Továbbjutott a Miklós, a KuTE és a Kisújszállás is – galériával
Három mérkőzéssel folytatódott a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulója. Eredetileg öt találkozót rendeztek volna, azonban a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény meccsek elmaradtak.
Mindössze három mérkőzést játszottak le szerdán a Csábi József Vármegyei Kupa második fordulójában, mivel a Nagyiván–Túrkeve és a Jászjákóhalma–Jászberény mérkőzések elmaradtak, miután mindkét esetben a hazai csapat lemondta a találkozót. A második kör október 1-jén újabb öt meccsel folytatódik.
Eredmények:
Kengyel–Kunszentmárton 1–5 (0–4)
Gólszerzők: Balpataki (67.), ill. Bikki (16., 48.), Sári (33.), Szelindi (37.), Kállai (40.)
Törökszentmiklós–Zagyvarékas meccsFotók: Mészáros János
Törökszentmiklós–Zagyvarékas 3–0 (0–0)
Gólszerzők: Ladányi (51. – tizenegyesből), Buru (67.), Bába (77.)
Kiállítva: Bekker (90+1.), ill. Major (51.), Kanálos (90+1.)
Berekfürdő–Kisújszállás 0–6 (0–3)
Gólszerzők: Hajdú V. (6.), Csukodi D. (21., 70.), Hajdu Zs. (39., 59.), Csukodi Z. (89.).
Nagyiván–Túrkeve 0–3 (elmaradt)
Jászjákóhalma–Jászberény 0–3 (elmaradt)
