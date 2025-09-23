szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vármegye II.: először szerzett pontot a Szőlős, továbbra is tart a Besenyszög vesszőfutása – galériával

Címkék#eredmények#vármegye II.#labdarúgás

Egyedül a Jászapáti tudott nyerni hazai pályán. Csőke Bence együttese hátrányból állt fel a Tiszagyenda ellen a vármegye II. negyedik fordulójában, ráadásul ez volt a csapat első sikere. A Tiszaszőlős az Újszász ellen szerezte meg első pontját az idei szezonban, míg a Fegyvernek először kapott ki. A Túrkeve a Tiszajenőt győzte le, a Kunhegyes pedig a Besenyszögöt, amely immár az egyedüli olyan csapat, amely még nem szerzett pontot. A Jászboldogháza némi meglepetésre a Kunszentmártonnal játszott döntetlent, a Jászalsószentgyörgy pedig szabadnapos volt ezen a hétvégén.

Szoljon.hu

A Tiszaszőlős megszerezte első pontját, a Fegyvernek pedig először kapott ki, míg a vármegye I.-ből kiesett Jászapáti először nyert hétvégén a vármegye II negyedik fordulójában.

vármegye II., Házi Márk, Kunhegyes, Besenyszög
Házi Márk (labdával) szerezte meg a Kunhegyes első gólját a Besenyszög ellen a vármegye II. negyedik fordulójában
Fotó: Kiss János

Vármegye II., 4. forduló

Tiszajenő–Túrkeve 1–4 (0–3)

Tiszajenő, 50 néző.

Vezette: Huszár József.

Tiszajenő: Nagy I. – Polgár (Kalmár J., 55.), Hegyi, Hornyik, Tóth A., Jágri (Nyuli V., 61.), Nyuli R., Lakatos P., Radics, Sáfrány (Nyuli B., 64.), Kozák (Puskás, 69.). Edző: Márton Péter.

Túrkeve: GULYÁS G. – Vékony (Molnár T., 64.) SZEMES, GONDA, Patkós, Suszter (Molnár V., 69.), Szőke, NAGY S. (Szórát, 80.), Lázár (Pabar, 50.), Lisznyai, BODÓ. Edző: Suszter Ferenc.

Gólszerzők: Kalmár J. (90. – tizenegyesből), ill. Nagy S. (13.), Bodó (19.), Suszter (34.,47.).

A hazai csapat az első félidőben nagy rossz felfogásban futballozott, különböző okok miatt elég sok egyéni hibát vétett, ez alapján a vendéggyőzelem megérdemelt.

Márton Péter: – Az első félidei játékunk nem volt méltó a megyei másodosztály színvonalához, de volt tőlünk gyengébb is. További sok sikert a vendégcsapatnak!

Suszter Ferenc: – Amiért elutaztunk, azt sikerült magabiztosan megvalósítani, így nyugodtan készülhetünk a szerdai kupamérkőzésre.

Tudósított: Polgár Lajos

Fegyvernek–Jászárokszállás 0–4 (0–1)

Fegyvernek 150 néző.

Vezette: Nagy Martin.

Fegyvernek: Korpás – Márton P., Kállai D. (Molnár Zs., 59.), Bohács D., Szász, Szabó M., Rézsó, Domán, Pápai (Kocsis Sz., 81.), Molnár M. (Nagy D., 81.), Nagy D. B. (Kocsis D., 84.). Edző: Bohács Tibor.

Jászárokszállás: Rozmaring – Polyák, Kovács T. (Hopka, 73.), Hornyák (Forgó, 65.), Kaszab, Varga L., Bóta (Major L., 73.), Éliás (Bobák, 81.), Penczner, Nagy F., Rédei (Ivony, 81.). Edző: Csikós Tamás.

Gólszerzők: Rédei (15.), Penczner (54.), Forgó (76.), Varga L. (78.).

Ennyivel jobb volt a Jászárokszállás.

Bohács Tibor: – Kiváló játékvezetői hármast kapott a mérkőzés. Kaotikus héten vagyunk túl, a meccsbe hét hiányzóval mentünk bele. Sajnos nem tudtunk méltó ellenfelei lenni a Jászárokszállásnak, de ezek is mi vagyunk, majd kezeljük a helyzetet.

Csikós Tamás: – Bízom benne, hogy ezzel a nagyszerű győzelemmel méltóképpen ünnepeltük labdarúgó-szakosztályunk vezetője, Kovács Tamás szerettei születésnapját. A győzelemért megküzdöttünk, az ünneplést pedig mindannyian kiérdemeltük. Csapatunk 12. játékosai, a szurkolóink szintén minden gratulációt megérdemelnek – idegenben is hazai hangulatot teremtettek számunkra. Bízom benne, hogy László, Zsombor és Áron napját is sikerült csodássá tenni. Köszönjük a szurkolást!

Tudósított: Bohács Tibor

Besenyszög–Kunhegyes 1–3 (1–1)

Besenyszög, 40 néző.

Vezette: Arany László.

Besenyszög: Bezzeg – Kálló B. (Nyeső, 58.), Bodnár Sz., Huri, CSABAJDA, Tóth K. (Kozma, 64.), SZEKERES T., CSAJBÓK, Gyenge (Donkó, 69.), Vona (Héja, a szünetben), Tálas (Takács Á., 54.). Edző: Kocsis Andor.

Kunhegyes: Szabó F. (Papp J., 90.) – FÁBIÁN G., Burai (Szabó D., 69.), Kiss A. (Lukács, 60.), TYUKODI, Fábián B., (Lázók, 75.) Kocsis T., Maróti, Csörögi, HÁZI M., Házi D. Edző: Rózsa István.

Gólszerzők: Szekeres T. (37.), ill. Házi M. (33.), Tyukodi A. (51., 74.).

A hazai csapat az első félidőben megszerezte a vezetést, amire gyors válasz érkezett. A második játékrészben a Kunhegyes bezsebelte a három pontot.

Kocsis Andor: – Sajnos tovább tart a vesszőfutásunk, megint az ellenfél szerezte az első gólt, amire még tudtunk válaszolni az első félidőben. A második játékrészben viszont olyan védelmi hibákat vétettünk, melyek még ebben az osztályban sem megengedhetőek, így az ellenfél megérdemelten vitte el a három pontot. Remélem, rátalálunk a győztes útra!

Rózsa István: – Nem játszottunk túl jól, de megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, a lehetőségeinket kihasználva.

Tudósított: Kocsis Andor

Tiszaszőlős–Újszász 0–0 

Tiszaszőlős, 100 néző.

Vezette: Borók József.

Tiszaszőlős: Kalóz I. – Varga Z., Kalóz Á., Nagy T., Hajnal, Soltész, Szilágyi, Szitai, Madarász, Ács, Pékó. Edző: Madarász Csaba.

Újszász: Gera – KALÓ G., Csobai L., BORBÉLY, Vincze M. (Szabó I., 85.), Kaló L., Mihók (Csobai A., 70.), Szűcs D., Kanalas, Almási, Fekete T. Edző: Szűcs József.

A lelkesen küzdő hazaiak feladták a leckét az Újszász csapatának, amely nem tudta feltörni a szorosan védekező Tiszaszőlős védelmét. Igazságos a döntetlen.

Madarász Csaba: – Nagyon szépen köszönöm a csapatomnak azt a teljesítményt, amit a pályán nyújtott. Nagyon nehéz hetek elé nézünk, de kitartunk és küzdünk végig. További sok sikert az Újszász csapatának!

Szűcs József: – Foghíjasan felállva, egy lelkes Tiszaszőlős ellen otthagytunk két pontot.

Tudósított: Madarász Csaba

Jászboldogháza–Kunszentmárton 1–1 (0–1)

Jászboldogháza, 50 néző.

Vezette: Gönczi Pál.

Jászboldogháza: Pádár L. – Káposztás, Kóré, TÓTH E., GULYÁS G. (Koncz, 71.), Kisnémeth (Józsa, 79.), Eszes, Bodor, Kerekes, TÓTH M., Nagy N. Edző: Bodor Máté.

Kunszentmárton: Bikki K. – TÓTH R., KARDOS Á., Pole­csák, Sári (Bóbis, a szünetben), Szelindi, Kállai K. (Cseh L., 90+1), Rácz, Kelemen N. (Balogh Zs., 81.), Danku, Ritzl (Kardos M., 66.). Megbízott edző: Kálnai Milán.

Gólszerzők: Gulyás G. (62.), ill. Kardos Á. (2.).

Küzdelmes mérkőzésen igazságos eredmény született, egyenlő felek harcoltak.

Bodor Máté: – Sokféleképpen lehet nézni a mérkőzést, de igazságos a döntetlen.

Kálnai Milán: – A helyzetek alapján nem mi örülhetünk az egy pontnak. Sok sikert a hazai csapatnak!

Tudósított: Darók Viktor

Jászapáti–Tiszagyenda 4–2 (1–2)

Jászapáti, 80 néző.

Vezette: Czékus Sándor.

Jászapáti: NAGYPÁL – Béres (Serfőző, a szünetben), SZABARI, MENYHÁRT (Tajti, 67.), RÁCZ B., KISS G., Illés L. (Urbán, a szünetben), Balog N. (Szabados, a szünetben), DONKÓ Á., Varga P. (Somogyi, 84.), SOMODI. Edző: Csőke Bence.

Tiszagyenda: Bikki I. – Molnár S., Hevesi Tóth, Boros B. (Ballók M., 69.), Cseh, Rézsó G., Csík (Rézsó L., 76.), Rézsó Á., Sipos D., Ballók J., Tasi. Edző: Boros Benedek.

Gólszerzők: Rácz B. (34., 61.), Menyhárt (55., 57.), ill. Rézsó G. (30.), Cseh B. (45.).

Az első félidő első negyedórája tapogatózó játékkal telt el. A hazaiak bődületes kapufájára a vendégek góllal válaszoltak. Az első játékrész lefújása előtt megszerezte második gólját a Tiszagyenda. A szünetben a hazaiak hármat cseréltek, ennek köszönhetően feljavult a játékuk és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Csőke Bence: – Jókor sikerült kikecmeregni a gödörből, pont a jászsági rangadó előtt. Körülbelül így néz ki, ha kihasználjuk a helyzeteinket. További sok sikert kívánok a Tiszagyendának!

Boros Benedek: – Úgy gondolom, az első félidő elején akár a meccset is eldönthettük volna, de a második játékrészben nyújtott teljesítményünk alapján teljesen megérdemelten nyert a hazai csapat. Sok sikert kívánok az Apátinak!

Tudósított: Budai István

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu