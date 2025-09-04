Nem történt nagy meglepetés a vármegyei kupa első játéknapján – galériával

Szerdán tíz mérkőzéssel elkezdődött a Csábi József Vármegyei Kupa első fordulója. Meglepetés nem történt az első játéknapon, a Jászárokszállás a hétvégi bajnoki után néhány nappal a bajnokságban is legyőzte az Újszászt. Két vármegye I.-es rangadót is rendeztek, melyeken a Tiszaszentimre az Abádszalókot, a Tószeg pedig a Lurkó Focimániát múlta felül. A legizgalmasabb párharc a Túrkeve és a Tiszagyenda között zajlott, melyen előbbi tizenegyespárbajban nyert. A legnagyobb arányú győzelmet pedig a Zagyvarékas aratta, amely 8–2-re diadalmaskodott a Kőtelek ellen.

A zöld mezes tószegiek két góllal legyőzték a Lurkó Focimániát a vármegyei kupa első fordulójában

Fotó: Mészáros János

A vármegyei kupa első játéknapjának eredményei

Túrkeve–Tiszagyenda 0–0 – tizenegyesekkel 5–4

Fegyvernek–Tiszaszőlős 3–1 (2–1)

Gólszerzők: Stalmájer (9., 36.), Molnár M. (89.), ill. Pékó (7.)

Tiszaszentimre–Abádszalók 3–2 (2–0)

Gólszerzők: Szabó J. (6.), Weiszhaupt (32. – tizenegyesből), Gyarmati (72.), ill. Muliter T. (55., 81.).

Jászárokszállás–Újszász 3–0 (3–0)

Gólszerzők: Hopka (6.), Varga L. (26., 30. – a másodikat tizenegyesből)

Kiállítva: Szűcs J. (81. – Újszász)

Jászszentandrás–Jászjákóhalma 2–4 (1–2)

Gólszerzők: Tóthfalusi (8.), Kóczián (71.), ill. Vörös (7.), Molnár L. (44.), Nagy S. (56., 83. – az első tizenegyesből).

Jászágó–Jászapáti 2–6 (0–3)

Gólszerzők: Házi M. (51.), Peredi (58. – tizenegyesből), ill. Tajti (2.), Varga P. (35., 78.), Menyhárt (44.), Donkó (65.), Varga M. (80.).

Tiszajenő–Cserkeszőlő 0–7 (0–3)

Gólszerzők: Varga (13.), Márkus (20.), Vér (37., 58.), Szabó-Bogár (71., 76., 90.).

Cibakháza–Kunszentmárton 1–3 (0–1)

Gólszerzők: Zombor (87. – tizenegyesből), ill. Danku (2., 49.), Mód (77.).

Kőtelek–Zagyvarékas 2–8 (0–5)

Gólszerzők: Gólya Zs. (78.), Gólya E. (83.), ill. Pintér V. (13., 65., 80. – a harmadikat tizenegyesből), Czibak (24. 37.), Sipos Zs. (32.), Polónyi (45.), Serbán (72.).

Tószeg–Lurkó Focimánia 3–1 (2–0)

Gólszerzők: Tóth T. (19.), Kovács T. (42., 52.), ill. Szabadkai (80.).