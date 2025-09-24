szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

A második körrel folytatódik a vármegyei kupa

Címkék#második forduló#vármegyei kupa#labdarúgás

Szerdán a második körrel folytatódik a Csábi József Vármegyei Kupa. A második forduló első játéknapjáról két találkozó is elmarad.

Kovács Levente

Szerdán a második fordulóval folytatódik a Csábi József Vármegyei Kupa. Az első körhöz hasonlóan ezúttal is két részre osztották a fordulót, így szeptember 24-én és október 1-jén is öt-öt meccset rendeztek volna, azonban a szeptember 24-i párosításokból a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény találkozók is elmaradnak, miután a hazai csapat lemondta a szereplést. 

Szőke Gézáék (labdával) az előző fordulóban a Lurkó Focimániát ejtették ki, a Tószeg a vármegyei kupa második körében a Fegyvernekkel találkozik
Fotó: Mészáros János

A második kör párosításai: 

Szeptember 24.: Nagyiván–Túrkeve 0–3 (elmarad), Jászjákóhalma–Jászberény 0–3 (elmarad), Kengyel–Kunszentmárton, Törökszentmiklós–Zagyvarékas, Berekfürdő–Kisújszállás, 15.30.

Október 1.: Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás, Öcsöd–Cserkeszőlő, Fegyvernek–Tószeg, Tiszaszentimre–Kenderes, Jászkisér–Jászapáti. 

Erőnyerők: Jászfényszaru, Szajol, Rákóczifalva, Mezőtúr, Szolnoki MÁV.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu