Labdarúgás

24 perce

Vármegye III.: mindkét jászsági derbin döntetlen született – galériával

Címkék#eredmények#vármegye III.#labdarúgás

Két derbit is rendeztek hétvégén. A vármegye III. harmadik fordulójában ugyanis négy jászsági csapat egymással találkozott, a mérkőzéseken azonban nem született döntés. A Cibakháza megszerezte idei első sikerét, a Tiszasas pedig a ráadásban győzte le a forduló rangadóján a Nagyivánt. A Berekfürdő a Kengyelt, az Öcsöd pedig a Tiszaörs csapatát múlta felül, míg a Kőtelek és a Bánhalma ikszelt egymással. Ezen a hétvégén a Jászkisér volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A vármegye III harmadik fordulójában a Jászdózsa a Jászjákóhalmával, a Jászszentandrás pedig a Jászágóval játszott döntetlent, míg a hétvége legnagyobb rangadóján a Tiszasas a Nagyivánt múlta felül. 

Eszes György, Jászjákóhalma, Jászdózsa, labdarúgás, vármegye III.
Eszes György (labdával) duplájával mentett pontot a Jászjákóhalma Jászdózsán, a vármegye III. harmadik fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye III., 3. forduló

Berekfürdő–Kengyel 2–1 (1–1)

Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Szabó I., Baka Á.)

Gólszerzők: Faragó Attila (8.), Bánhegyi Marcell (48.), ill. Miklósi Sándor (11.).

Tiszaörs–Öcsöd 1–3 (0–2)

Tiszaörs, vezette: Győrfi István (Gönczi V., Juhász E.)

Gólszerzők: Fehér Flórián (90.), ill. Demjén Zsolt (25., 32., 61.).

Jászdózsa–Jászjákóhalma 2–2 (2–2)

Jászdózsa, vezette: Huszár József (Szilvási Z., Borhi Cs.)

Gólszerzők: Orosz Marcell (1.), Tóth Martin (5.), ill. Eszes György (19., 45.).

Döntetlennel zárultak a jászsági derbik a megyei harmadosztályban

Fotók: Pesti József

Cibakháza–Kétpó 4–1 (1–0)

Cibakháza, vezette: Farkas Márton Gusztáv (Arany L., Bakti M.)

Gólszerzők: Kiss Balázs (14., 51., 72.), Balogh Dániel (75.), ill. Boldog István (79.).

Jászszentandrás–Jászágó 1–1 (1–0)

Jászszentandrás, vezette: Golecz Gábor (Halgat J., Major I.)

Gólszerzők: Kovács Dávid (35. – tizenegyesből), ill. Radó Alex (68.).

Tiszasas–Nagyiván 3–2 (0–1)

Tiszasas, vezette: Borók József (Könnyű Á., Szanyi A.)

Gólszerzők: Burka Roland (68.), Talmácsi Béla (69.), Benke Márk (90+1.), ill. Márki Zsolt (35., 83.).

Kőtelek–Bánhalma 1–1 (0–0)

Kőtelek, vezette: Szabó József (Andusek J., Soós I.)

Gólszerzők: Bozsó Ádám (83.), ill. Sárközi Árpád (88.)

 

