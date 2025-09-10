3 órája
Vármegye III.: botlott a Jászjákóhalma, hatott lőtt a Kengyel a Cibakházának, simán nyert a Sas – galériával
Ez a hétvége sem telt el meglepetés nélkül. A vármegye III. második fordulójában ugyanis hazai pályán botlott a címvédő Jászjákóhalma, amely a Berekfürdővel játszott döntetlent. A legnagyobb arányú sikert a Kengyel aratta, amely hat gólt lőtt a Cibakházának. A Tiszasas magabiztosan nyert Jászágón, míg a tavalyi dobogósok csatáján a Nagyiván két góllal felülmúlta a Kőteleket. A Jászszentandrás Kétpón győzött, az Öcsöd és a Jászkisér pedig otthon tartotta a három pontot, előbbi a Jászdózsa, utóbbi a most hétvégén debütáló Tiszaörs ellen. Ebben a körben a Bánhalma volt a szabadnapos.
Vármegye III., 2. forduló
Nagyiván–Kőtelek 2–0 (0–0)
Nagyiván, vezette: Túró Kálmán (Borhi Cs., Major I.)
Gólszerzők: Csehi Zoltán (80.), Márki Zsolt (82.)
Kétpó–Jászszentandrás 0–2 (0–1)
Kétpó, vezette: Csillag Sándor (Bán J., Soós I.)
Gólszerzők: Hegyi Zoltán (38.), Kiskartali Martin (55.)
Kengyel–Cibakháza 6–0 (3–0)
Kengyel, vezette: Borók József (Karakas Á., Kóródi M.)
Gólszerzők: Ladányi Tibor (2., 73.), Markót Máté (3.), Sarkadi László (13.), Miklósi Sándor (49., 65. – a másodikat tizenegyesből)
Öcsödi–Jászdózsa 3–1 (1–1)
Öcsöd, vezette: Nagy Péter (Szekeres Sz., Erdei G.)
Gólszerzők: Bari Gergő (36.), Bárány Róbert (65.), Farkas Milán (75.), ill. Varga Tamás (25. – öngól)
Jászágó–Tiszasas 0–3 (0–2)
Jászágó, vezette: Száraz Attila (Halgat J., Jancsó J.)
Gólszerzők: Benke Márk (33., 50.), Határ Csaba (43.)
Jászjákóhalma–Berekfürdő 1–1 (1–1)
Jászjákóhalma, vezette: Golecz Gábor (Szilvási Z., Borhi Cs.)
Gólszerzők: Molnár I. László (10.), ill. Czinege Kálmán (16.)
Jászkisér–Tiszaörs 4–2 (1–0)
Jászkisér, vezette: Pálinkás Botond Gergely (Huszár J., Szanyi A.)
Gólszerzők: Vincze Gábor (44., 67., 72.) Ajtai Lajos (78.), ill. Fehér Flórián (82., 87.)
