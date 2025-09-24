30 perce
Vármegye III.: kilenc gólt lőtt a Jákóhalma, először nyert a Jászágó – galériával
Kilencet lőtt a címvédő Jászjákóhalma az újonc Tiszaörsnek. Nem csoda, hogy ez volt a vármegye III. negyedik fordulójának leggólzáporosabb találkozója. A Jászágó a Cibakháza ellen nyert először az idei szezonban, míg a Tiszasas és a Jászkisér tartja hibátlan formáját. A Berekfürdő a Kétpót, míg a Kengyel a Jászdózsát múlta felül, míg a Nagyiván és a Jászszentandrás osztozott a pontokon. A hétvégén a Kőtelek volt a szabadnapos.
Még öt csapat veretlen a vármegye III.-ban, köztük a Jászjákóhalma, amely kilenc gólt szerzett a hétvégén. A Tiszasas és a Jászkisér továbbra is hibátlan, mellettük pedig némi meglepetésre a Jászszentandrás sem kapott még ki, pedig az előző idényben a mezőny végén kullogott.
Vármegye III., 4. forduló
Tiszasas–Bánhalma 4–0 (2–0)
Tiszasas, vezette: Golecz Gábor (Borhi Cs., Bódi Z.).
Gólszerzők: Hajba Márk (7.), Hábensusz Szabolcs (21.), Kósa Gergő (75. – tizenegyesből), Burka Roland (83.).
Nagyiván–Jászszentandrás 2–2 (1–2)
Nagyiván, vezette: Kun Sándor (Gönczi V.).
Gólszerzők: Nagy Péter (31.), Csehi Zoltán (88.), ill. Varga Zoltán (6.), Tóthfalusi Zoltán (40.).
Kétpó–Berekfürdő 1–2 (0–1)
Kétpó, vezette: Jancsó József (Könnyű Á., Tóth L.).
Gólszerzők: Simon Olivér (56.), ill. Kálmán Krisztián (22.), Faragó Attila (79. – tizenegyesből).
Kengyel–Jászdózsa 3–2 (3–0)
Kengyel, vezette: Halgat János (Erdei G., Tóth D.).
Gólszerzők: Markót Máté (3.), Ladányi Tibor (20., 39.), ill. Vas Viktor (57.), Orosz Marcell (66.).
Öcsöd–Jászkisér 1–4 (0–2)
Öcsöd, vezette: Peredi Tibor (Major I., Andusek J.).
Gólszerzők: Bárány Róbert (48.), ill. Szecskó Máté (5.), Vincze Gábor (19., 77.), Farkas László (63.).
Jászágó–Cibakháza 3–1 (1–0)
Jászágó, vezette: Halgat János (Skultéti Cs., Szilvási Z.).
Gólszerzők: Görbe Dániel (19. – tizenegyesből), Kulcsár Patrik (59.), Lakatos Zsolt (76.), ill. Gál József (50.).
Gólfesztivál a vármegye III-ban: kilencig jutott a címvédőFotók: Pesti József
Jászjákóhalma–Tiszaörs 9–3 (8–1)
Jászjákóhalma, vezette: Farkas Márton (Golecz G., Baka Á.).
Gólszerzők: Nagy Sándor (1.), Vas Péter (4.), Tóth Frigyes (20.), Panyi (26.), Szerencsi Csaba (31., 35., 49.), Eszes György (42.), Molnár II. László (43.), ill. Kocsmár Roland (30.), Fehér Flórián (64., 85.).
