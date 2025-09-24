A második körrel folytatódik a vármegyei kupa

Szerdán a második fordulóval folytatódik a Csábi József Vármegyei Kupa. Az első körhöz hasonlóan ezúttal is két részre osztották a fordulót, így szeptember 24-én és október 1-jén is öt-öt meccset rendeztek volna, azonban a szeptember 24-i párosításokból a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény találkozók is elmaradnak, miután a hazai csapat lemondta a szereplést.

Szőke Gézáék (labdával) az előző fordulóban a Lurkó Focimániát ejtették ki, a Tószeg a vármegyei kupa második körében a Fegyvernekkel találkozik

Fotó: Mészáros János

A második kör párosításai:

Szeptember 24.: Nagyiván–Túrkeve 0–3 (elmarad), Jászjákóhalma–Jászberény 0–3 (elmarad), Kengyel–Kunszentmárton, Törökszentmiklós–Zagyvarékas, Berekfürdő–Kisújszállás, 15.30.

Október 1.: Jászalsószentgyörgy–Jászárokszállás, Öcsöd–Cserkeszőlő, Fegyvernek–Tószeg, Tiszaszentimre–Kenderes, Jászkisér–Jászapáti.

Erőnyerők: Jászfényszaru, Szajol, Rákóczifalva, Mezőtúr, Szolnoki MÁV.