3 órája
Vármegye II.: először szerzett pontot a Szőlős, továbbra is tart a Besenyszög vesszőfutása – galériával
Egyedül a Jászapáti tudott nyerni hazai pályán. Csőke Bence együttese hátrányból állt fel a Tiszagyenda ellen a vármegye II. negyedik fordulójában, ráadásul ez volt a csapat első sikere. A Tiszaszőlős az Újszász ellen szerezte meg első pontját az idei szezonban, míg a Fegyvernek először kapott ki. A Túrkeve a Tiszajenőt győzte le, a Kunhegyes pedig a Besenyszögöt, amely immár az egyedüli olyan csapat, amely még nem szerzett pontot. A Jászboldogháza némi meglepetésre a Kunszentmártonnal játszott döntetlent, a Jászalsószentgyörgy pedig szabadnapos volt ezen a hétvégén.
A Tiszaszőlős megszerezte első pontját, a Fegyvernek pedig először kapott ki, míg a vármegye I.-ből kiesett Jászapáti először nyert hétvégén a vármegye II negyedik fordulójában.
Vármegye II., 4. forduló
Tiszajenő–Túrkeve 1–4 (0–3)
Tiszajenő, 50 néző.
Vezette: Huszár József.
Tiszajenő: Nagy I. – Polgár (Kalmár J., 55.), Hegyi, Hornyik, Tóth A., Jágri (Nyuli V., 61.), Nyuli R., Lakatos P., Radics, Sáfrány (Nyuli B., 64.), Kozák (Puskás, 69.). Edző: Márton Péter.
Túrkeve: GULYÁS G. – Vékony (Molnár T., 64.) SZEMES, GONDA, Patkós, Suszter (Molnár V., 69.), Szőke, NAGY S. (Szórát, 80.), Lázár (Pabar, 50.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.
Gólszerzők: Kalmár J. (90. – tizenegyesből), ill. Nagy S. (13.), Bodó (19.), Suszter (34.,47.).
A hazai csapat az első félidőben nagy rossz felfogásban futballozott, különböző okok miatt elég sok egyéni hibát vétett, ez alapján a vendéggyőzelem megérdemelt.
Márton Péter: – Az első félidei játékunk nem volt méltó a megyei másodosztály színvonalához, de volt tőlünk gyengébb is. További sok sikert a vendégcsapatnak!
Suszter Ferenc: – Amiért elutaztunk, azt sikerült magabiztosan megvalósítani, így nyugodtan készülhetünk a szerdai kupamérkőzésre.
Tudósított: Polgár Lajos
Fegyvernek–Jászárokszállás 0–4 (0–1)
Fegyvernek 150 néző.
Vezette: Nagy Martin.
Fegyvernek: Korpás – Márton P., Kállai D. (Molnár Zs., 59.), Bohács D., Szász, Szabó M., Rézsó, Domán, Pápai (Kocsis Sz., 81.), Molnár M. (Nagy D., 81.), Nagy D. B. (Kocsis D., 84.). Edző: Bohács Tibor.
Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 73.), Hornyák (Forgó, 65.), Kaszab, Varga L., Bóta (Major L., 73.), Éliás (Bobák, 81.), Penczner, Nagy F., Rédei (Ivony, 81.). Edző: Csikós Tamás.
Gólszerzők: Rédei (15.), Penczner (54.), Forgó (76.), Varga L. (78.).
Ennyivel jobb volt a Jászárokszállás.
Bohács Tibor: – Kiváló játékvezetői hármast kapott a mérkőzés. Kaotikus héten vagyunk túl, a meccsbe hét hiányzóval mentünk bele. Sajnos nem tudtunk méltó ellenfelei lenni a Jászárokszállásnak, de ezek is mi vagyunk, majd kezeljük a helyzetet.
Csikós Tamás: – Bízom benne, hogy ezzel a nagyszerű győzelemmel méltóképpen ünnepeltük labdarúgó-szakosztályunk vezetője, Kovács Tamás szerettei születésnapját. A győzelemért megküzdöttünk, az ünneplést pedig mindannyian kiérdemeltük. Csapatunk 12. játékosai, a szurkolóink szintén minden gratulációt megérdemelnek – idegenben is hazai hangulatot teremtettek számunkra. Bízom benne, hogy László, Zsombor és Áron napját is sikerült csodássá tenni. Köszönjük a szurkolást!
Tudósított: Bohács Tibor
Besenyszög–Kunhegyes 1–3 (1–1)
Besenyszög, 40 néző.
Vezette: Arany László.
Besenyszög: Bezzeg – Kálló B. (Nyeső, 58.), Bodnár Sz., Huri, CSABAJDA, Tóth K. (Kozma, 64.), SZEKERES T., CSAJBÓK, Gyenge (Donkó, 69.), Vona (Héja, a szünetben), Tálas (Takács Á., 54.). Edző: Kocsis Andor.
Kunhegyes: Szabó F. (Papp J., 90.) – FÁBIÁN G., Burai (Szabó D., 69.), Kiss A. (Lukács, 60.), TYUKODI, Fábián B., (Lázók, 75.) Kocsis T., Maróti, Csörögi, HÁZI M., Házi D. Edző: Rózsa István.
Gólszerzők: Szekeres T. (37.), ill. Házi M. (33.), Tyukodi A. (51., 74.).
A hazai csapat az első félidőben megszerezte a vezetést, amire gyors válasz érkezett. A második játékrészben a Kunhegyes bezsebelte a három pontot.
Kocsis Andor: – Sajnos tovább tart a vesszőfutásunk, megint az ellenfél szerezte az első gólt, amire még tudtunk válaszolni az első félidőben. A második játékrészben viszont olyan védelmi hibákat vétettünk, melyek még ebben az osztályban sem megengedhetőek, így az ellenfél megérdemelten vitte el a három pontot. Remélem, rátalálunk a győztes útra!
Rózsa István: – Nem játszottunk túl jól, de megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, a lehetőségeinket kihasználva.
Tudósított: Kocsis Andor
Tiszaszőlős–Újszász 0–0
Tiszaszőlős, 100 néző.
Vezette: Borók József.
Tiszaszőlős: Kalóz I. – Varga Z., Kalóz Á., Nagy T., Hajnal, Soltész, Szilágyi, Szitai, Madarász, Ács, Pékó. Edző: Madarász Csaba.
Újszász: Gera – KALÓ G., Csobai L., BORBÉLY, Vincze M. (Szabó I., 85.), Kaló L., Mihók (Csobai A., 70.), Szűcs D., Kanalas, Almási, Fekete T. Edző: Szűcs József.
A lelkesen küzdő hazaiak feladták a leckét az Újszász csapatának, amely nem tudta feltörni a szorosan védekező Tiszaszőlős védelmét. Igazságos a döntetlen.
Madarász Csaba: – Nagyon szépen köszönöm a csapatomnak azt a teljesítményt, amit a pályán nyújtott. Nagyon nehéz hetek elé nézünk, de kitartunk és küzdünk végig. További sok sikert az Újszász csapatának!
Szűcs József: – Foghíjasan felállva, egy lelkes Tiszaszőlős ellen otthagytunk két pontot.
Tudósított: Madarász Csaba
Jászboldogháza–Kunszentmárton 1–1 (0–1)
Jászboldogháza, 50 néző.
Vezette: Gönczi Pál.
Jászboldogháza: Pádár L. – Káposztás, Kóré, TÓTH E., GULYÁS G. (Koncz, 71.), Kisnémeth (Józsa, 79.), Eszes, Bodor, Kerekes, TÓTH M., Nagy N. Edző: Bodor Máté.
Kunszentmárton: Bikki K. – TÓTH R., KARDOS Á., Polecsák, Sári (Bóbis, a szünetben), Szelindi, Kállai K. (Cseh L., 90+1), Rácz, Kelemen N. (Balogh Zs., 81.), Danku, Ritzl (Kardos M., 66.). Megbízott edző: Kálnai Milán.
Gólszerzők: Gulyás G. (62.), ill. Kardos Á. (2.).
Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született, egyenlő felek harcoltak.
Bodor Máté: – Sokféleképpen lehet nézni a mérkőzést, de igazságos a döntetlen.
Kálnai Milán: – A helyzetek alapján nem mi örülhetünk az egy pontnak. Sok sikert a hazai csapatnak!
Tudósított: Darók Viktor
Jászapáti–Tiszagyenda 4–2 (1–2)
Jászapáti, 80 néző.
Vezette: Czékus Sándor.
Jászapáti: NAGYPÁL – Béres (Serfőző, a szünetben), SZABARI, MENYHÁRT (Tajti, 67.), RÁCZ B., KISS G., Illés L. (Urbán, a szünetben), Balog N. (Szabados, a szünetben), DONKÓ Á., Varga P. (Somogyi, 84.), SOMODI. Edző: Csőke Bence.
Tiszagyenda: Bikki I. – Molnár S., Hevesi Tóth, Boros B. (Ballók M., 69.), Cseh, Rézsó G., Csík (Rézsó L., 76.), Rézsó Á., Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.
Gólszerzők: Rácz B. (34., 61.), Menyhárt (55., 57.), ill. Rézsó G. (30.), Cseh B. (45.).
Az első félidő első negyedórája tapogatózó játékkal telt el. A hazaiak bődületes kapufájára a vendégek góllal válaszoltak. Az első játékrész lefújása előtt megszerezte második gólját a Tiszagyenda. A szünetben a hazaiak hármat cseréltek, ennek köszönhetően feljavult a játékuk és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.
Csőke Bence: – Jókor sikerült kikecmeregni a gödörből, pont a jászsági rangadó előtt. Körülbelül így néz ki, ha kihasználjuk a helyzeteinket. További sok sikert kívánok a Tiszagyendának!
Boros Benedek: – Úgy gondolom, az első félidő elején akár a meccset is eldönthettük volna, de a második játékrészben nyújtott teljesítményünk alapján teljesen megérdemelten nyert a hazai csapat. Sok sikert kívánok az Apátinak!
Tudósított: Budai István
