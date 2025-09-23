Vármegye II.: először szerzett pontot a Szőlős, továbbra is tart a Besenyszög vesszőfutása – galériával

A Tiszaszőlős megszerezte első pontját, a Fegyvernek pedig először kapott ki, míg a vármegye I.-ből kiesett Jászapáti először nyert hétvégén a vármegye II negyedik fordulójában.

Házi Márk (labdával) szerezte meg a Kunhegyes első gólját a Besenyszög ellen a vármegye II. negyedik fordulójában

Fotó: Kiss János

Vármegye II., 4. forduló

Tiszajenő–Túrkeve 1–4 (0–3)

Tiszajenő, 50 néző.

Vezette: Huszár József.

Tiszajenő: Nagy I. – Polgár (Kalmár J., 55.), Hegyi, Hornyik, Tóth A., Jágri (Nyuli V., 61.), Nyuli R., Lakatos P., Radics, Sáfrány (Nyuli B., 64.), Kozák (Puskás, 69.). Edző: Márton Péter.

Túrkeve: GULYÁS G. – Vékony (Molnár T., 64.) SZEMES, GONDA, Patkós, Suszter (Molnár V., 69.), Szőke, NAGY S. (Szórát, 80.), Lázár (Pabar, 50.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Gólszerzők: Kalmár J. (90. – tizenegyesből), ill. Nagy S. (13.), Bodó (19.), Suszter (34.,47.).

A hazai csapat az első félidőben nagy rossz felfogásban futballozott, különböző okok miatt elég sok egyéni hibát vétett, ez alapján a vendéggyőzelem megérdemelt.

Márton Péter: – Az első félidei játékunk nem volt méltó a megyei másodosztály színvonalához, de volt tőlünk gyengébb is. További sok sikert a vendégcsapatnak!

Suszter Ferenc: – Amiért elutaztunk, azt sikerült magabiztosan megvalósítani, így nyugodtan készülhetünk a szerdai kupamérkőzésre.

Tudósított: Polgár Lajos

Fegyvernek–Jászárokszállás 0–4 (0–1)

Fegyvernek 150 néző.

Vezette: Nagy Martin.

Fegyvernek: Korpás – Márton P., Kállai D. (Molnár Zs., 59.), Bohács D., Szász, Szabó M., Rézsó, Domán, Pápai (Kocsis Sz., 81.), Molnár M. (Nagy D., 81.), Nagy D. B. (Kocsis D., 84.). Edző: Bohács Tibor.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 73.), Hornyák (Forgó, 65.), Kaszab, Varga L., Bóta (Major L., 73.), Éliás (Bobák, 81.), Penczner, Nagy F., Rédei (Ivony, 81.). Edző: Csikós Tamás.

Gólszerzők: Rédei (15.), Penczner (54.), Forgó (76.), Varga L. (78.).

Ennyivel jobb volt a Jászárokszállás.

Bohács Tibor: – Kiváló játékvezetői hármast kapott a mérkőzés. Kaotikus héten vagyunk túl, a meccsbe hét hiányzóval mentünk bele. Sajnos nem tudtunk méltó ellenfelei lenni a Jászárokszállásnak, de ezek is mi vagyunk, majd kezeljük a helyzetet.