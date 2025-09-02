Szerdán elrajtol a vármegyei kupa idei kiírása is

Összesen 19 párharcot rendeznek meg a Csábi József Vármegyei Kupa első fordulójában, a mérkőzéseket két hétre osztották el, szeptember 3-án tíz meccset, míg 10-én kilenc találkozót játszanak le. Az első körben erőnyerőként a tavalyi első négy helyezett – a Jászfényszaru, a Rákóczifalva, a Mezőtúr, a Szajol – mellett az NB III-ból kiesett Szolnoki MÁV és a vármegye III-as Kengyel nem lép pályára.

A vármegyei kupa címvédője, a Jászfényszaru nem lép pályára az idei kiírás első fordulójában

Fotó: Mészáros János

Az első forduló párosításait idén is, ahogy minden évben területi alapon sorsolták ki, a továbbjutás sorsa egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat mehet tovább, azonos osztályú együttesek tizenegyespárbajban döntenek.

A vármegyei kupa első fordulójának párosításai:

Szeptember 3.: Túrkeve–Tiszagyenda, Fegyvernek–Tiszaszőlős, Tiszaszentimre–Abádszalók, Jászárokszállás–Újszász, Jászszentandrás–Jászjákóhalma, Jászágó–Jászapáti, Tiszajenő–Cserkeszőlő, Cibakháza–Kunszentmárton, Kőtelek–Zagyvarékas, Tószeg–Lurkó Focimánia, 16.30.

Szeptember 10.: Tiszaörs–Nagyiván, Berekfürdő–Kétpó, Kunhegyes–Kisújszállás, Bánhalma–Kenderes, Jászdózsa–Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza–Jászberény, Jászkisér–Jánoshida, Tiszasas–Öcsöd, Besenyszög–Törökszentmiklós, 16.30.

Erőnyerők: Jászfényszaru, Szajol, Rákóczifalva, Mezőtúr, Szolnoki MÁV, Kengyel