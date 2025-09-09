Vármegye II.: gól nélküli döntetlennel kezdett a Jászapáti, nyolcat lőtt a Jászalsószentgyörgy – galériával

A Jászalsószentgyörgy nyolcat, a Tiszagyenda ötöt lőtt ellenfelének a vármegye II második fordulójában, de a Jászárokszállás is magabiztosan, négygólos különbséggel nyert. A szentgyörgyiek játékosa, Kanalas Zsolt mesternégyes szerzett, amellyel a hétvége egyik legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta. Az első osztályból kiesett csapatok közül kettő, a Jászapáti és a Kunszentmárton egymással találkozott, ütközetük azonban nem hozott találatot.

Nem született gól a Jászapáti és a Kunszentmárton találkozóján, a vármegye II. második fordulójában

Fotó: Pesti József



Vármegye II., 2. forduló

Besenyszög–Tiszagyenda 1–5 (0–1)

Besenyszög, 30 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Besenyszög: BEZZEG – CSABAJDA (Donkó, 78.), NYESŐ, Tóth K. (Kozma, 66.), Huri, Bodnár, Szekeres, CSAJBÓK G., Gyenge, Csajbók R. (Kálló B., a szünetben), Tálas (Berki, a szünetben). Edző: Kocsis Andor.

Tiszagyenda: Bikki – MOLNÁR S., Hevesi Tóth (Rézsó L., 81.), Boros B., CSEH B., RÉZSÓ G. (Schiff, 81.), Csík, Rézsó Á. (Katona L., 66.), Sipos D., Ballók, Tasi. Edző: Boros Benedek.

Gólszerzők: Nyeső (89.), ill. Rézsó G. (22., 55.), Cseh B. (64. – tizenegyesből), Boros B. (71.), Schiff (88.).

A vezető gól birtokában magabiztosabban játszott a Tiszagyenda. Megérdemelten nyert, de nem volt ekkora különbség a két csapat között.

Kocsis Andor: – Gyenge színvonalú mérkőzésen vagyunk túl. Az ellenfél öt–egyre győzött, de ekkora különbség nem volt a két csapat között. Kettő–nullra vezetett az ellenfél, amikor egy véleményes tizenegyest kaptunk. Be is rúgták és onnantól kezdve nagyon kinyílt a csapat. Az utolsó percekben tudtunk szépíteni középkezdésből. A vendégek győzelme megérdemelt volt.

Boros Benedek: – Úgy gondolom ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, bár a játékon még mindig van mit csiszolni. Sok sikert a Besenyszögnek!

Tudósított: Kocsis Andor

Tiszaszőlős–Jászárokszállás 0–4 (0–3)

Tiszaszőlős, 100 néző.

Vezette: Kiss Attila.

Tiszaszőlős: Kalóz – Szabó Z., Hajnal, Rózsa, Csőke I. (Szabó Z., 38.), Czinege, Soltész, Nagy T. (Szilágyi, 52.), Győri, Ács (Tóbis, a szünetben), Pékó. Edző: Madarász Csaba.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T., HORNYÁK (Bobák, 64.), Kaszab, Varga L., Bóta (Major L., 64.), Éliás, PENCZNER, Nagy F., Rédei (Major Zs., a szünetben). Edző: Csikós Tamás.