Labdarúgás

1 órája

Továbbjutott a Miklós, a KuTE és a Kisújszállás is – galériával

Címkék#eredmények#Csábi József Vármegyei Kupa#labdarúgás

Három mérkőzéssel folytatódott a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulója. Eredetileg öt találkozót rendeztek volna, azonban a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény meccsek elmaradtak.

Kovács Levente

Mindössze három mérkőzést játszottak le szerdán a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulójában, mivel a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény mérkőzések elmaradtak, miután mindkét esetben a hazai csapat lemondta a találkozót. A második kör október 1-jén újabb öt meccsel folytatódik.

Ladányi Dániel (labdával) szerezte meg a Törökszentmiklós első gólját a Zagyvarékas ellen
Fotó: Mészáros János

Eredmények:

Kengyel–Kunszentmárton 1–5 (0–4)

Gólszerzők: Balpataki (67.), ill. Bikki (16., 48.), Sári (33.), Szelindi (37.), Kállai (40.)

Törökszentmiklós–Zagyvarékas meccs

Fotók: Mészáros János

Törökszentmiklós–Zagyvarékas 3–0 (0–0)

Gólszerzők: Ladányi (51. – tizenegyesből), Buru (67.), Bába (77.)

Kiállítva: Bekker (90+1.), ill. Major (51.), Kanálos (90+1.)

Berekfürdő–Kisújszállás 0–6 (0–3)

Gólszerzők: Hajdú V. (6.), Csukodi D. (21., 70.), Hajdu Zs. (39., 59.), Csukodi Z. (89.).

Nagyiván–Túrkeve 0–3 (elmaradt)

Jászjákóhalma–Jászberény 0–3 (elmaradt)

 

