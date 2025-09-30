Vármegye II.: megszerezte első pontját a Besenyszög, menetel az Árokszállás és a Szentgyörgy – galériával

Megszerezte első pontját a Besenyszög a vármegye II.-ben, az ötödik fordulóban az Újszász ellen játszott döntetlent Kocsis Andor együttese. A két, még százszázalékos csapat, a Jászárokszállás és a Jászalsószentgyörgy pedig sima győzelmet aratott hétvégén.

A Jászalsószentgyörgy a vármegye II. ötödik fordulójában a Tiszaszőlőst múlta felül könnyedén

Fotó: Pesti József



Vármegye II., 5. forduló

Újszász–Besenyszög 1–1 (1–0)

Újszász, 80 néző.

Vezette: Halgat János.

Újszász: Gera – KALÓ G. (Szabó, 83.), Borbély, Mihók (Kökény, 75.), Kaló L., Virág A., Szűcs D., Kanalas, Almási, MON­DOK, Fekete T. Edző: Szűcs József.

Besenyszög: BEZZEG – Bodnár, NYESŐ, Huri, Csabajda, TÓTH K., Szekeres, Csajbók, Gyenge, KÁLLÓ, Tálas. Edző: Kocsis Andor.

Gólszerzők: Fekete T. (14.), ill. Tóth K. (55. – tizenegyesből).

Kiállítva: Gera (74.).

Egy gyenge iramú mérkőzésen a hazaiak adtak a Besenyszögnek egy pontot.

Szűcs József: – Hetek óta tartalékosan állunk ki, ezúttal minden korosztálynak a meccse egy napon volt, így nehéz volt fölhozni játékosokat a felnőttbe. Büszke vagyok a csapatra, messze van még a bajnokság vége.

Kocsis Andor: – Három gólt lőttünk, egyet magunknak, kettőt az ellenfélnek, amiből az egyiket érvénytelenítették a játékvezetők, így döntetlen lett a mérkőzés.

Tudósított: Szűcs József

Túrkeve–Jászboldogháza 4–0 (3–0)

Túrkeve, 80 néző.

Vezette: Túró Kálmán.

Túrkeve: Gulyás – SZEMES, VÉKONY (Gonda, 59.), Patkós, Balogh Z., Suszter, Szőke, NAGY S. (Szórát, 76.), PABAR (Boss, 59.), Lisznyai, Bodó. Edző: Suszter Ferenc.

Jászboldogháza: Pádár – Káposztás, Nagy M., Gulyás G., Nagy M., Koncz, Pomaházi, Bodor, Kerekes, Tóth M., Gömöri. Edző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Balogh Z. (15.), Nagy S. (27., 75.), Szemes (41.).

A hazaiak végig magabiztosan játszva megérdemelt győzelmet arattak a sportszerűen játszó Jászboldogháza ellen.

Suszter Ferenc: – Az első félidei gólra törő játékunknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk, amit a csapat Barta Sándornak ajánl, aki egy finom birkapörkölttel kedveskedett a csapatnak.

Bodor Máté: – Mezőnyfölényben játszott a Túrkeve, a négy kapott gól ellenére volt tartásunk, készülünk a következő mérkőzésre.