (71.), Schiff (88.).
A vezető gól birtokában magabiztosabban játszott a Tiszagyenda. Megérdemelten nyert, de nem volt ekkora különbség a két csapat között.
Kocsis Andor: – Gyenge színvonalú mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfél öt–egyre győzött, de ekkora különbség nem volt a két csapat között. Kettő–nullra vezetett az ellenfél, amikor egy véleményes tizenegyest kaptunk. Be is rúgták és onnantól kezdve nagyon kinyílt a csapat. Az utolsó percekben tudtunk szépíteni középkezdésből. A vendégek győzelme megérdemelt volt.
Boros Benedek: – Úgy gondolom ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, bár a játékon még mindig van mit csiszolni. Sok sikert a Besenyszögnek!
Tudósított: Kocsis Andor
Tiszaszőlős–Jászárokszállás 0–4 (0–3)
Tiszaszőlős, 100 néző.
Vezette: Kiss Attila.
Tiszaszőlős: Kalóz – Szabó Z., Hajnal, Rózsa, Csőke I. (Szabó Z., 38.), Czinege, Soltész, Nagy T. (Szilágyi, 52.), Győri, Ács (Tóbis, a szünetben), Pékó. Edző: Madarász Csaba.
Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T., HORNYÁK (Bobák, 64.), Kaszab, Varga L., Bóta (Major L., 64.), Éliás, PENCZNER, Nagy F., Rédei (Major Zs., a szünetben). Edző: Csikós Tamás.
Gólszerzők: Hornyák (7., 28.), Varga L. (41.), Major L. (71.).
Kiállítva: Győri (9.).
A Jászárokszállás diktálta a tempót, a hazai csapat igyekezett hozzá alkalmazkodni. Azonban kijött a mezőnyfölény és megérdemelten nyert a vendégcsapat.
Madarász Csaba: – Köszönöm a csapatnak a második félidőben nyújtott teljesítményét, gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez!
Csikós Tamás: – A mérkőzés elején történtek kissé megzavartak minket, kapkodás jellemezte a csapat játékát. Utána azonban sikerült helyre tenni a fejeket, és rengeteg helyzetet alakítottunk ki. A hazaiak kapusa, barátunk, Kalóz Imi többször is nagy bravúrral hárított. Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Egy héten belül három győztes mérkőzést játszottunk, mindezt kapott gól nélkül. Gratulálok minden nagypályás csapatunknak is, hogy sikerrel zárták a hétvégét!
Tudósított: Madarász Csaba
Újszász–Kunhegyes 2–1 (1–0)
Újszász, 70 néző.
Vezette: Huszár József.
Újszász: Kökény – Kaló G. (Csobai, 88.), CSOBAI L., Borbély (Rajka, 58.), KALÓ L., BÉKI, Virág A. (Almási, 74.), SZŰCS D., Kanalas M. (Rézsó, a szünetben), Mondok, Fekete T. (Balogh Á., 85.). Edző: Szűcs József.
Kunhegyes: Szabó F. – Fábián G., Burai Á., Tyukodi, Szabó D., Lukács D. (Vas, 61.), Fábián B., Kocsis T., Csörögi, Házi M., Házi D. (Burai B., 76.). Edző: Rózsa István.
Gólszerzők: Fekete T. (6.), Kaló L. (73.), ill. Tyukodi (47.).
Rossz talajú pályán, küzdelmes meccsen a helyzeteit jobban kihasználva a hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
Szűcs József: – A kupameccsből és a bajnokság első mérkőzéséből tanulva fegyelmezett játékkal megérdemelten nyertünk.
Rózsa István: – Borzasztó gyengén játszottunk és a hazaiak lelkesedése felülmúlt minket.
Tudósított: Szűcs József
Jászapáti–Kunszentmárton 0–0
Jászapáti, 50 néző.
Vezette: Skultéti Csaba.
Jászapáti: NAGYPÁL – Béres (Varga M., 84.), Szabari, Menyhárt, Kiss G. (Illés G., 64.), BORBÁS, Balog N. (Rácz B., a szünetben), Donkó, Varga P. (Serfőző, a szünetben), Illés L., SOMODI. Edző: Csőke Bence.
Kunszentmárton: GÖMÖRI – TÓTH R., Polecsák, Bóbits (Cseh L., 64.), Szelindi, Kállai K., Kiss G., DANKU, Kardos, Rácz R., Mód. Edző: Szólik Róbert.
Két csalódott csapat mérkőzését láthatták a nézők. A hazaiak minden mutatóban felülmúlták a vendégeket, de mégis döntetlen lett a végeredmény.
Jászapáti–KUTE, vármegye II.Fotók: Pesti József
Csőke Bence: – Beigazolódott az, amitől a meccs előtt tartottam, az a fránya idény eleji forma. A kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, így gól nélküli döntetlen született. Viszont az, hogy a vendégcsapat lap nélkül úszta meg a mérkőzést, az kész röhej.
Szólik Róbert: – Főként mezőnyben folyt a játék, viszonylag kevés helyzet alakult ki. Véleményem szerint a mérkőzésen mindkét csapat számára igazságos döntetlen született.
Tudósított: Budai István
Fegyvernek–Túrkeve 2–1 (0–1)
Fegyvernek, 180 néző.
Vezette: Túró Kálmán.
Fegyvernek: KORPÁS – Knipfel, Stalmájer (BALLÓK, a szünetben), Szabó M., Kállai D. (MÁRTON P., a szünetben), Bohács, Náhóczki (Nagy D., a szünetben), Karikó, Szász, RÉZSÓ ZS., Molnár M. Edző: Bohács Tibor.
Túrkeve: Gulyás G. – Szemes, Nagy S. (Szőke K., 73.), Balogh Z., Suszter, Szőke R., Molnár T., Lázár M. (Szórát, 80.), Lisznyai, Bodó (Pabar, 73.), Gonda, (Molnár V., 67.). Edző: Suszter Ferenc.
Gólszerzők: Molnár M. (46.), Ballók (67.), ill. Szemes (31.).
Az első félidőben a Túrkeve eldönthette volna a meccset, a hazaiakon sokszor a szerencse segített. A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, egyéni villanások döntöttek.
Bohács Tibor: – Jó erőkből álló Túrkevét vártunk, meg is kaptuk. Örülhettünk, hogy csak null–egy volt az első félidő. A szünetben egy kicsit hangosabb volt az öltöző a szokásosnál. Jó mentalitással jöttünk ki a második félidőre, így sikerült megszerezni a három pontot.
Suszter Ferenc: – Rangadóhoz méltóan felkészültünk, de sajnos az első félidőben nem döntöttük el a mérkőzést. A második játékrészben pedig saját magunkat vertük meg.
Tudósított: Bohács Tibor
Jászalsószentgyörgy–Jászboldogháza 8–0 (3–0)
Jászalsószentgyörgy, 250 néző.
Vezette: Nagy Péter.
Jászalsószentgyörgy: Tóth Cs. – Varga I. (Széles, 65.), Kobela, Kónya, Bathó, Túróczi, KANALAS, Kovács A. (Thallmayer, 60.), SZABÓ Z. (Fogler, 69.), Tóth G. (Peták, 75.), Patai (Füleki, 60.). Edző: Gazsi István.
Jászboldogháza: Pádár – Gömöri, Káposztás, Nagy P., Tóth E. (Eszes, 57.), Gulyás G. (Koncz, 55.), Bodor, Kerekes (Dékány, 82.), Tóth M. (Józsa, 65.), Kóré, Nagy N. (Tóth B., 76.). Edző: Bodor Máté.
Gólszerzők: Kanalas (4., 42., 76., 88.), Patai (28., 59.), Túróczi (48.), Füleki (65.).
A hazai csapat gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és végig jól játszva, magabiztos győzelmet aratott a kapura semmi veszélyt nem jelentő Jászboldogháza ellen.
Gazsi István: – Sportszerű mérkőzésen a helyzetek alapján győzelmünk akár két számjegyű is lehetett volna.
Bodor Máté: – Érthetetlen, teljesen feltartott kézzel léptünk pályára.
Tudósított: Gazsi István
