2 órája
A második körrel folytatódik a vármegyei kupa
Szerdán a második körrel folytatódik a Csábi József Vármegyei Kupa. A második forduló első játéknapjáról két találkozó is elmarad.
Szerdán a második fordulóval folytatódik a Csábi József Vármegyei Kupa. Az első körhöz hasonlóan ezúttal is két részre osztották a fordulót, így szeptember 24-én és október 1-jén is öt-öt meccset rendeztek volna, azonban a szeptember 24-i párosításokból a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény találkozók is elmaradnak, miután a hazai csapat lemondta a szereplést.
A második kör párosításai:
Szeptember 24.: Nagyiván–Túrkeve 0–3 (elmarad), Jászjákóhalma–Jászberény 0–3 (elmarad), Kengyel–Kunszentmárton, Törökszentmiklós–Zagyvarékas, Berekfürdő–Kisújszállás, 15.30.
Október 1.: Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás, Öcsöd–Cserkeszőlő, Fegyvernek–Tószeg, Tiszaszentimre–Kenderes, Jászkisér–Jászapáti.
Erőnyerők: Jászfényszaru, Szajol, Rákóczifalva, Mezőtúr, Szolnoki MÁV.