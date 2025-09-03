szeptember 3., szerda

Labdarúgás

1 órája

A Jászkisér nyert az újoncok csatáján a vármegye III. rajtján – galériával

Kibővült mezőnnyel indult a bajnokság. A vármegye III.-ba idén 15 csapat adta le a nevezését, így több új együttes is debütált. Közülük kettő, a Jászdózsa és a Jászkisér egymás ellen kezdett, mérkőzésük pedig utóbbi sikerét hozta. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei futballba visszatérő Tiszasas 11 gólt lőtt a Kétpónak. A tavalyi bajnok, a Jászjákóhalma csak egy találattal múlta felül az egy évet kihagyó Cibakházát, míg az egyik legnagyobb meglepetést a Bánhalma okozta azzal, hogy felülmúlta a tavalyi ezüstérmes Nagyivánt. Az első fordulóban a szintén újjáalakuló Tiszaörs volt a szabadnapos.

Kovács Levente

Idén 15 csapat adta le a nevezést a vármegye III.-as bajnokság, miután a tavalyi tízcsapatos mezőny öt újonccal egészült ki. A Jászkisér és a Cibakháza egy, a Jászdózsa négy, a Tiszaörs pedig hat év kihagyás után alakult újra, a Tiszasas két évet töltött el a Bács-Kiskun vármegyei labdarúgásban, idén pedig visszatért a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei futball körforgásába.

Jászkisér, Jászdózsa, vármegye III., labdarúgás
A két újonc csatáján a jászkisériek (csíkos mezben) szerezték meg a három pontot a vármegye III. első fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye III., 1. forduló

Berekfürdő–Öcsöd 2–1 (0–0)

Berekfürdő, vezette: Jancsó József (Bán J., Karakas Á.)

Gólszerzők: Fátyol (58., 85.), ill. Dezső D. (67.).

Tiszasas–Kétpó 11–0 (4–0)

Tiszasas, vezette: Golecz Gábor (Szanyi A., Baka Á.)

Gólszerzők: Hábensusz Sz. (7.), Határ (21., 47.), Hábensusz V. (38., 61., 65., 70. – az elsőt és a harmadikat tizenegyesből), Burka (43.), Tollas (56.), Nagy L. (82.), Talmácsi (90.).

Bánhalma–Nagyiván 3–1 (2–0)

Bánhalma, vezette: Szilvási Zoltán (Peredi T., Major I.)

Gólszerzők: Házi Cs. (33., 88.), Házi I. (36.), ill. Devits (72.)

Jászdózsa–Jászkisér 1–2 (0–1)

Jászdózsa, vezette: Szilvási Zoltán (Halgat J., Peredi T.)

Gólszerzők: Kiss D. (86.), ill. Papp B. (26.), Vincze G. (50.)

Jászdózsa-Jászkisér

Fotók: Pesti József

Cibakháza–Jászjákóhalma 2–3 (1–1)

Cibakháza, vezette: Csillag Sándor (Nagy P., Könnyű Á.)

Gólszerzők: Nyitrai (39.), Balogh Z. (86.), ill. Nagy S. (16. – tizenegyesből), Petró (58.), Szerencsi (82.)

Jászszentandrás–Kengyel 4–2 (3–1)

Jászszentandrás, vezette: Jancsó József (Száraz A., Ma­jor I.)

Gólszerzők: Varga Z. (10., 16., 69.), Tomik (23.), ill. Miklósi (24., 48.)

Kőtelek–Jászágó 4–2 (3–1)

Kőtelek, vezette: Pálinkás Botond Gergely (Huszár J., Szanyi A.)

Gólszerzők: Vajjon (16.), Bagi (27., 35.), Varga T. (89.), ill. Peredi (40., 83.)

Kiállítva: Lakatos Zs. (85. – Jászágó)

 

