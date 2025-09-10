Világelsők lettek a martfűi racketlonos sportolók

Éremesővel zárták a magyar sportolók a 2025–ös racketlon-világbajnokságot Rotterdamban. A világ minden tájáról érkeztek versenyzők – 437 egyéni sportoló, és 101 csapat mérte össze az erejét. A martfűi küldöttség végül három arany-, három ezüst- és három bronzérmet hozott haza – tudta meg hírportálunk Sági Istvántól, a Martfűi VSE elnökétől.

Racketlon világbajnok lett a martfűi csapat

Forrás: Martfű Média

Világbajnok a martfűi csapat

A magyar szenior válogatott tavaly is világbajnok lett, és idén sem engedték át másnak az első helyet. Ráadásul nagyon nehéz ág jutott nekik, szinte minden erős csapatot ők kaptak ellenfélnek, mégis sikerült a döntőben legyőzniük Németországot.

A bajnokcsapat tagjai: Nándori Levente, Janzer György, Károlyi Tibor, Matécsa Zoltán, Sákovics Péter és Sági István.

Az Open csapat is közel volt a dobogóhoz

A felnőtt (Open) csapat a negyedik helyen végzett. A keretben több ismert és rutinos versenyző is ott volt: Sákovics Virág, Palotainé Pozsár Marianna, Burcsi Péter, Döbörhegyi Balázs, Károlyi Tibor, Sági István, Sákovics Péter és Sebesi Patrik.

Egyéniben is volt minek örülni

Több magyar sportoló is indult egyéniben, közülük is néhányan éremmel tértek haza. A legfiatalabbak között, az úgynevezett „first timers” (első világbajnokságukon indulók) kategóriában Kiss Kevin aranyérmes, Konfár Tamás pedig ezüstérmes lett.

Az Open kategóriában Francia Botond lett világbajnok, ami újabb nagy siker a magyar csapatnak.

A szenior egyéni versenyekben is jól szerepeltek: