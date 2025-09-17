24 perce
Vármegye III.: mindkét jászsági derbin döntetlen született – galériával
Két derbit is rendeztek hétvégén. A vármegye III. harmadik fordulójában ugyanis négy jászsági csapat egymással találkozott, a mérkőzéseken azonban nem született döntés. A Cibakháza megszerezte idei első sikerét, a Tiszasas pedig a ráadásban győzte le a forduló rangadóján a Nagyivánt. A Berekfürdő a Kengyelt, az Öcsöd pedig a Tiszaörs csapatát múlta felül, míg a Kőtelek és a Bánhalma ikszelt egymással. Ezen a hétvégén a Jászkisér volt a szabadnapos.
A vármegye III harmadik fordulójában a Jászdózsa a Jászjákóhalmával, a Jászszentandrás pedig a Jászágóval játszott döntetlent, míg a hétvége legnagyobb rangadóján a Tiszasas a Nagyivánt múlta felül.
Vármegye III., 3. forduló
Berekfürdő–Kengyel 2–1 (1–1)
Berekfürdő, vezette: Golecz Gábor (Szabó I., Baka Á.)
Gólszerzők: Faragó Attila (8.), Bánhegyi Marcell (48.), ill. Miklósi Sándor (11.).
Tiszaörs–Öcsöd 1–3 (0–2)
Tiszaörs, vezette: Győrfi István (Gönczi V., Juhász E.)
Gólszerzők: Fehér Flórián (90.), ill. Demjén Zsolt (25., 32., 61.).
Jászdózsa–Jászjákóhalma 2–2 (2–2)
Jászdózsa, vezette: Huszár József (Szilvási Z., Borhi Cs.)
Gólszerzők: Orosz Marcell (1.), Tóth Martin (5.), ill. Eszes György (19., 45.).
Döntetlennel zárultak a jászsági derbik a megyei harmadosztálybanFotók: Pesti József
Cibakháza–Kétpó 4–1 (1–0)
Cibakháza, vezette: Farkas Márton Gusztáv (Arany L., Bakti M.)
Gólszerzők: Kiss Balázs (14., 51., 72.), Balogh Dániel (75.), ill. Boldog István (79.).
Jászszentandrás–Jászágó 1–1 (1–0)
Jászszentandrás, vezette: Golecz Gábor (Halgat J., Major I.)
Gólszerzők: Kovács Dávid (35. – tizenegyesből), ill. Radó Alex (68.).
Tiszasas–Nagyiván 3–2 (0–1)
Tiszasas, vezette: Borók József (Könnyű Á., Szanyi A.)
Gólszerzők: Burka Roland (68.), Talmácsi Béla (69.), Benke Márk (90+1.), ill. Márki Zsolt (35., 83.).
Kőtelek–Bánhalma 1–1 (0–0)
Kőtelek, vezette: Szabó József (Andusek J., Soós I.)
Gólszerzők: Bozsó Ádám (83.), ill. Sárközi Árpád (88.)