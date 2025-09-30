szeptember 30., kedd

Labdarúgás

43 perce

Vármegye II.: megszerezte első pontját a Besenyszög, menetel az Árokszállás és a Szentgyörgy – galériával

#eredmények#Vármegye II#labdarúgás

Nincs több pont nélküli csapat. A vármegye II. ötödik fordulójában a Besenyszög döntetlent játszott az Újszásszal és megszerezte első pontját az idei szezonban. Két veretlen együttes van még a bajnokságban, a Jászárokszállás és a Jászalsószentgyörgy, előbbi az Apátit, utóbbi pedig a Tiszaszőlőst múlta felül hétvégén. A Tiszagyenda aratta a legnagyobb különbségű sikert, miután 6–1-re verte a Tiszajenőt, de a Túrkeve is simán nyert a Jászboldogháza ellen, a Kunhegyes és a Fegyvernek pedig ikszelt egymással. Ezen a hétvégén a Kunszentmárton volt a szabadnapos.

Szoljon.hu

Megszerezte első pontját a Besenyszög a vármegye II.-ben, az ötödik fordulóban az Újszász ellen játszott döntetlent Kocsis Andor együttese. A két, még százszázalékos csapat, a Jászárokszállás és a Jászalsószentgyörgy pedig sima győzelmet aratott hétvégén.

Jászalsószentgyörgy, vármegye II., labdarúgás
A Jászalsószentgyörgy a vármegye II. ötödik fordulójában a Tiszaszőlőst múlta felül könnyedén
Fotó: Pesti József


Vármegye II., 5. forduló

Újszász–Besenyszög 1–1 (1–0)

Újszász, 80 néző.

Vezette: Halgat János.

Újszász: Gera – KALÓ G. (Szabó, 83.), Borbély, Mihók (Kökény, 75.), Kaló L., Virág A., Szűcs D., Kanalas, Almási, MON­DOK, Fekete T. Edző: Szűcs József.

Besenyszög: BEZZEG – Bodnár, NYESŐ, Huri, Csabajda, TÓTH K., Szekeres, Csajbók, Gyenge, KÁLLÓ, Tálas. Edző: Kocsis Andor.

Gólszerzők: Fekete T. (14.), ill. Tóth K. (55. – tizenegyesből).

Kiállítva: Gera (74.).

Egy gyenge iramú mérkőzésen a hazaiak adtak a Besenyszögnek egy pontot.

Szűcs József: – Hetek óta tartalékosan állunk ki, ezúttal minden korosztálynak a meccse egy napon volt, így nehéz volt fölhozni játékosokat a felnőttbe. Büszke vagyok a csapatra, messze van még a bajnokság vége.

Kocsis Andor: – Három gólt lőttünk, egyet magunknak, kettőt az ellenfélnek, amiből az egyiket érvénytelenítették a játékvezetők, így döntetlen lett a mérkőzés.

Tudósított: Szűcs József

Túrkeve–Jászboldogháza 4–0 (3–0)

Túrkeve, 80 néző.

Vezette: Túró Kálmán.

Túrkeve: Gulyás – SZEMES, VÉKONY (Gonda, 59.), Patkós, Balogh Z., Suszter, Szőke, NAGY S. (Szórát, 76.), PABAR (Boss, 59.), Lisznyai, Bodó. Edző: Suszter Ferenc.

Jászboldogháza: Pádár – Káposztás, Nagy M., Gulyás G., Nagy M., Koncz, Pomaházi, Bodor, Kerekes, Tóth M., Gömöri. Edző: Bodor Máté.

Gólszerzők: Balogh Z. (15.), Nagy S. (27., 75.), Szemes (41.).

A hazaiak végig magabiztosan játszva megérdemelt győzelmet arattak a sportszerűen játszó Jászboldogháza ellen.

Suszter Ferenc: – Az első félidei gólra törő játékunknak köszönhetően magabiztos győzelmet arattunk, amit a csapat Barta Sándornak ajánl, aki egy finom birkapörkölttel kedveskedett a csapatnak.

Bodor Máté: – Mezőnyfölényben játszott a Túrkeve, a négy kapott gól ellenére volt tartásunk, készülünk a következő mérkőzésre.

Tudósított: Suszter Ferenc

Tiszagyenda–Tiszajenő 6–1 (3–0)

Tiszagyenda, 70 néző.

Vezette: Járdán Ákos.

Tiszagyenda: Bikki – HEVESI TÓTH, RÉZSÓ G., CSÍK, Katona L. (Boros B., 61.), Rézsó Á. (Cseh, 57.) BALLÓK M., Sipos D., Ballók J., Tasi, Schiff. Edző: Boros Benedek.

Tiszajenő: Nagy I. – Polgár D., Hegyi, Tóth A., Hornyik, Jágri, Nyuli R., Lakatos P., Fekete T. (Puskás D., 60.) Sáfrány (Zsidai, 65.), Kalmár (Márton P., 81.) Edző: Márton Péter.

Gólszerzők: Csík (30., 41., 87.), Rézsó G. (43., 76.), Katona L. (56. – tizenegyesből), ill. Schiff (86. – öngól).

Kiállítva: Polgár L. (90.).

A végig fölényben játszó hazai csapat akár nagyobb arányban is nyerhetett volna.

Boros Benedek: – Ilyen arányban is teljesen megérdemelt a győzelem, méltó játék volt a legutóbbi botlás javítására.

Márton Péter: – Ennyi egyéni hibát, amit mi elkövettünk ezen a mérkőzésen, egy csapat sem bír el. Gratulálok a hazaiaknak!

Tudósított: Tasi Krisztina

Kunhegyes–Fegyvernek 1–1 (0–0)

Kunhegyes, 60 néző. Ve­zette: Arany László.

Kunhegyes: Szabó F. – Burai (Szabó D., 75.), FÁBIÁN G., Kiss A. (Lukács, a szünetben), Tyukodi (Ballók, 37.), Fábián B. (Lázók, 89.), Kocsis T., MARÓTI, CSÖRÖGI, Házi M., HÁZI D. (Szabó D., 84.). Edző: Rózsa István.

Fegyvernek: Korpás – Márton P., Bohács D., Szabó M., Bohács M., Rézsó Zs., Karikó, Domán, Molnár Zs., Molnár M., Nagy D. Edző: Bohács Tibor.

Gólszerzők: Ballók D. (86.), ill. Szabó M. (89.).

A hazai együttes nem kezdte jól a mérkőzést, a vendégcsapat határozottabban játszott, de a Kunhegyes fokozatosan felvette a ritmust. A véghajrában születtek a gólok, és a meccs összképe alapján igazságos döntetlen született.

Rózsa István: – Ha egy kicsit jobban összpontosítunk a végén, akkor szerencsével meg lehetett volna a győzelem, de ilyen a foci. A játékosaim mindent megtettek a pályán.

Bohács Tibor: – Reális volt a döntetlen. Reméljük, hogy legközelebb a sérülésekből, betegségekből lesznek visszatérőink. Gratulálok a srácoknak a csupa szív játékért!

Tudósított: Rózsa István

Jászalsószentgyörgy-Tiszaszőlős

Fotók: Pesti József

Jászalsószentgyörgy–Tiszaszőlős 3–0 (1–0)

Jászalsószentgyörgy, 120 néző. 

Vezette: Huszár József.

Jászalsószentgyörgy: Tóth Cs. – Varga I. (Fogler, 79.), Kobela, Kónya, Bathó (Fajka, 49.), Túróczi, Kanalas (Füleki, a szünetben), Forgó (Patai, 61.), Szabó Z., Darók (Széles, 61.), Tóth G. Edző: Gazsi István.

Tiszaszőlős: Varga Z. – Vidra, Czinege, Soltész, Kiss Z. (Madarász, 61.), Szilágyi, Botos, Tóbis, Kalóz, Ács, Pékó. Edző: Madarász Csaba.

Gólszerzők: Túróczi (4., 76.), Széles (68.).

A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést és a negyedik percben meg is szerezte vezetést. A folytatásban is a Szentgyörgy dominált és a félidőre a különbség nagyobb is lehetett volna. A második játékrész első helyzete a vendégek előtt adódott, ezek után a hazai csapat sebességet váltott és a második gól után el is döntötte a találkozót.

Gazsi István: – Nem játszottunk jól, de így is uraltuk végig mérkőzést, összességében biztosan tartottuk itthon a három pontot.

Madarász Csaba: – Köszönöm a játékosoknak, akik eljöttek a mérkőzésre. Sajnos még mindig nem tudunk ugyanazzal a csapattal felállni egymást követő két meccsen. További sok sikert a hazai csapatnak.

Tudósított: Gazsi István

Jászárokszállás–Jászapáti 4–0 (0–0)

Jászárokszállás, 250 néző.

Vezette: Nagy Péter.

Jászárokszállás: ROZMARING – POLYÁK, Kovács T. (Czuczor, 69.), Hornyák (Major L., 76.), KASZAB, VARGA L., Bóta (Forgó, 69.), ÉLIÁS R. (Bordás, 81.), PENCZNER, NAGY F., Rédei (Hopka, 81.). Edző: Csikós Tamás.

Jászapáti: Nagypál – Béres, Szabari, Menyhárt, Urbán, Illés, Balog N., Donkó, Varga P. (Varga M., 81.), Somodi (Somogyi, 81.), Serfőző (Szabados, 71.). Edző: Csőke Bence.

Gólszerzők: Éliás (49.), Hornyák (52.), Varga L. (79., 87.).

A jászsági randevú ezúttal Jászárokszálláson volt egy focirangadó keretén belül megrendezve. A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, az ellenfélnek inkább csak az első félidőben volt-egy két lehetősége a gólszerzésre. A második félidőben a hazaiak szintet léptek, ötödikbe kapcsoltak és négy gólt rúgtak. Ezek alapján megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Jászárokra ismét visszatért a felnőtt futball, ami a szép számú lelkes szurkolók számában is megmutat­kozik.

Csikós Tamás: – Amíg az első félidőben a visszaállt vendégcsapat ellen ziccereket dolgoztunk ki, addig a második játékrészben egy átlövés után jöttek a gólok szép sorban. Köszönjük az utóbbi években rekordszámban kilátogató közönségnek, szurkolóknak a
biztatását!

Csőke Bence: – Aránylag jó első félidő után a másodikban gyorsan kaptunk két óriási potyagólt, ami hozzájárult a fölényes hazai győzelemhez! Sajnálom, hogy a jászsági rangadó Benny Hill show-ba illő gólokkal dőlt el, még akkor is, ha a hazaiak végig uralták a mérkőzést. További sok sikert a Jászárokszállás
csapatának.

Tudósított: Kiss Jenő

 

