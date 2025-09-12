Máris összecsapnak az újoncok a vármegye I.-ben

Az előző idényben még a vármegye II.-ben nézett farkasszemet a Zagyvarékasi KSE és az Abádszalók SE, most az élvonalban csapnak össze. A legutóbbi mérkőzésükön a rékasiak négy góllal felülmúlták a szalókiakat, és szeretnének hasonló eredményt elérni ezúttal is, ehhez azonban Lajos Tibor együttesének is lesz egy-két szava.

A piros mezes Zagyvarékasi KSE szeretné otthon tartani a három pontot az Abádszalók SE ellen.

Fotó: Pesti József / MW-archív

Vármegye I., 4. forduló

Zagyvarékasi KSE–Abádszalók SE

Szombat, 16.00

Két újonc csapat találkozik egymással a vármegye I. negyedik fordulójában hétvégén. A vármegye II.-ben az Abádszalók lett a bajnok és nem sokkal maradt le tőle a Zagyvarékas. Az előző szezonban kettejük találkozóján ősszel 3–3-as döntetlen született, míg tavasszal a rékasiak 5–1-re nyertek, ám ekkor már biztos bajnok volt Lajos Tibor gárdája.

A vármegye I.-ben már Serbán József csapata áll jobban a tabellán jelenleg, miután az első fordulóban kilenc emberrel legyőzte a Tószeget 2–1-re. Ezt követően ugyan kikapott a Jászfényszarutól (1–0) és a Szolnoki MÁV-tól (3–0) is, míg az Abádszalók a Kenderestől (3–2), a Rákóczifalvától (2–0) és a Tószegtől is vereséget szenvedett.

A hétvégi párharc valamilyen szinten pedig presztízskérdés is lesz, hiszen mindkét csapat most szeretné azt bizonyítani, hogy helye van ebben az osztályban.

Mesterszemmel

Serbán József, a Zagyva­rékas vezetőedzője: – Minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk, mint a többire, így ez most sem lesz másképp. Szeretnénk legyőzni az Abádszalók csapatát, hiszen tavaly ők megelőztek minket a bajnokságban, ezért vissza akarunk vágni és otthon tartani a három pontot. A Szolnoki MÁV elleni mérkőzésen kicsit eltértünk a szokásos taktikától, mivel ott számítottunk arra, hogy többet kell majd védekeznünk, de szeretnénk visszatérni a támadófutballhoz. Az előző szezonban ősszel 3–0-ra vezettünk az első félidőben a Szalók ellen, amely a második részben ki tudott egyenlíteni, így egy rendkívül gólerős együttesről van szó. Most is hasonlóra számítunk tőlük, de az sokat jelent majd, hogy melyik csapat szeretné jobban megszerezni a győzelmet, amihez kell egy kis szerencse is.