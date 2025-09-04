szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Nem történt nagy meglepetés a vármegyei kupa első játéknapján – galériával

Címkék#eredmények#vármegyei kupa#labdarúgás

Elrajtolt a küzdelem a trófeáért. Szerdán ugyanis tíz mérkőzést is lejátszottak a Csábi József Vármegyei Kupa első fordulójából. Nagy meglepetés nem történt, azonban ettől függetlenül is két vármegye I.-es rangadót is rendeztek, Túrkevén pedig még még tizenegyespárbajt is láthattak a szurkolók.

Kovács Levente

Szerdán tíz mérkőzéssel elkezdődött a Csábi József Vármegyei Kupa első fordulója. Meglepetés nem történt az első játéknapon, a Jászárokszállás a hétvégi bajnoki után néhány nappal a bajnokságban is legyőzte az Újszászt. Két vármegye I.-es rangadót is rendeztek, melyeken a Tiszaszentimre az Abádszalókot, a Tószeg pedig a Lurkó Focimániát múlta felül. A legizgalmasabb párharc a Túrkeve és a Tiszagyenda között zajlott, melyen előbbi tizenegyespárbajban nyert. A legnagyobb arányú győzelmet pedig a Zagyvarékas aratta, amely 8–2-re diadalmaskodott a Kőtelek ellen.

Tószeg, Lurkó Focimánia, vármegyei kupa, labdarúgás
A zöld mezes tószegiek két góllal legyőzték a Lurkó Focimániát a vármegyei kupa első fordulójában
Fotó: Mészáros János

A vármegyei kupa első játéknapjának eredményei

Túrkeve–Tiszagyenda 0–0 – tizenegyesekkel 5–4

Fegyvernek–Tiszaszőlős 3–1 (2–1)

Gólszerzők: Stalmájer (9., 36.), Molnár M. (89.), ill. Pékó (7.)

Tiszaszentimre–Abádszalók 3–2 (2–0)

Gólszerzők: Szabó J. (6.), Weiszhaupt (32. – tizenegyesből), Gyarmati (72.), ill. Muliter T. (55., 81.).

Jászárokszállás–Újszász 3–0 (3–0)

Gólszerzők: Hopka (6.), Varga L. (26., 30. – a másodikat tizenegyesből)

Kiállítva: Szűcs J. (81. – Újszász)

Jászszentandrás–Jászjákóhalma 2–4 (1–2)

Gólszerzők: Tóthfalusi (8.), Kóczián (71.), ill. Vörös (7.), Molnár L. (44.), Nagy S. (56., 83. – az első tizenegyesből).

Jászágó–Jászapáti 2–6 (0–3)

Gólszerzők: Házi M. (51.), Peredi (58. – tizenegyesből), ill. Tajti (2.), Varga P. (35., 78.), Menyhárt (44.), Donkó (65.), Varga M. (80.).

Tiszajenő–Cserkeszőlő 0–7 (0–3)

Gólszerzők: Varga (13.), Márkus (20.), Vér (37., 58.), Szabó-Bogár (71., 76., 90.).

Cibakháza–Kunszentmárton 1–3 (0–1)

Gólszerzők: Zombor (87. – tizenegyesből), ill. Danku (2., 49.), Mód (77.).

Kőtelek–Zagyvarékas 2–8 (0–5)

Gólszerzők: Gólya Zs. (78.), Gólya E. (83.), ill. Pintér V. (13., 65., 80. – a harmadikat tizenegyesből), Czibak (24. 37.), Sipos Zs. (32.), Polónyi (45.), Serbán (72.).

Tószeg–Lurkó Focimánia 3–1 (2–0)

Gólszerzők: Tóth T. (19.), Kovács T. (42., 52.), ill. Szabadkai (80.). 

Tószegi csapat is megmérkőzött a Magyar Kupában

Fotók: Mészáros János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu