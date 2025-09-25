Továbbjutott a Miklós, a KuTE és a Kisújszállás is – galériával

Mindössze három mérkőzést játszottak le szerdán a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulójában, mivel a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény mérkőzések elmaradtak, miután mindkét esetben a hazai csapat lemondta a találkozót. A második kör október 1-jén újabb öt meccsel folytatódik.

Ladányi Dániel (labdával) szerezte meg a Törökszentmiklós első gólját a Zagyvarékas ellen

Fotó: Mészáros János

Eredmények:

Kengyel–Kunszentmárton 1–5 (0–4)

Gólszerzők: Balpataki (67.), ill. Bikki (16., 48.), Sári (33.), Szelindi (37.), Kállai (40.)