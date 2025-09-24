Labdarúgás 30 perce

Vármegye III.: kilenc gólt lőtt a Jákóhalma, először nyert a Jászágó – galériával

Kilencet lőtt a címvédő Jászjákóhalma az újonc Tiszaörsnek. Nem csoda, hogy ez volt a vármegye III. negyedik fordulójának leggólzáporosabb találkozója. A Jászágó a Cibakháza ellen nyert először az idei szezonban, míg a Tiszasas és a Jászkisér tartja hibátlan formáját. A Berekfürdő a Kétpót, míg a Kengyel a Jászdózsát múlta felül, míg a Nagyiván és a Jászszentandrás osztozott a pontokon. A hétvégén a Kőtelek volt a szabadnapos.

Még öt csapat veretlen a vármegye III.-ban, köztük a Jászjákóhalma, amely kilenc gólt szerzett a hétvégén. A Tiszasas és a Jászkisér továbbra is hibátlan, mellettük pedig némi meglepetésre a Jászszentandrás sem kapott még ki, pedig az előző idényben a mezőny végén kullogott. A kék mezes Jászágó három gólnak is örülhetett a Cibakháza ellen a vármegye III. negyedik fordulójában

Fotó: Pesti József Vármegye III., 4. forduló Tiszasas–Bánhalma 4–0 (2–0) Tiszasas, vezette: Golecz Gábor (Borhi Cs., Bódi Z.). Gólszerzők: Hajba Márk (7.), Hábensusz Szabolcs (21.), Kósa Gergő (75. – tizenegyesből), Burka Roland (83.). Nagyiván–Jászszentandrás 2–2 (1–2) Nagyiván, vezette: Kun Sándor (Gönczi V.). Gólszerzők: Nagy Péter (31.), Csehi Zoltán (88.), ill. Varga Zoltán (6.), Tóthfalusi Zoltán (40.). Kétpó–Berekfürdő 1–2 (0–1) Kétpó, vezette: Jancsó József (Könnyű Á., Tóth L.). Gólszerzők: Simon Olivér (56.), ill. Kálmán Krisztián (22.), Faragó Attila (79. – tizenegyesből). A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is! Kengyel–Jászdózsa 3–2 (3–0) Kengyel, vezette: Halgat János (Erdei G., Tóth D.). Gólszerzők: Markót Máté (3.), Ladányi Tibor (20., 39.), ill. Vas Viktor (57.), Orosz Marcell (66.). Öcsöd–Jászkisér 1–4 (0–2) Öcsöd, vezette: Peredi Tibor (Major I., Andusek J.). Gólszerzők: Bárány Róbert (48.), ill. Szecskó Máté (5.), Vincze Gábor (19., 77.), Farkas László (63.). Jászágó–Cibakháza 3–1 (1–0) Jászágó, vezette: Halgat János (Skultéti Cs., Szilvási Z.). Gólszerzők: Görbe Dániel (19. – tizenegyesből), Kulcsár Patrik (59.), Lakatos Zsolt (76.), ill. Gál József (50.).

Gólfesztivál a vármegye III-ban: kilencig jutott a címvédő Fotók: Pesti József

Jászjákóhalma–Tiszaörs 9–3 (8–1) Jászjákóhalma, vezette: Farkas Márton (Golecz G., Baka Á.). Gólszerzők: Nagy Sándor (1.), Vas Péter (4.), Tóth Frigyes (20.), Panyi (26.), Szerencsi Csaba (31., 35., 49.), Eszes György (42.), Molnár II. László (43.), ill. Kocsmár Roland (30.), Fehér Flórián (64., 85.).

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!