Kiütéses győzelmekkel és meglepetéssel zárult a vármegyei kupa első fordulója – galériával

Szerdán befejeződött a Csábi József Vármegyei Kupa első fordulója. Az első körből tíz mérkőzést már lejátszottak az előző héten, ezúttal pedig nyolc találkozót rendeztek meg – eredetileg kilenc lett volna, de a Tiszasas lemondta az Öcsöd elleni találkozóját. A szeptember 10-i játéknapon több kiütéses győzelem is született: a Törökszentmiklós 9–0-ra nyert a Besenyszög ellen, a Kenderes nyolcat lőtt a Bánhalmának, a Jászberény pedig hetet a Jászboldogházának, míg a Jászalsószentgyörgy hat találattal múlta felül a Jászdózsát. A forduló legnagyobb meglepetését a vármegye III-as Jászkisér okozta, amely 2–1-re legyőzte a vármegye I.-es Jánoshidát, és ezzel továbbjutott.

Muhari Zalán (labdával) négy gólt lőtt a Jászboldogházának a vármegyei kupa első fordulójában

Fotó: Pesti József

A vármegyei kupa első fordulójának szeptember 10-i eredményei

Tiszaörs–Nagyiván 1–4 (0–1)

Gólszerzők: Fehér F. (50.), ill. Nagy P. (21.), Csehi (67.), Devits (75.), Szőke T. (87.)

Berekfürdő–Kétpó 4–0 (2–0)

Gólszerzők: Eszes (29., 33.), Labancz (70.), Kálmán K. (90.)

Kunhegyes–Kisújszállás 2–3 (2–2)

Gólszerzők: Házi M. (15., 27.), ill. Karkusz (23.), Németh K. (43.), Csukodi Z. (87.)

Bánhalma–Kenderes 0–8 (0–4)

Gólszerzők: Tóth R. (12., 24.), Balla (26.), Oros (33., 76.), Csikós (55.), Baktai (71.), Bajnók (73.).

Jászdózsa–Jászalsószentgyörgy 0–6 (0–4)

Gólszerzők: Patai (16.), Túróczi (19.), Kobela (28., 55.), Thallmayer (40.), Szabó Z. (61.)