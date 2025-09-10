szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Labdarúgás

3 órája

Vármegye III.: botlott a Jászjákóhalma, hatott lőtt a Kengyel a Cibakházának, simán nyert a Sas – galériával

Címkék#eredmények#vármegye III.#labdarúgás

Ez a hétvége sem telt el meglepetés nélkül. A vármegye III. második fordulójában ugyanis hazai pályán botlott a címvédő Jászjákóhalma, amely a Berekfürdővel játszott döntetlent. A legnagyobb arányú sikert a Kengyel aratta, amely hat gólt lőtt a Cibakházának. A Tiszasas magabiztosan nyert Jászágón, míg a tavalyi dobogósok csatáján a Nagyiván két góllal felülmúlta a Kőteleket. A Jászszentandrás Kétpón győzött, az Öcsöd és a Jászkisér pedig otthon tartotta a három pontot, előbbi a Jászdózsa, utóbbi a most hétvégén debütáló Tiszaörs ellen. Ebben a körben a Bánhalma volt a szabadnapos.

Kovács Levente

A vármegye III. második fordulójában a Tiszasas ismét simán nyert, a Kengyel hatot lőtt a Cibakházának. Kisebb meglepetésre a tavalyi aranyérmes, Jászjákóhalma csak döntetlent játszott a Berekfürdővel, míg a Bánhalma szabadnapos volt.

vármegye III., Tiszasas, Jászágó
A zöld mezes Tiszasas három góllal legyőzte a Jászágót a vármegye III. második fordulójában
Fotó: Pesti József

Vármegye III., 2. forduló

Nagyiván–Kőtelek 2–0 (0–0)

Nagyiván, vezette: Túró Kálmán (Borhi Cs., Major I.)

Gólszerzők: Csehi Zoltán (80.), Márki Zsolt (82.)

Kétpó–Jászszentandrás 0–2 (0–1)

Kétpó, vezette: Csillag Sándor (Bán J., Soós I.)

Gólszerzők: Hegyi Zoltán (38.), Kiskartali Martin (55.)

Kengyel–Cibakháza 6–0 (3–0)

Kengyel, vezette: Borók József (Karakas Á., Kóródi M.)

Gólszerzők: Ladányi Tibor (2., 73.), Markót Máté (3.), Sarkadi László (13.), Miklósi Sándor (49., 65. – a másodikat tizenegyesből)

Öcsödi–Jászdózsa 3–1 (1–1) 

Öcsöd, vezette: Nagy Péter (Szekeres Sz., Erdei G.)

Gólszerzők: Bari Gergő (36.), Bárány Róbert (65.), Farkas Milán (75.), ill. Varga Tamás (25. – öngól)

Jászágó–Tiszasas 0–3 (0–2)

Jászágó, vezette: Száraz Attila (Halgat J., Jancsó J.)

Gólszerzők: Benke Márk (33., 50.), Határ Csaba (43.)

Jászágó–Tiszasas, vármegye III.

Fotók: Pesti József

Jászjákóhalma–Berekfürdő 1–1 (1–1)

Jászjákóhalma, vezette: Golecz Gábor (Szilvási Z., Borhi Cs.)

Gólszerzők: Molnár I. László (10.), ill. Czinege Kálmán (16.)

Jászkisér–Tiszaörs 4–2 (1–0)

Jászkisér, vezette: Pálinkás Botond Gergely (Huszár J., Szanyi A.)

Gólszerzők: Vincze Gábor (44., 67., 72.) Ajtai Lajos (78.), ill. Fehér Flórián (82., 87.)

 

